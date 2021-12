Ukraine thử nghiệm Javelin bắn xe tăng T-64 và kết quả gây sốc

Hôm qua ngày 28/12, một máy bay quân sự của Mỹ, đang thực hiện trinh sát dọc theo đường giới tuyến, do lực lượng dân quân hai nước cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) và Luhansk (LPR) tự xưng và kiểm soát. Sau đó chiếc máy bay trinh sát của Mỹ đã bay vào vùng nhận dạng phòng không của DPR và LPR; tiếp cận biên giới của vùng lãnh thổ ly khai. Ttheo thông báo của hai nước cộng hòa ly khai, khoảng cách máy bay Mỹ cách đường giới tuyến khoảng 40 km. Được biết máy bay trinh sát của Mỹ đã bay qua khu vực Kramatorsk, và mặc dù khả năng của các hệ thống phòng không của DPR và LPR rất hạn chế, nhưng khả năng các trạm radar của họ, lại đủ để theo dõi thành công đường bay của máy bay Mỹ. Trong những bức ảnh được chụp ở Kramatorsk, người xem có thể thấy rõ ràng chiếc máy bay quân sự của Mỹ. Đồng thời các chuyên gia lưu ý rằng, có khả năng chiếc máy bay này làm nhiệm vụ phát hiện việc triển khai quân đội Nga dọc theo biên giới Ukraine. Hiện nay theo phân tích của các chuyên gia quân sự, những chiếc máy bay của Mỹ xuất hiện trên vùng trời Donbass vừa qua đều là máy bay trinh sát hiện đại, có khả năng kiểm soát các cuộc tấn công bằng tên lửa. Nghi vấn này đặt ra rất nhiều câu hỏi, liệu các nước NATO có đang cố gắng gây hấn chống lại Nga hay không? Với khả năng của các hệ thống radar cảnh giới tầm xa của lực lượng phòng không Nga, chắc chắn họ cũng theo dõi chặt chẽ máy bay trinh sát Mỹ; tuy nhiên, nhiệm vụ thực sự của sự hiện diện máy bay trinh sát Mỹ trên bầu trời Donbass vẫn chưa được biết đến. Trong khi đó, Quân đội Ukraine vẫn tiếp tục thử nghiệm các loại vũ khí mới được trang bị; sau UAV TB2 được đưa vào sử dụng, quân đội nước này tiếp tục thử nghiệm loại tên lửa chống tăng Javelin nhập của Mỹ, với mục tiêu là xe tăng chiến đấu chủ lực T-64, được chế tạo từ thời Liên Xô. Qua bắn kiểm nghiệm, hóa ra lớp giáp xe tăng T-64 hoàn toàn có khả năng chống lại tên lửa chống tăng Javelin hiện đại nhất của Mỹ; hiện tên lửa này đã có trong biên chế Quân đội Ukraine và được kỳ vọng là “vũ khí thay đổi cuộc chơi” của nước này, trong cuộc chiến chiếm lại vùng đất ly khai Donbass. Đánh giá qua cuộc thử nghiệm mới đây, được Quân đội Ukraine quay video, một quả tên lửa Javelin phóng trúng chính xác vào tháp pháo của xe tăng T-64, nhưng tên lửa không thể xuyên lớp giáp của tháp pháo; mặc dù có gây thiệt hại, nhưng chúng không nguy hiểm. Theo đánh giá qua quan sát cuộc thử nghiệm, nếu những chiếc xe tăng chủ lực T-72 được trang bị thêm lớp giáp phản ứng nổ (ERA) thế hệ mới, thì tên lửa Javelin chỉ có thể gây ra thiệt hại về mặt “thẩm mỹ” cho lớp giáp xe mà thôi. Các chuyên gia đã phân tích đoạn video do Bộ Quốc phòng Ukraine công bố, người xem có thể thấy các tấm giáp lồng có độ dày nhỏ và chỉ được hàn thô sơ bằng kim loại thường; đây là lý do giải thích tại sao tên lửa chống tăng Javelin tiếp cận được tháp pháo của chiếc T-64. Tuy nhiên, ngay cả khi những tấm giáp lồng được làm cẩu thả như vậy, thì những tên lửa chống tăng hiện đại nhất cũng không thể xuyên thủng lớp giáp của chiếc T-64 chưa được hiện đại hóa. Điều này được chứng minh bằng các dấu vết đạn mà tên lửa bắn vào. Theo phân tích của các chuyên gia từ tờ Topwar: “Cách thức mà tên lửa gây ra thiệt hại đối với xe tăng T-64 được Ukraine công khai rầm rộ, có lẽ cũng chỉ là công cụ tuyên truyền của Kiev. Có thể trong một số điều kiện nhất định, tên lửa Javelin sẽ thực sự có thể xuyên thủng lớp giáp của xe tăng; tuy nhiên ngay cả với những thiết kế như vậy, tên lửa vẫn có vấn đề”; hết lời dẫn. Hiện có nhiều thông tin về việc sử dụng các tổ hợp tên lửa chống tăng Javelin ở Donbass và xuất hiện thường xuyên; nhưng cho đến nay, cả Kiev lẫn Donetsk và Luhansk vẫn giữ thái độ im lặng. Tuy nhiên theo phân tích của chuyên gia quân sự, khó có khả năng phía Ukraine sử dụng tên lửa Javelin, vì tên lửa này rất đắt đỏ; trong khi đó Ukraine cũng đã sản xuất được tên lửa chống tăng dẫn đường tương đối hiện đại. Còn tên lửa Javelin, có thể Quân đội Ukraine “để giành” cho những trận chiến quyết định. Nguồn ảnh: foxt.

Hôm qua ngày 28/12, một máy bay quân sự của Mỹ, đang thực hiện trinh sát dọc theo đường giới tuyến, do lực lượng dân quân hai nước cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) và Luhansk (LPR) tự xưng và kiểm soát. Sau đó chiếc máy bay trinh sát của Mỹ đã bay vào vùng nhận dạng phòng không của DPR và LPR; tiếp cận biên giới của vùng lãnh thổ ly khai. Ttheo thông báo của hai nước cộng hòa ly khai, khoảng cách máy bay Mỹ cách đường giới tuyến khoảng 40 km. Được biết máy bay trinh sát của Mỹ đã bay qua khu vực Kramatorsk, và mặc dù khả năng của các hệ thống phòng không của DPR và LPR rất hạn chế, nhưng khả năng các trạm radar của họ, lại đủ để theo dõi thành công đường bay của máy bay Mỹ. Trong những bức ảnh được chụp ở Kramatorsk, người xem có thể thấy rõ ràng chiếc máy bay quân sự của Mỹ. Đồng thời các chuyên gia lưu ý rằng, có khả năng chiếc máy bay này làm nhiệm vụ phát hiện việc triển khai quân đội Nga dọc theo biên giới Ukraine. Hiện nay theo phân tích của các chuyên gia quân sự, những chiếc máy bay của Mỹ xuất hiện trên vùng trời Donbass vừa qua đều là máy bay trinh sát hiện đại, có khả năng kiểm soát các cuộc tấn công bằng tên lửa. Nghi vấn này đặt ra rất nhiều câu hỏi, liệu các nước NATO có đang cố gắng gây hấn chống lại Nga hay không? Với khả năng của các hệ thống radar cảnh giới tầm xa của lực lượng phòng không Nga, chắc chắn họ cũng theo dõi chặt chẽ máy bay trinh sát Mỹ; tuy nhiên, nhiệm vụ thực sự của sự hiện diện máy bay trinh sát Mỹ trên bầu trời Donbass vẫn chưa được biết đến. Trong khi đó, Quân đội Ukraine vẫn tiếp tục thử nghiệm các loại vũ khí mới được trang bị; sau UAV TB2 được đưa vào sử dụng, quân đội nước này tiếp tục thử nghiệm loại tên lửa chống tăng Javelin nhập của Mỹ, với mục tiêu là xe tăng chiến đấu chủ lực T-64, được chế tạo từ thời Liên Xô. Qua bắn kiểm nghiệm, hóa ra lớp giáp xe tăng T-64 hoàn toàn có khả năng chống lại tên lửa chống tăng Javelin hiện đại nhất của Mỹ; hiện tên lửa này đã có trong biên chế Quân đội Ukraine và được kỳ vọng là “vũ khí thay đổi cuộc chơi” của nước này, trong cuộc chiến chiếm lại vùng đất ly khai Donbass. Đánh giá qua cuộc thử nghiệm mới đây, được Quân đội Ukraine quay video, một quả tên lửa Javelin phóng trúng chính xác vào tháp pháo của xe tăng T-64, nhưng tên lửa không thể xuyên lớp giáp của tháp pháo; mặc dù có gây thiệt hại, nhưng chúng không nguy hiểm. Theo đánh giá qua quan sát cuộc thử nghiệm, nếu những chiếc xe tăng chủ lực T-72 được trang bị thêm lớp giáp phản ứng nổ (ERA) thế hệ mới, thì tên lửa Javelin chỉ có thể gây ra thiệt hại về mặt “thẩm mỹ” cho lớp giáp xe mà thôi. Các chuyên gia đã phân tích đoạn video do Bộ Quốc phòng Ukraine công bố, người xem có thể thấy các tấm giáp lồng có độ dày nhỏ và chỉ được hàn thô sơ bằng kim loại thường; đây là lý do giải thích tại sao tên lửa chống tăng Javelin tiếp cận được tháp pháo của chiếc T-64. Tuy nhiên, ngay cả khi những tấm giáp lồng được làm cẩu thả như vậy, thì những tên lửa chống tăng hiện đại nhất cũng không thể xuyên thủng lớp giáp của chiếc T-64 chưa được hiện đại hóa. Điều này được chứng minh bằng các dấu vết đạn mà tên lửa bắn vào. Theo phân tích của các chuyên gia từ tờ Topwar: “Cách thức mà tên lửa gây ra thiệt hại đối với xe tăng T-64 được Ukraine công khai rầm rộ, có lẽ cũng chỉ là công cụ tuyên truyền của Kiev. Có thể trong một số điều kiện nhất định, tên lửa Javelin sẽ thực sự có thể xuyên thủng lớp giáp của xe tăng; tuy nhiên ngay cả với những thiết kế như vậy, tên lửa vẫn có vấn đề”; hết lời dẫn. Hiện có nhiều thông tin về việc sử dụng các tổ hợp tên lửa chống tăng Javelin ở Donbass và xuất hiện thường xuyên; nhưng cho đến nay, cả Kiev lẫn Donetsk và Luhansk vẫn giữ thái độ im lặng. Tuy nhiên theo phân tích của chuyên gia quân sự, khó có khả năng phía Ukraine sử dụng tên lửa Javelin, vì tên lửa này rất đắt đỏ; trong khi đó Ukraine cũng đã sản xuất được tên lửa chống tăng dẫn đường tương đối hiện đại. Còn tên lửa Javelin, có thể Quân đội Ukraine “để giành” cho những trận chiến quyết định. Nguồn ảnh: foxt.