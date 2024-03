Tên lửa Zircon tấn công phá hủy tòa nhà Cục An ninh Ukraine

Đài truyền hình Trung Quốc (CCTV) ngày 26/3 đưa tin, vào ngày 25/3, Quân đội Nga đã tiến hành đợt không kích mới trên khắp lãnh thổ Ukraine, đặc biệt tập trung vào thủ đô Kiev của Ukraine. Quân đội Nga đã phóng ít nhất hai tên lửa siêu thanh Zircon mới nhất từ bán đảo Crimea, đạt tốc độ từ Mach 9 đến Mach10 và bay tới mục tiêu ở Kiev chỉ sau 5 phút sau khi phóng. Các hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Ukraine, bao gồm cả Patriot và Aster đã không thể đánh chặn. Một trong những tên lửa siêu thanh đã được bắn trúng vào tòa nhà của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ở trung tâm thành phố Kiev; tên lửa còn lại được bắn vào sân bay Kiev. Theo hãng tin RIA Novosti của Nga, cả hai tên lửa đều bắn trúng mục tiêu một cách chính xác và phá hủy tòa nhà Cơ quan An ninh Ukraine cũng như hệ thống phòng không Patriot tại sân bay quốc tế Kiev. Nguồn tin quân sự Nga cho biết, ngày 25/3 là "Ngày truyền thống" của Cơ quan An ninh Ukraine. Khi đó có nhiều sĩ quan quân đội cấp cao đang họp trong tòa nhà. Ngoài ra, hai hệ thống phòng không Patriot đặt tại sân bay quốc tế Zhulyany cũng bị tên lửa phá hủy. Nga tin rằng, tên lửa Zircon có khả năng xuyên thấu tuyệt vời và không có hệ thống phòng không nào ở các nước phương Tây có thể đánh chặn loại tên lửa này. Tuy nhiên, Ukraine tuyên bố tên lửa Zircon đã bị hệ thống Patriot đánh chặn trên bầu trời Kiev, mảnh vỡ rơi xuống các tòa nhà dân cư và một trường nghệ thuật, khiến ít nhất 9 người bị thương. Đồng thời công bố những bức ảnh hiện trường làm bằng chứng, trong đó có nghi ngờ là mảnh vỡ tên lửa Zircon. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự cho rằng, có những “lỗ hổng lớn” trong tuyên bố của Ukraine; lấy "trường nghệ thuật" mà Ukraine tuyên bố bị tấn công làm ví dụ, nó đã được Quân đội Ukraine trưng dụng từ lâu, khi lực lượng quân đội ở đây đông nghịt quanh năm. Ngoài ra, các phương tiện của Cục An ninh Ukraine có thể được xác nhận qua biển số đặc biệt của Cục An ninh. Trong các bức ảnh do phía Ukraine công bố, có nhiều xe của Cục An ninh và một số lượng lớn binh lính đeo logo của Cục An ninh Ukraine (CБY-SBU). Truyền thông Nga cho rằng, nguyên nhân chính tấn công các mục tiêu của Cơ quan An ninh Ukraine là tổ chức này có liên quan chặt chẽ đến các vụ tấn công khủng bố gần đây nhằm vào Nga. Nga tin rằng, Cơ quan An ninh Ukraine đã lên kế hoạch cho cuộc xâm nhập vào khu vực Belgorod của Nga gần đây và lập kế hoạch tấn công phá hoại ở Nga. Các nguồn tin chỉ ra rằng, vụ tấn công khủng bố vào địa điểm hòa nhạc, trung tâm mua sắm Crocus City ở tây bắc Moscow tối 22/3 vừa qua có mối liên hệ chặt chẽ với Cơ quan An ninh Ukraine; tuy nhiên Kiev cực lực phản đối những thông tin nghi vấn này. Một điều trùng hợp đó là việc truy bắt những kẻ khủng bố đang chạy trốn về phía biên giới Nga-Ukraine và cuối cùng đã bắt được tất cả những kẻ khủng bố này ở khu vực Bryansk, cách biên giới 100 km; và những tên khủng bố này đang có ý định vượt biên giới sang lãnh thổ Ukraine. Chỉ vài ngày sau, tòa nhà của Cơ quan An ninh Ukraine đã bị tấn công bởi một tên lửa siêu thanh rất có giá trị mang tên Zircon, điều này khiến người ta tự hỏi, liệu có phải những kẻ khủng bố có mối quan hệ nào với Cơ quan An ninh Ukraine? Vậy điều gì đã khiến Moscow quyết định phóng tên lửa Zircon, loại được coi là hiện đại nhất này của họ hiện nay, vào một mục tiêu họ đã nhiều lần bị bỏ qua trong các cuộc tập kích tên lửa của Nga trong hơn hai năm qua? Trong những ngày qua, một số lượng lớn sĩ quan của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã bị tên lửa Nga tiêu diệt. Các cuộc tấn công nhằm vào SBU tập trung ở hai trung tâm kinh tế, chính trị của Ukraine là thủ đô Kiev và thành phố cảng Odessa. Tại Odessa, cuộc tấn công của Quân đội Nga vào Viện điều dưỡng Mriya ở Odessa, nơi Nga cho là đã được SBU biến thành trung tâm chỉ huy và điều hành các hoạt động của lực lượng này ở miền nam Ukraine và trên khu vực Biển Đen. Thông tin về vụ tấn công vào Viện điều dưỡng Mriya được ông Vladimir Rogov, chủ tịch Phong trào công chúng “Chúng tôi cùng với Nga” và thông tin chi tiết đã được phóng viên chiến trường Rudenko đưa trên kênh Telegram của mình. Theo thông tin của Rudenko, cuộc tấn công tên lửa là chính xác trúng Viện điều dưỡng Mriya vào thời điểm các sĩ quan SBU đang tổ chức họp. Sau vụ tấn công, lực lượng cứu hỏa và xe cứu thương đã được điều động đến hiện trường, nhưng thông tin chính thức về số người chết và bị thương vẫn chưa được Ukraine công bố (Nguồn ảnh: Ukrinform, CNN, RIA Novosti).

