Ukraine thiệt hai xe thiết giáp Weasel, Su-57 nghi bay vào vùng trời Ukraine

Theo trang web Sohu của Trung Quốc, dẫn nguồn tin trên mạng xã hội Ukraine, đã thấy xuất hiện các bức ảnh chụp chiếc xe chiến đấu bộ binh Weasel 1A3 của Quân đội Ukraine được Đức viện trợ, đã bị tên lửa Nga bắn cháy đen. Đáng chú ý đây là chiếc Weasel đầu tiên bị phá hủy trên chiến trường Ukraine. Xe chiến đấu bộ binh Weasel là xe chiến đấu bộ binh chuyên dụng đầu tiên của phương Tây trong Chiến tranh Lạnh; là sản phẩm cùng thời với xe chiến đấu bộ binh BMP-1 của Liên Xô, tuy nhiên nó có nhiều điểm khác với xe chiến đấu bộ binh BMP-1 Liên Xô. Xe chiến đấu bộ binh BMP-1 của Liên Xô có trọng tải lớn hơn, khả năng bảo vệ tốt hơn, hỏa lực mạnh hơn với tốc độ bắn nhanh hơn và còn được trang bị tên lửa chống tăng có điều khiển; nên được đánh giá là loại xe bộ binh rất xuất sắc trong thập niên 1970. Chỉ là thời thế đã thay đổi, loại xe chiến đấu bộ binh Weasel đời đầu này, gặp phải những vấn đề như hệ thống quan sát lạc hậu, hỏa lực yếu, khả năng bảo vệ không đủ khi đối mặt với vũ khí chống tăng ngày nay; nên tổn thất trên chiến trường là khó tránh khỏi. Xe chiến đấu bộ binh Weasel 1A3, đã bị loại khỏi biên chế chiến đấu của Quân đội Đức từ lâu. Khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, nó được Đức đưa từ kho niêm cất ra để viện trợ cho Ukraine vào quý 1 năm nay. Tổng số 40 chiếc Weasel 1A3 đã được bàn giao cho Quân đội Ukraine. Như đã đề cập ở trên, Weasel 1 là xe chiến đấu bộ binh thế hệ đầu tiên trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, ban đầu nó được thiết kế để cạnh tranh với xe chiến đấu bộ binh BMP-1 do Liên Xô sản xuất. 40 chiếc được Đức cung cấp cho Ukraine là phiên bản cải tiến cuối cùng của dòng xe này. Phiên bản Weasel 1A3 đã được tằng cường khả năng phòng thủ và các lỗ bắn từ trong xe ra hai bên đã được loại bỏ. Nếu so sánh hiệu quả chiến đấu của phiên bản Weasel 1A3, thì nên so sánh với xe chiến đấu bộ binh BMP-2M Berezhok cải tiến. Nhưng nhìn chung, hiệu quả chiến đấu tổng thể không bằng BMP-2M. Mặc dù xe chiến đấu bộ binh BMP-2M Berezhok có giáp tương đối yếu, nhưng bù lại được trang bị hệ thống vũ khí trên tháp pháo cải tiến, bao gồm pháo bắn nhanh 30 mm, 4 tên lửa chống tăng Kornet và hệ thống điều khiển hỏa lực hoàn thiện hơn xe chiến đấu bộ binh Weasel 1A3. Ngoài ra, xe chiến đấu bộ binh BMP-2M Berezhok có trọng lượng chiến đấu nhẹ hơn rất nhiều, nên có khả năng cơ động tốt hơn Weasel 1A3; nhất là trong điều kiện địa hình đất bùn lầy thụt của khu vực miền Đông Ukraine, xe chiến đấu bộ binh hạng nặng Weasel 1A3 giống một “con voi” cồng kềnh hơn. Về phần giáp bảo vệ nặng hơn của Weasel 1A3, cũng không thể giúp gì được cho loại xe chiến đấu của Đức, nơi hỏa lực chống tăng và mìn rải khắp nơi và ngay đến xe tăng Leopard 2 hay Challenger 2 cũng bị phá hủy. Và sự phá hủy của chiếc Weasel 1A3 vừa qua là bằng chứng. Còn theo thông tin từ trang web "Nhận dạng Không quân Bỉ" ngày 7/11 cho biết, trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của Nga, bị nghi ngờ đã xuất hiện trên bầu trời tỉnh Luhansk của Ukraine. Đây không phải tin đồn lần đầu tiên Su-57 tham gia xung đột Nga-Ukraine; ngay từ tháng 5/2022, các nguồn tin giấu tên cho biết, Su-57 đã được triển khai tới chiến trường Ukraine và phóng tên lửa không đối không tầm xa để tiêu diệt máy bay chiến đấu của Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu cho biết, mẫu máy bay chiến đấu Su-57 mới nhất đã hoạt động vượt trội trong chiến dịch đặc biệt của Nga ở chiến trường Ukraine. Hồi tháng 5, một nguồn thạo tin cho biết, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã sử dụng tiêm kích Su-57 trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trước đó, Nga đã thử nghiệm Su-57 trong các hoạt động tác chiến thực tế ở chiến trường Syria vào năm 2018. Không quân Nga sẽ nhận được 22 chiếc Su-57 vào cuối năm 2024. Đến năm 2028, số lượng này sẽ tăng lên 76 chiếc. Su-57 lần đầu tiên được đưa vào biên chế Không quân Nga hồi năm 2020. Su-57 được thiết kế để tiêu diệt mọi loại mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên biển. Máy bay này sở hữu tốc độ bay siêu âm mà không cần bật tăng lực, vũ khí được bố trí bên trong thân máy bay, bên ngoài có lớp phủ hấp thụ sóng radar (công nghệ tàng hình), cũng như hệ thống điện tử hàng không tiên tiến. Tờ The Sun của Anh vào tháng 1/2023 cho biết, Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố, Nga "có khả năng" sẽ sử dụng máy bay Su-57 trong cuộc xung đột với Ukraine trong thời gian tới. Mặc dù thiếu bằng chứng công khai cho những khẳng định này. Trang web "Nhận dạng không quân Bỉ" phân tích, Không quân Nga sử dụng Su-57 tấn công máy bay chiến đấu của Ukraine, buộc Ukraine cần gấp máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây cung cấp để phòng thủ.

