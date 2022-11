Ukraine tung mũi nhọn xe tăng vào trận Kherson, phía Nga trụ vững!

Cách đây vài ngày, giới quan sát quân sự Nga đã tuyên bố rằng, quân đội Ukraine sẽ mở một cuộc tấn công lớn ở Kherson trong vài ngày tới; và bây giờ, có vẻ như tuyên bố này đã được xác nhận. Phó Thống đốc Kherson do chính phủ Nga bổ nhiệm, ông Kirill Stremusov cho biết, khu vực Kherson do Nga kiểm soát đã bị pháo kích nặng nề bởi quân đội Ukraine và Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, họ sẵn sàng đẩy lùi mọi cuộc tấn công. Các blogger quân sự Nga cho rằng, quân đội Ukraine đã tập hợp một số quân lớn tại Kherson, bao gồm cả các tiểu đoàn xe tăng, nhằm hoàn thành một cuộc đột phá từ hướng khu dân cư Chervonyar, nhưng đã bị pháo binh Nga đẩy lui. Chưa thể nhìn thấy những thay đổi trong các khu vực liên quan từ ảnh vệ tinh. Cư dân các khu vực Kherson và Nikolayev đã phát hiện lực lượng không quân Ukraine được điều động với số lượng lớn, bao gồm cả máy bay cường kích Su-25, đang tấn công các vị trí của Nga. Mặc dù Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các cuộc tấn công của quân đội Ukraine đã bị đẩy lùi, nhưng phía Ukraine tuyên bố không bỏ cuộc; họ sẽ tiếp tục tấn công và mục tiêu là chọc thủng tuyến phòng ngự của quân đội Nga. Từ những thông tin trên, có vẻ như quân đội Nga đã chặn được cuộc tấn công của quân đội Ukraine; tuy nhiên, một số thông tin khác lại cho thấy quân đội Nga dường như không mấy tin tưởng vào việc phòng thủ khu vực Kherson, khi tuyên bố sẵn sàng rút khỏi thành phố Kherson? Các hoạt động sơ dân ở khu vực Kherson vẫn tiếp tục; các sĩ quan địa phương của Nga và các quan chức thân Nga đã gửi gia đình của họ đến Crimea, và thậm chí trực tiếp đến Nga. Các trường tiểu học và trung học ở khu vực Kherson cũng đã bị đình chỉ và học sinh đã được được đưa đến Crimea. Cách đây không lâu, chính quyền Kherson (thân Nga), đã yêu cầu Moskva trực tiếp di dời tất cả mọi người dân ở khu vực Kherson đến các vùng khác của Nga; nhưng do giao thông nhiều khu vực bị pháo binh Ukraine phong tỏa, thì việc sơ tán không thể thực hiện được trong một sớm một chiều. Sau khi Ukraine nhận những hệ thống tên lửa cơ động HIMARS, quân đội Nga ở khu vực Kherson rơi vào tình thế khó khăn vì không đủ nguồn cung cấp; phía Ukraine cho rằng, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần của quân địa phương Nga. Ngoài việc tiếp tục đánh sập cầu Antonov và các đầu mối giao thông khác cũng như kho bãi dã chiến của quân đội Nga, quân đội Ukraine còn tiến chậm và gây sức ép lên quân Nga; nhiều chốt của quân Nga ở khu vực Kherson đã phải triệt thoái, quân đội Ukraine cũng bắt một số xe tăng T-62 của Nga. Việc một số lượng xe tăng T-62 của Nga bị quân đội Ukraine bắt giữ, không chỉ cho thấy những chiếc xe tăng cũ này có vấn đề về tình trạng kỹ thuật, khi không có đủ phụ tùng thay thế. Với việc đánh bom cầu Crimea, tình hình tiếp tế của quân đội Nga ở khu vực Kherson càng khó khăn. Nếu quân đội Ukraine thực sự phát động một cuộc tấn công quy mô lớn, ngoại trừ sự yểm trợ nhất định của không quân, thì quân đội Nga gần như không thể tiến hành hỗ trợ hỏa lực hiệu quả ở khu vực Kherson. Tuy nhiên quân đội Nga có thể dựa vào hệ thống công sự hầm hào được xây dựng vững chắc; đây cũng là lý do chính khiến quân đội Ukraine yêu cầu phương Tây cung cấp thêm hỏa lực pháo cho mình, để phá hủy các công sự phòng ngự của quân đội Nga trong khu vực. Trong tháng vừa qua, tại khu vực Kherson liên tục xảy ra giao tranh, quân đội Nga và Ukraine tấn công dọc sông Dnepr. Hãng tin Anh Reuters cho biết, quân đội Nga gần đây tiếp tục tăng quân tới Kherson, con số này đã tăng lên khoảng 40.000 quân. Vào cuối tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đã báo cáo với Tổng thống Putin rằng, mục tiêu huy động 300.000 quân của đợt động viên cục bộ đầu tiên đã hoàn thành, trong đó 218.000 tân binh để huấn luyện trong nước và 82.000 người còn lại được đưa đến chiến trường Ukraine. Mặc dù Bộ trưởng Shoigu không tiết lộ "tiền tuyến" ở đây ám chỉ nơi nào; nhưng với tình hình hiện tại, chiến trường Kherson là cấp bách nhất và không thể loại trừ việc đã có một lượng lớn quân Nga đã được tăng cường tới khu vực này. Hiện tại ở khu vực Kherson tình hình gần như trở thành một thùng thuốc súng. Một khi hơn 100.000 quân của Nga và Ukraine bắt đầu tham chiến, Kherson nhất định sẽ trở thành một "lò vôi" trên chiến trường Ukraine, độ ác liệt có lẽ chỉ sau Nhà máy thép Azov trước đây. Video về lính Ukraine chiến đấu tại chiến trường Kherson.

