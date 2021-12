Nóng: Căng thẳng Ukraine leo thang, Kiev chuẩn bị tung thêm UAV vào trận

Lầu Năm Góc có thể kết hợp với các lực lượng NATO khác, để lên kế hoạch một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa hành trình Tomahawk, vào các căn cứ quân sự của Nga vài giờ trước; kế hoạch này, có thể tiêu diệt gần 14% Quân đội Nga trong một cuộc tấn công tổng lực. Các chuyến bay của máy bay trinh sát Mỹ trên bầu trời Donbass vừa qua, đều là những “trung tâm chỉ huy trên không”, có thể phát hiện mục tiêu trong bán kính hàng trăm km. Nhưng chắc chắn mục tiêu không nhằm vào lực lượng dân quân của DPR và LPR, mà vào quân đội Nga; bằng chứng là đường bay đặc biệt của máy bay. Hai chiếc máy bay trinh sát E-3C của Không quân Mỹ ngày hôm qua đã thực hiện các chuyến bay trinh sát ở các vùng Belgorod, Rostov, Voronezh, Kursk và Bryansk. Đồng thời theo các chuyên gia quân sự chú ý đến các chi tiết cụ thể của việc sử dụng loại máy bay trinh sát hết sức hiện đại này, với nhiệm vụ thường được sử dụng để trinh sát, sau đó phóng tên lửa hành trình vào các mục tiêu. Việc này Mỹ đã tiến hành nhiều lần, tại chiến trường Iraq, Syria và Afghanistan. Đáng chú ý là trên lãnh thổ các khu vực này đều có quân đội Nga; theo các nguồn tin tình báo của NATO, quân số có thể lên tới 122 nghìn người. Điều này rất có thể chỉ ra rằng, Mỹ và NATO đang chuẩn bị thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào quân đội Nga, đóng trên các hướng này. Căng thẳng giữa Nga và khối NATO đã gia tăng đáng kể. Đồng thời, có khả năng xảy ra một cuộc xung đột vũ trang toàn diện; do vậy Nga phải tính đến các phương án, trong đó có kế hoạch đánh trả các phương án tiến công của NATO. Trong khi đó Ukraine cũng “quyết chơi lớn”, khi có ý định mua UAV Baykar Akinci. Đây là chiếc UAV tầm xa và tầm cao mới nhất của công ty nổi tiếng Baykar Makina; công ty này đã chế tạo loại UAV Bayraktar TV2 nổi tiếng. Hiện nay Baykar Makina mới chỉ chế tạo và bàn giao 3 chiếc UAV Akinci cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Đặc biệt hơn cả, chúng được trang bị động cơ phản lực cánh quạt AI-450S do công ty Motor Sich của Ukraine sản xuất. Theo người phát ngôn của công ty Baykar Makina, đây sẽ là UAV đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng phóng tên lửa hành trình từ trên không. Người Thổ cam kết Akinci không sợ tổ hợp tác chiến điện tử, vì được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo. UAV Akinci nặng 5,5 tấn, có trần bay 12 km, vận tốc 240 km/h và có thể mang theo 1.350 kg vũ khí tại 8 giá treo bên ngoài, bao gồm cả tên lửa hành trình chính xác cao SOM (theo thông tin mới nhất có tầm bắn tối đa 250 km). Tuy nhiên “món đồ chơi nguy hiểm” như vậy giá không hề rẻ; chỉ với 3 chiếc UAV gây sốc này (người Thổ Nhĩ Kỳ không bán riêng từng chiếc), khách hàng sẽ phải trả tới 120 triệu USD. Thậm chí cả Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cũng chỉ đặt lô tối thiểu. Còn lại mục đích là để xuất khẩu, bao gồm cả sang Ukraine. Sự tham gia của Motor Sich trong dự án UAV Akinci, cho thấy người Ukraine có mức độ ưu tiên cao và điều này đặt ra câu hỏi, liệu Ankara cùng với khi bán UAV Akinci, có sẵn sàng bán tên lửa chính xác cao với tầm bắn 250 km trở lên của mình cho Kiev hay chưa? Tuy nhiên theo các chuyên gia, đối phó với UAV Akinci cũng không có gì là khó đối với hệ thống phòng không hùng hậu của Nga; trước hết Nga có đông khí tài chế áp điện tử; với UAV Akinci sử dụng tín hiệu vệ tinh GPS để điều khiển, việc gây nhiễu tín hiệu vệ tinh là sở trường của Nga. Nhưng ác mộng với UAV Akinci chính là hệ thống phòng không tầm xa S-400; với radar trinh sát toàn cảnh 92N6E, có tầm phát hiện mục tiêu tới 600 km, và có thể phát hiện những mục tiêu tầm quả bóng golf ở cự ly 400km; do vậy những chiếc UAV Akinci vừa cất cánh khỏi bất kỳ sân bay nào của Ukraine đã bị phát hiện. Với tốc độ chậm, hình dáng lớn, UAV Akinci dễ làm “mục tiêu bắn tập” cho các loại tên lửa 48N6 với tầm bắn 250 km và tới 400 km với tên lửa 40N6; nên nhớ những tên lửa hành trình mà UAV Akinci sử dụng, có sức công phá rất hạn chế và dễ bị phát hiện. Chưa hết, ác mộng với những UAV Akinci còn là những hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander của Nga hoặc các loại tên lửa hành trình khác phóng từ máy bay chiến đấu; với kiểu tiến công “phẫu thuật”, thì chắc chắn không chỉ UAV Akinci mà cả UAV TB2 cũng sẽ bị phá hủy ngay giây phút đầu tiên của cuộc chiến. Còn hiện tại, Nga chưa dùng đến vũ khí hạng nặng; tuy nhiên những vũ khí có thể đe dọa an ninh của Nga (nhất là nhà máy điện hạt nhân Volgodonsk hoặc đập Tsimlyansk gần biên giới Ukraine, có ngây ra thiệt hại tối đa cho Nga), thì chắc chắn người Nga không để Thổ Nhĩ Kỳ tự do bán UAV Akinci cho Ukraine. Với Thổ Nhĩ Kỳ, với việc nước này đồng thời bán UAV TB2 và cả Akinci cho Ukraine, thứ vũ khí có thể giúp quân đội Ukraine có thể đe dọa nhà máy điện hạt nhân Volgodonsk; thì Ankara một lần nữa sẽ nếm đòn trừng phạt rất quen thuộc của Nga, đó là không nhập cà chua và quýt. Nguồn ảnh: Pinterest.

Lầu Năm Góc có thể kết hợp với các lực lượng NATO khác, để lên kế hoạch một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa hành trình Tomahawk, vào các căn cứ quân sự của Nga vài giờ trước; kế hoạch này, có thể tiêu diệt gần 14% Quân đội Nga trong một cuộc tấn công tổng lực. Các chuyến bay của máy bay trinh sát Mỹ trên bầu trời Donbass vừa qua, đều là những “trung tâm chỉ huy trên không”, có thể phát hiện mục tiêu trong bán kính hàng trăm km. Nhưng chắc chắn mục tiêu không nhằm vào lực lượng dân quân của DPR và LPR, mà vào quân đội Nga; bằng chứng là đường bay đặc biệt của máy bay. Hai chiếc máy bay trinh sát E-3C của Không quân Mỹ ngày hôm qua đã thực hiện các chuyến bay trinh sát ở các vùng Belgorod, Rostov, Voronezh, Kursk và Bryansk. Đồng thời theo các chuyên gia quân sự chú ý đến các chi tiết cụ thể của việc sử dụng loại máy bay trinh sát hết sức hiện đại này, với nhiệm vụ thường được sử dụng để trinh sát, sau đó phóng tên lửa hành trình vào các mục tiêu. Việc này Mỹ đã tiến hành nhiều lần, tại chiến trường Iraq, Syria và Afghanistan. Đáng chú ý là trên lãnh thổ các khu vực này đều có quân đội Nga; theo các nguồn tin tình báo của NATO, quân số có thể lên tới 122 nghìn người. Điều này rất có thể chỉ ra rằng, Mỹ và NATO đang chuẩn bị thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào quân đội Nga, đóng trên các hướng này. Căng thẳng giữa Nga và khối NATO đã gia tăng đáng kể. Đồng thời, có khả năng xảy ra một cuộc xung đột vũ trang toàn diện; do vậy Nga phải tính đến các phương án, trong đó có kế hoạch đánh trả các phương án tiến công của NATO. Trong khi đó Ukraine cũng “quyết chơi lớn”, khi có ý định mua UAV Baykar Akinci. Đây là chiếc UAV tầm xa và tầm cao mới nhất của công ty nổi tiếng Baykar Makina; công ty này đã chế tạo loại UAV Bayraktar TV2 nổi tiếng. Hiện nay Baykar Makina mới chỉ chế tạo và bàn giao 3 chiếc UAV Akinci cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Đặc biệt hơn cả, chúng được trang bị động cơ phản lực cánh quạt AI-450S do công ty Motor Sich của Ukraine sản xuất. Theo người phát ngôn của công ty Baykar Makina, đây sẽ là UAV đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng phóng tên lửa hành trình từ trên không. Người Thổ cam kết Akinci không sợ tổ hợp tác chiến điện tử, vì được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo. UAV Akinci nặng 5,5 tấn, có trần bay 12 km, vận tốc 240 km/h và có thể mang theo 1.350 kg vũ khí tại 8 giá treo bên ngoài, bao gồm cả tên lửa hành trình chính xác cao SOM (theo thông tin mới nhất có tầm bắn tối đa 250 km). Tuy nhiên “món đồ chơi nguy hiểm” như vậy giá không hề rẻ; chỉ với 3 chiếc UAV gây sốc này (người Thổ Nhĩ Kỳ không bán riêng từng chiếc), khách hàng sẽ phải trả tới 120 triệu USD. Thậm chí cả Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cũng chỉ đặt lô tối thiểu. Còn lại mục đích là để xuất khẩu, bao gồm cả sang Ukraine. Sự tham gia của Motor Sich trong dự án UAV Akinci, cho thấy người Ukraine có mức độ ưu tiên cao và điều này đặt ra câu hỏi, liệu Ankara cùng với khi bán UAV Akinci, có sẵn sàng bán tên lửa chính xác cao với tầm bắn 250 km trở lên của mình cho Kiev hay chưa? Tuy nhiên theo các chuyên gia, đối phó với UAV Akinci cũng không có gì là khó đối với hệ thống phòng không hùng hậu của Nga; trước hết Nga có đông khí tài chế áp điện tử; với UAV Akinci sử dụng tín hiệu vệ tinh GPS để điều khiển, việc gây nhiễu tín hiệu vệ tinh là sở trường của Nga. Nhưng ác mộng với UAV Akinci chính là hệ thống phòng không tầm xa S-400; với radar trinh sát toàn cảnh 92N6E, có tầm phát hiện mục tiêu tới 600 km, và có thể phát hiện những mục tiêu tầm quả bóng golf ở cự ly 400km; do vậy những chiếc UAV Akinci vừa cất cánh khỏi bất kỳ sân bay nào của Ukraine đã bị phát hiện. Với tốc độ chậm, hình dáng lớn, UAV Akinci dễ làm “mục tiêu bắn tập” cho các loại tên lửa 48N6 với tầm bắn 250 km và tới 400 km với tên lửa 40N6; nên nhớ những tên lửa hành trình mà UAV Akinci sử dụng, có sức công phá rất hạn chế và dễ bị phát hiện. Chưa hết, ác mộng với những UAV Akinci còn là những hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander của Nga hoặc các loại tên lửa hành trình khác phóng từ máy bay chiến đấu; với kiểu tiến công “phẫu thuật”, thì chắc chắn không chỉ UAV Akinci mà cả UAV TB2 cũng sẽ bị phá hủy ngay giây phút đầu tiên của cuộc chiến. Còn hiện tại, Nga chưa dùng đến vũ khí hạng nặng; tuy nhiên những vũ khí có thể đe dọa an ninh của Nga (nhất là nhà máy điện hạt nhân Volgodonsk hoặc đập Tsimlyansk gần biên giới Ukraine, có ngây ra thiệt hại tối đa cho Nga), thì chắc chắn người Nga không để Thổ Nhĩ Kỳ tự do bán UAV Akinci cho Ukraine. Với Thổ Nhĩ Kỳ, với việc nước này đồng thời bán UAV TB2 và cả Akinci cho Ukraine, thứ vũ khí có thể giúp quân đội Ukraine có thể đe dọa nhà máy điện hạt nhân Volgodonsk; thì Ankara một lần nữa sẽ nếm đòn trừng phạt rất quen thuộc của Nga, đó là không nhập cà chua và quýt. Nguồn ảnh: Pinterest.