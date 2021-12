Cận cảnh hai máy bay trinh sát Mỹ vừa quần thảo khu vực Donbass

Truyền thông Nga đưa tin, Mỹ tiếp tục các hành động leo thang ở Donbass, khi tiếp tục đưa hai máy bay trinh sát hiện đại E-3C đến khu vực cùng một lúc và tiến hành trinh sát trên khu vực Donbass. Một trong hai chiếc trinh sát cơ E-3C chủ yếu dùng để điều chỉnh các cuộc tấn công, và chiếc thứ hai là ở một khoảng cách đủ để thực hiện quyền kiểm soát, đối với sự di chuyển của các lực lượng chiến đấu trong khu vực. Theo thông tin của truyền thông Nga, chiếc máy bay quân sự E-3C của Mỹ đã có những điều chỉnh khi thực hiện các cuộc do thám, đồng thời có khả năng thay thế đài chỉ huy trên không; nó đã bay trên phân khu giữa Pavlodar và Petropavlovka của khu vực Donbass, cách đường giới tuyến khoảng 110km. Thời gian chuyến bay của hai chiếc E-3C rất dài và việc trinh sát tập trung vào một khu vực rất hạn chế; với dấu hiệu như vậy, thường chỉ ra sự chuẩn bị cho các cuộc chiến hoặc là dấu hiệu của các cuộc tấn công có kế hoạch chuẩn bị trước. Đây là lần thứ ba những chiếc máy bay trinh sát của Mỹ xuất hiện trên bầu trời Donbass (lần gần đây nhất là ngày 12/12); có thể nó làm nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo bổ sung. Đáng nghi ngờ hơn là cả hai chiếc E-3C đều hoạt động theo các hướng mà các cuộc tấn công của Quân đội Ukraine rất có thể xảy ra, do đó không loại trừ khả năng leo thang mạnh trong khu vực. Mặc dù có những thông tin về việc Nga bắt đầu rút quân ra khỏi biên giới Ukraine, nhưng ngày hôm nay, vẫn nhìn thấy những vũ khí hạng nặng đang tiến về biên giới Nga – Ukraine; khi hàng chục xe tải quân sự, nhiều hệ thống tên lửa phóng loạt, xe chở nhiên liệu, xe tăng…của Nga đã tiến về biên giới phía Bắc Ukraine. Sau việc triển khai thành công các lực lượng của Nga dọc theo biên giới phía đông của Ukraine, hiện nay các lực lượng lớn của Nga đã tiến về biên giới phía bắc của Ukraine, tạo thành mũi đe dọa nghiêm trọng thủ đô Kiev của nước này. Theo thông tin được cung cấp bởi cộng đồng Telegram “Hunter's Notes”, một doanh trại dã chiến mới của Quân đội Nga đã được triển khai chỉ cách biên giới Ukraine 35 km, giúp họ có thể phản ứng kịp thời với bất kỳ mối đe dọa nào đối với Nga và công dân nước này ở Donbass. Trên các video được người dân quay và đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy việc chuyển thiết bị quân sự đến biên giới Ukraine. Tuy nhiên số lượng chính xác của thiết bị vẫn chưa được xác định; nhưng theo phán đoán, tổng cộng có ít nhất một trăm phương tiện quân sự. Trước đó các thiết bị kỹ thuật công binh đã được chuyển theo hướng này, bao gồm xe bắc cầu tự hành, các thiết bị rà phá bom mìn…; điều này cho thấy rằng, trong trường hợp có mối đe dọa từ phương Tây hoặc từ chính Ukraine, Quân đội Nga có thể bắt đầu chiếm lãnh thổ của đối phương trong vòng 30 - 40 phút. Trước đó một chút, người ta biết rằng Nga đã điều các hệ thống phòng không S-350, Buk-M3 tới biên giới Ukraine. Mặc dù đây là những hệ thống phòng không có tầm bắn hạn chế, nhưng chúng có thể chống lại những cuộc tập kích đường không ồ ạt, tên lửa hành trình và UAV. Còn theo truyền thông Ukraine, dẫn lời ông Andriy Yermak, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, việc sản xuất máy bay không người lái vũ trang Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ, đã được khởi động ở Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Focus vào ngày 24/12, ông Yermak cho biết, chính phủ Ukraine đang mở rộng hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia đã bán máy bay không người lái Bayraktar TB2 cho Ukraine. Ông Yermak cho biết: “Bây giờ chúng tôi đã bắt đầu sản xuất UAV TB2 ở Ukraine; mặc dù nhiều người nghĩ rằng, đây là những chiếc UAV TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ; nhưng đây là những sản phẩm liên doanh. Và động cơ cho những chiếc UAV TB2 này, được sản xuất tại đất nước của chúng tôi”. Ông Yermak cũng tiết lộ, Quân đội Ukraine hiện được “một chương trình hỗ trợ quân sự khổng lồ từ phương Tây”, với việc Anh giúp tham gia xây dựng lực lượng Hải quân Ukraine, với dự án trị giá 1,7 tỷ bảng Anh. Quy mô các chương trình chung của Ukraine với Pháp lên tới 1,3 tỷ EUR. Ông Yermak cũng nhắc lại rằng, Ukraine đã nhận được hệ thống tên lửa chống tăng Javelin và các thiết bị quân sự khác từ Mỹ; “Tổng thống Mỹ nói rằng, Mỹ sẽ cung cấp mọi hỗ trợ quân sự cần thiết, để Ukraine có thể đẩy lùi bất kỳ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ của mình” và khẳng định, “Mỹ thực sự hợp tác với Ukraine, như một đối tác chiến lược”. Trước đó Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết, Bộ Quốc phòng Ukraine sẽ mua thêm một lô máy bay không người lái TB2 vào năm tới cho Quân đội Ukraine; nhưng chúng sẽ sử dụng động cơ do Ukraine sản xuất, do trước đó, đối tác Canada ngừng cung cấp động cơ cho loại UAV này. Video về vũ khi Nga đổ về biên giới phía Bắc của Ukraine

