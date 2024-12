5 lữ đoàn Ukraine phản công trong vô vọng ở mặt trận Pokrovsk

Trong những ngày qua, Quân đội Ukraine (AFU) phải tung nhiều đơn vị mạnh tiếp viện cho thành phố Pokrovsk, ở phía tây tỉnh Donetsk, khi các đơn vị của Nga chiếm làng Shevchenko, áp sát phía nam thành phố. Đồng thời đang mở rộng đầu cầu Shevchenko về hướng tây.Quân đội Nga (RFAF) chọn tấn công Pokrovsk vào đầu tháng 12, khi thời tiết không tốt lắm và tầm nhìn hạn chế, khiến hiệu quả của thiết bị trinh sát của hai bên giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên mặt đất đã khô ráo, có thể sử dụng rộng rãi các phương tiện đột kích cơ giới. AFU cũng tận dụng cơ hội này để mở các cuộc phản công từ nhiều hướng cùng lúc vào vị trí vừa đứng chân của RFAF, ở phía nam Pokrovsk, nhất là khu vực làng Shevchenko và Pishchane; nhưng ngay lập tức gặp phải sự phản công quyết liệt của RFAF, bằng hỏa lực không quân, pháo binh và UAV FPV. Nhận thấy tuyến phòng thủ Pokrovsk gặp nguy hiểm, Bộ Tổng tham mưu AFU nhanh chóng điều Lữ đoàn xung kích Azov số 3, từ mặt trận Kharkov tới tăng viện. Nói về đơn vị này, đây là lực lượng tinh nhuệ nổi tiếng của AFU và thường là lực lượng chủ lực trong các trận đánh ác liệt. Tuy nhiên, tình hình chiến trường đang thay đổi nhanh chóng và ngay cả những đơn vị tinh nhuệ cũng không phải toàn năng. Lữ đoàn xung kích Azov số 3, dù được tiếp viện cho Pokrovsk, nhưng vẫn không thể đảo ngược hoàn toàn tình thế. Các cuộc tấn công của quân Nga ngày càng ác liệt, tuyến phòng thủ cũng như các mũi phản công của AFU như bị “búa tạ giáng xuống”, ngày càng trở nên mong manh. Binh sĩ Ukraine ở mặt trận Pokrovsk cho biết, trận đánh này đặc biệt khó khăn, vì hỏa lực của địch quá mạnh. Tệ nhất là Lữ đoàn bộ binh cơ giới 155, đơn vị vừa mới huấn luyện ở Pháp về, đã mất một nửa quân số do đào ngũ và bị tổn thất nặng nề trong cuộc phản công và gần như bị xóa sổ, khiến chỉ huy Lữ đoàn bị cách chức. Cũng liên quan đến sự an toàn của Pokrovsk, chính là số phận của thành phố Kurakhove, nới thời gian tồn tại đang đếm ngược từng ngày, khi vào ngày 15/12, RFAF đã chiếm gần 80% thành phố. Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 5 của RFAF đã cắm cờ tại nhà Hội đồng ở trung tâm thành phố, để thông báo thành phố đã rơi vào tay Nga. Tuy nhiên, AFU vẫn chưa hoàn toàn bị đánh bại ở Kurakhove, khi lực lượng còn lại đã rút về phía tây thành phố ở khu công nghiệp và nhà máy nhiệt điện. Địa hình của hai nơi này phức tạp, dễ phòng thủ nhưng khó tấn công. Do vậy quân Ukraine vẫn có thể cầm cự thêm một thời gian. Ngoài ra, còn có một số binh sĩ Ukraine ẩn náu dưới tầng hầm trong thành phố, chiến đấu theo chiến thuật du kích. Nhưng khách quan đánh giá, số lượng chỉ còn lại vài người này, họ không thể tạo ra làn sóng tấn công lớn nào, thậm chí còn bị quân Nga đàn áp dữ dội. Những đơn vị RFAF bắt đầu công việc dọn dẹp chiến trường ở Kurakhove; thành phố đầy dấu vết của trận đánh, với các tòa nhà bị hư hại và hố đạn pháo ở khắp mọi nơi. Tình hình cuối cùng đã ổn định, nhưng cơ sở hạ tầng của thành phố đã bị thiệt hại đáng kể, công việc tái thiết dự kiến sẽ mất nhiều thời gian. Đánh giá trận chiến đánh chiếm Kurakhove, Quân đội Nga đã vận dụng sáng tạo chiến thuật, đặc biệt là chiến thuật tấn công trong đô thị, khi kết hợp tấn công bằng các phân đội bộ binh nhỏ và hỏa lực pháo binh, không quân, mang lại hiệu quả; đặc biệt là RFAF có đủ quân số chiến đấu. Mạnh nhất phải kể đến cấu hình hỏa lực của Quân đội Nga; các cụm pháo binh hạng nặng bắn phá hết đợt này đến đợt khác, máy bay Su-34 túc trực trên bầu trời, sẵn sàng thả bom lượn có điều khiển vào các mục tiêu quan trọng và kiên cố của Quân đội Ukraine. Cùng với hỏa lực không quân và pháo binh, thì hỏa lực của UAV FPV trở nên phổ biến trong RFAF; những chiếc UAV trở thành những “bầy đàn” bay khắp nơi, không chỉ để trinh sát mà còn ném bom trực tiếp. Các loại vũ khí này phối hợp với nhau, khiến Quân đội Ukraine không thể ngẩng đầu lên. Vòng cung phòng thủ Donetsk của Ukraine đang bị Nga khoan vào khu vực nam Donetsk, từ Pokrovsk đến Kurakhove, Ugledar và Velyka Novosyolka. Hiện Ugledar đã thất thủ, số phận Kurakhove đang đếm ngược; còn Velyka Novosyolka và Pokrovsk đang bị bao vây. Hiển nhiên, Nga có toan tính lớn hơn, nếu họ tràn ngập Kurakhove, tình hình thành phố Pokrovsk và cứ điểm Velyka Novosyolka sẽ càng bị đe dọa hơn. Chiến thuật của Quân đội Nga lần này khá thú vị, họ không chỉ muốn chiếm lãnh thổ, mà còn muốn làm suy giảm hiệu quả chiến đấu của Quân đội Ukraine. Qua chiến dịch tấn công thành phố Kurakhove của Nga cho thấy, chiến tranh hiện đại không chỉ có vũ khí công nghệ cao. Đôi khi chiến thuật truyền thống, kết hợp với trang bị mới có thể tạo ra những đột phá mới. Tuy nhiên, phong cách chiến đấu này cũng gây ra thương vong nặng nề, tất cả phụ thuộc vào việc bên nào có sức chịu đựng cao hơn. Quân đội Nga đang chiến đấu trong một cuộc chiến tiêu hao, điều đó phụ thuộc vào việc Ukraine có thể “chịu đựng” được bao lâu. (Nguồn ảnh: Topwar, Liveuamap, Kyiv Post, Rvvoenkory).

Trong những ngày qua, Quân đội Ukraine (AFU) phải tung nhiều đơn vị mạnh tiếp viện cho thành phố Pokrovsk, ở phía tây tỉnh Donetsk, khi các đơn vị của Nga chiếm làng Shevchenko, áp sát phía nam thành phố. Đồng thời đang mở rộng đầu cầu Shevchenko về hướng tây. Quân đội Nga (RFAF) chọn tấn công Pokrovsk vào đầu tháng 12, khi thời tiết không tốt lắm và tầm nhìn hạn chế, khiến hiệu quả của thiết bị trinh sát của hai bên giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên mặt đất đã khô ráo, có thể sử dụng rộng rãi các phương tiện đột kích cơ giới. AFU cũng tận dụng cơ hội này để mở các cuộc phản công từ nhiều hướng cùng lúc vào vị trí vừa đứng chân của RFAF, ở phía nam Pokrovsk, nhất là khu vực làng Shevchenko và Pishchane; nhưng ngay lập tức gặp phải sự phản công quyết liệt của RFAF, bằng hỏa lực không quân, pháo binh và UAV FPV. Nhận thấy tuyến phòng thủ Pokrovsk gặp nguy hiểm, Bộ Tổng tham mưu AFU nhanh chóng điều Lữ đoàn xung kích Azov số 3, từ mặt trận Kharkov tới tăng viện. Nói về đơn vị này, đây là lực lượng tinh nhuệ nổi tiếng của AFU và thường là lực lượng chủ lực trong các trận đánh ác liệt. Tuy nhiên, tình hình chiến trường đang thay đổi nhanh chóng và ngay cả những đơn vị tinh nhuệ cũng không phải toàn năng. Lữ đoàn xung kích Azov số 3, dù được tiếp viện cho Pokrovsk, nhưng vẫn không thể đảo ngược hoàn toàn tình thế. Các cuộc tấn công của quân Nga ngày càng ác liệt, tuyến phòng thủ cũng như các mũi phản công của AFU như bị “búa tạ giáng xuống”, ngày càng trở nên mong manh. Binh sĩ Ukraine ở mặt trận Pokrovsk cho biết, trận đánh này đặc biệt khó khăn, vì hỏa lực của địch quá mạnh. Tệ nhất là Lữ đoàn bộ binh cơ giới 155, đơn vị vừa mới huấn luyện ở Pháp về, đã mất một nửa quân số do đào ngũ và bị tổn thất nặng nề trong cuộc phản công và gần như bị xóa sổ, khiến chỉ huy Lữ đoàn bị cách chức. Cũng liên quan đến sự an toàn của Pokrovsk, chính là số phận của thành phố Kurakhove, nới thời gian tồn tại đang đếm ngược từng ngày, khi vào ngày 15/12, RFAF đã chiếm gần 80% thành phố. Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 5 của RFAF đã cắm cờ tại nhà Hội đồng ở trung tâm thành phố, để thông báo thành phố đã rơi vào tay Nga. Tuy nhiên, AFU vẫn chưa hoàn toàn bị đánh bại ở Kurakhove, khi lực lượng còn lại đã rút về phía tây thành phố ở khu công nghiệp và nhà máy nhiệt điện. Địa hình của hai nơi này phức tạp, dễ phòng thủ nhưng khó tấn công. Do vậy quân Ukraine vẫn có thể cầm cự thêm một thời gian. Ngoài ra, còn có một số binh sĩ Ukraine ẩn náu dưới tầng hầm trong thành phố, chiến đấu theo chiến thuật du kích. Nhưng khách quan đánh giá, số lượng chỉ còn lại vài người này, họ không thể tạo ra làn sóng tấn công lớn nào, thậm chí còn bị quân Nga đàn áp dữ dội. Những đơn vị RFAF bắt đầu công việc dọn dẹp chiến trường ở Kurakhove; thành phố đầy dấu vết của trận đánh, với các tòa nhà bị hư hại và hố đạn pháo ở khắp mọi nơi. Tình hình cuối cùng đã ổn định, nhưng cơ sở hạ tầng của thành phố đã bị thiệt hại đáng kể, công việc tái thiết dự kiến sẽ mất nhiều thời gian. Đánh giá trận chiến đánh chiếm Kurakhove, Quân đội Nga đã vận dụng sáng tạo chiến thuật, đặc biệt là chiến thuật tấn công trong đô thị, khi kết hợp tấn công bằng các phân đội bộ binh nhỏ và hỏa lực pháo binh, không quân, mang lại hiệu quả; đặc biệt là RFAF có đủ quân số chiến đấu. Mạnh nhất phải kể đến cấu hình hỏa lực của Quân đội Nga; các cụm pháo binh hạng nặng bắn phá hết đợt này đến đợt khác, máy bay Su-34 túc trực trên bầu trời, sẵn sàng thả bom lượn có điều khiển vào các mục tiêu quan trọng và kiên cố của Quân đội Ukraine. Cùng với hỏa lực không quân và pháo binh, thì hỏa lực của UAV FPV trở nên phổ biến trong RFAF; những chiếc UAV trở thành những “bầy đàn” bay khắp nơi, không chỉ để trinh sát mà còn ném bom trực tiếp. Các loại vũ khí này phối hợp với nhau, khiến Quân đội Ukraine không thể ngẩng đầu lên. Vòng cung phòng thủ Donetsk của Ukraine đang bị Nga khoan vào khu vực nam Donetsk, từ Pokrovsk đến Kurakhove, Ugledar và Velyka Novosyolka. Hiện Ugledar đã thất thủ, số phận Kurakhove đang đếm ngược; còn Velyka Novosyolka và Pokrovsk đang bị bao vây. Hiển nhiên, Nga có toan tính lớn hơn, nếu họ tràn ngập Kurakhove, tình hình thành phố Pokrovsk và cứ điểm Velyka Novosyolka sẽ càng bị đe dọa hơn. Chiến thuật của Quân đội Nga lần này khá thú vị, họ không chỉ muốn chiếm lãnh thổ, mà còn muốn làm suy giảm hiệu quả chiến đấu của Quân đội Ukraine. Qua chiến dịch tấn công thành phố Kurakhove của Nga cho thấy, chiến tranh hiện đại không chỉ có vũ khí công nghệ cao. Đôi khi chiến thuật truyền thống, kết hợp với trang bị mới có thể tạo ra những đột phá mới. Tuy nhiên, phong cách chiến đấu này cũng gây ra thương vong nặng nề, tất cả phụ thuộc vào việc bên nào có sức chịu đựng cao hơn. Quân đội Nga đang chiến đấu trong một cuộc chiến tiêu hao, điều đó phụ thuộc vào việc Ukraine có thể “chịu đựng” được bao lâu. (Nguồn ảnh: Topwar, Liveuamap, Kyiv Post, Rvvoenkory).