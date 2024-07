Nguồn gốc khẩu súng trường AR-15 bắn ông Trump có lịch sử thế nào?

Vào ngày 13/7/2024, một nỗ lực nhằm tước đoạt đi mạng sống của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được thực hiện bởi một người đàn ông da trắng. Ông Trump đã thoát chết do quá trình huấn luyện thiện xạ kém của tên khủng bố, hoặc do quá may mắn. Ông chủ cũ (và có thể là mới) của Nhà Trắng đã thoát nạn, khi một viên đạn được bắn đi từ một khẩu súng trường AR-15 đã “sượt qua mang tai”. AR-15 là một loại vũ khí cá nhân mạnh mẽ, nổi tiếng với việc sử dụng nó trong các vụ xả súng hàng loạt, do tốc độ bắn nhanh và khả năng trúng đích khá cao. Theo thông báo của cơ quan mật vụ Mỹ FBI, kẻ ám sát ông Trump đã sửa đổi khẩu súng trường bằng cách trang bị cho nó một báng gấp, được cho là nhằm dễ cất giấu vũ khí, khi tiếp cận các đám đông có đông lực lượng an ninh. Theo tờ Guardian, súng trường AR-15 là một trong những loại vũ khí thuộc hàng "khét tiếng" nhất của Mỹ. Đó là vì AR-15 đã được sử dụng trong một chuỗi các vụ xả súng hàng loạt tại Mỹ, ví dụ như vụ tấn công ở Las Vegas tháng 10/2017 khiến 59 người thiệt mạng, và vụ tấn công chống phong trào LGBTQ+ khiến 5 người thiệt mạng ở Colorado Springs tháng 11/2022. Theo truyền thông Mỹ đưa tin, các quan chức thực thi pháp luật đã thu một khẩu súng trường bán tự động AR-15 từ một người đàn ông da trắng đã chết mà họ tin là kẻ ám sát hụt ông Trump. Súng trường AR là tên viết tắt tiếng Anh của "Armalite Rifle", trong đó Rifle là súng trường và Armalite là nhà sản xuất loại súng trường này. Súng trường AR cực kỳ phổ biến ở Mỹ, trong số đó, AR-15 là loại súng trường được dân thường Mỹ ưa chuộng nhất. Tính cả các bản sửa đổi, số lượng dân thường Mỹ sở hữu loại súng này lên tới 20 triệu khẩu. Phiên bản quân sự của khẩu súng trường này là M-16 mà mọi người đều quen thuộc. Nhiều người Mỹ lại coi súng AR-15 như một biểu tượng của "quyền sở hữu vũ khí". Đáng lưu ý, khi thực hiện vụ tấn công nhằm vào ông Trump ngày 13/7, kẻ khủng bố đã mặc một chiếc áo phông có logo của kênh Youtube mang tên "Demolition Ranch". Đây là một trong những kênh ủng hộ sử dụng súng phổ biến nhất ở Mỹ, với gần 12 triệu người đăng ký theo dõi. AR-15 là loại súng trường bán tự động hạng nhẹ, làm mát bằng không khí, hoạt động theo nguyên lý trích khí trực tiếp, được phát triển vào cuối thập niên 1950. Thiết kế mô-đun cho phép người dùng dễ dàng thay thế các phụ kiện khác nhau, chẳng hạn như tay cầm, báng súng và kính ngắm, để súng có thể thích ứng với nhiều tình huống sử dụng khác nhau. Về chất liệu, súng AR-15 phần lớn được làm bằng hợp kim nhôm và vật liệu polymer, nên có trọng lượng nhẹ. Một khẩu súng trường AR-15 thông thường nặng khoảng 2,95 kg, dễ dàng mang theo và sử dụng. Súng có băng đạn lớn và có thể chứa được 30 viên đạn. Súng AR-15 sử dụng đạn tương đối nhỏ 0,223 Remington hoặc 5,56 mm NATO. Tính linh hoạt và dễ sử dụng của súng AR-15, biến nó trở thành loại súng được yêu thích trong số nhiều game bắn súng thể thao, thợ săn và nhân viên thực thi pháp luật. Tầm bắn hiệu quả của súng AR-15 từ 400 đến 600 m, tùy thuộc vào cấu hình cụ thể của súng và loại đạn được sử dụng. Nó được biết đến với độ chính xác, độ giật được kiểm soát và khả năng thích ứng… những điều này đã kết hợp để góp phần vào việc sử dụng rộng rãi và phổ biến, Guardian viết. Mặc dù có nguồn gốc dân sự, thiết kế AR-15 đã tạo thành nền tảng cho nhiều loại súng trường tiến công của quân đội, bao gồm cả súng carbine M16 và M4, được Quân đội Mỹ và nhiều quân đội trên toàn thế giới sử dụng rộng rãi. Theo thống kê, súng AR-15 là vũ khí thường xuyên được sử dụng trong các vụ xả súng ở trường học ở Mỹ. Một số phương tiện truyền thông Mỹ nhận xét rằng “ngay cả những người chưa từng bắn một phát súng nào, vẫn có thể bắn AR-15. Những kẻ sát nhân với AR-15 đi vào trường và gây thương vong hàng loạt trong vòng vài phút”. Ngược lại, xạ thủ thuộc đội bắn tỉa của mật vụ Mỹ tiêu diệt tên khủng bố, đã sử dụng súng bắn tỉa Mk13, được trang bị kính ngắm quang học Nightforce ATACR 7-35x56 và máy đo khoảng cách RAPTAR. Mk13 là vũ khí chính xác tầm xa được Quân đội Mỹ sử dụng chủ yếu, bao gồm lực lượng biệt kích SEAL và các lực lượng đặc biệt khác. Thiết kế của súng dựa trên súng trường Remington 700, nổi tiếng về độ tin cậy và độ chính xác, đồng thời đã được sửa đổi đặc biệt, để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của SOF. Mk13 sử dụng loại đạn chuyên dùng 300 Winchester Magnum, cho tầm bắn và sức mạnh dừng vượt trội so với loại đạn 7,62mm NATO tiêu chuẩn. Điều này khiến Mk13 đặc biệt thích hợp cho chiến đấu tầm xa. Súng được trang bị nòng nổi, có tác động tích cực đến độ chính xác khi bắn. Một trong những tính năng chính của Mk13 là hệ thống ngắm quang học tiên tiến, có thể bao gồm khả năng quan sát ban đêm và quan sát hồng ngoại. Súng Mk 13 cũng có chân đế để ổn định và bộ giảm âm để giảm tiếng ồn và chớp lửa đầu nòng, giúp nó hiệu quả hơn trong các hoạt động bí mật. Tầm bắn hiệu quả của Mk13 thường vào khoảng 1.100 m, mặc dù người dùng có kinh nghiệm có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly xa hơn. (Nguồn ảnh: CNN, Forbes, Wikipedia).

