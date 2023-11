Tình báo Ukraine bóng gió về sự vắng bóng của UAV TB2

Trang Defense News của Mỹ dẫn lời một sĩ quan của Tổng cục tình báo trực thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR), Đại tá Volodymyr Valiush, ám chỉ sự “vô dụng” của máy bay không người lái (UAV) TB2 của Ukraine; loại UAV mà trước đó được tung hô là “vũ khí thay đổi cuộc chơi”. Tại Hội nghị chuyên đề của lực lượng tác chiến đặc biệt châu Âu (GSOF) diễn ra vào ngày 26/10 vừa qua, ông Valiush nói rằng, “Đối với UAV TB2, tôi không muốn dùng từ vô dụng, nhưng thật khó để tìm ra cơ hội để sử dụng chúng, do Nga đang tăng cường lực lượng phòng không chiến trường”. Theo quan chức Ukraine, trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, Ukraine đã sở hữu một số lượng tương đối UAV TB2. Khi bắt đầu cuộc xung đột, UAV TB2 được sử dụng thường xuyên hơn và thực hiện các cuộc tấn công. Giờ đây, việc sử dụng chúng ngày càng ít và chỉ cho nhiệm vụ trinh sát. Ông Valiush cũng cho biết thêm, chuyến bay cuối cùng của UAV TB2 mà ông quan sát kéo dài nửa giờ, nhưng cách đây đã lâu. Ngược lại thì phía Nga đã tăng cường sử dụng UAV trên chiến trường Ukraine; gần đây tờ Washington Post cho rằng, Nga có ưu thế vượt trội trong “trận chiến UAV” ở Ukraine. Trước đó, UAV Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, được cho là đã hỗ trợ Ukraine đạt được những thành công quân sự trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Nhưng giờ chúng không còn hữu dụng, trong bối cảnh lực lượng Nga tăng cường phòng không. Đại tá Volodymyr Valiush cho rằng, các loại máy bay không người lái với mọi kích cỡ và kiểu dáng tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong tính toán phòng thủ của Ukraine; tuy hiên những hạn chế về mặt chiến thuật mới đã xuất hiện. Trong những tuần đầu tiên xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, loại UAV thường được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông phương Tây là UAV TB2, do công ty Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Theo nguồn tin từ trang web tình báo mở Oryx, trong số các vụ tấn công do TB2 của Ukraine thực hiện, có 5 xe tăng, 6 pháo xe kéo, 6 tàu hải quân, 2 tàu hậu cần, 2 pháo phản lực phóng loạt, 2 pháo phòng không và hơn chục tên lửa đất đối không của Nga đã bị phá hủy. Tuy nhiên “ngày vui ngắn chẳng tày gang”, UAV TB2 đã nhanh chóng biến mất khỏi các video chiến đấu trên chiến trường và việc sử dụng UAV TB2 ngày càng hạn chế trước hệ thống phòng không được tăng cường của Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với trang Defense News của Mỹ mới đây, chỉ huy Ukraine nói rõ rằng rõ ràng, số UAV TB2 của Ukraine vẫn còn được sử dụng, nhưng tần suất triển khai và vai trò của UAV TB2 đã thay đổi. Đại tá Valiush nói: “Chúng tôi vô cùng biết ơn UAV TB2, nhưng khi bắt đầu cuộc chiến, chúng được triển khai nhiều hơn và tấn công nhiều hơn”. Ông nói thêm rằng, hiện nay hệ thống phòng không và phòng thủ điện tử của Nga đã phát triển về chất lượng. Theo nhà sản xuất Baykar, UAV có thời gian hoạt động liên tục trên không tới 27 giờ. Giám đốc điều hành công ty Baykar, ông Haluk nói với Defense News: “Không có video nào, nhưng không có nghĩa là UAV TB2 không được Ukraine sử dụng”. Tuy nhiên ông Haluk cũng phải thú nhận rằng: “Chiến trường Ukraine là một môi trường đầy thách thức để UAV TB2 có thể hoạt động”, với hàng trăm hệ thống phòng không tầm trung và tầm xa của Nga được triển khai trong phạm vi hoạt động của loại UAV này. Đại diện của công ty Bayraktar cho biết: “Hiện tại, UAV TB2 của Ukraine chủ yếu được sử dụng để thực hiện các chuyến bay hàng ngày, nhằm theo dõi các mục tiêu; điều này có thể có giá trị tương đương với việc tấn công”. Theo nhật ký của công ty Baykar mà Defense News có được, UAV TB2 được sử dụng trong vai trò trinh sát vẫn rất nhiều. Còn ông Haluk cho rằng, “UAV TB2 sẽ hạn chế được thiệt hại, nếu không tham gia tấn công; nếu không, chúng sẽ trở thành mục tiêu dễ dàng cho các hệ thống phòng không Nga”. Ông Haluk phân tích thêm: “Điều này cũng tương tự như đối với bất kỳ phương tiện bay nào khác như máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng, v.v. trừ khi đó là một máy bay không người lái mini giá rẻ, được coi là vũ khí tiêu hao”. Kể từ tháng 6 vừa qua, các UAV TB2 của Ukraina đã được cấp bao máy ảnh Mx-20, được nhà sản xuất L3Harris Wescam của Canada cung cấp trực tiếp cho Ukraine. Theo nhà cung cấp, máy ảnh mới cho phép UAV TB2 thực hiện các nhiệm vụ giám sát ở độ cao cao hơn và tầm xa hơn.

