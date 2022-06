Ukraine sắp nhận xe tăng Leopard-2 viện trợ, sẵn sàng đối dầu T-90?

Khi xung đột Ukraine đi vào bế tắc và tình hình ngày càng trở nên bất lợi cho Quân đội Ukraine, thì phương Tây tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Một số vũ khí tiên tiến cũng xuất hiện trong danh sách viện trợ, bao gồm lựu pháo M777, bệ phóng tên lửa M142 HIMARS và pháo phản lực phóng loạt M270, v.v. Tây Ban Nha cũng có ý định hỗ trợ Ukraine các loại vũ khí hiện đại hơn, đó là xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến của phương Tây. Theo tờ El Pais của Tây Ban Nha, nước này dự định hỗ trợ cho Quân đội Ukraine loại xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4, mà nước này đã mua của Đức. Đồng thời, Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha thông báo, những đơn vị Quân đội Ukraine tiếp nhận xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4, sẽ được huấn luyện sử dụng xe tăng Leopard 2A4 tại Latvia và Tây Ban Nha. Về vấn đề này, cư dân mạng Nga cho rằng, Leopard 2A4 là mối đe dọa lớn đối với lực lượng thiết giáp Nga và lực lượng dân quân Miền Đông thân Nga. Nhất là khi lực lượng dân quân chỉ được trang bị xe tăng T-62M. Và theo ước tính, khi phía Tây Ban Nha thông báo tin này, kíp xe tăng Ukraine đã bắt đầu được huấn luyện. Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 là một trong những loại xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến nhất trên thế giới, chủ yếu do Đức phát triển và được sử dụng phổ biến trong lực lượng thiết giáp Đức; sau hơn 20 năm phát triển, đã có rất nhiều mẫu được cải tiến từ A1 đến A7. Trong số các phiên bản của Leopard 2, thì Leopard 2A7 được xếp vào hàng những xe tăng chiến đấu chủ lực nổi bật nhất của phương Tây hiện nay. Về xuất khẩu, xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 đã mở rộng thị trường ở nhiều nước như Áo, Đan Mạch, Phần Lan, Hy Lạp, Na Uy, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác; tất cả đều đã mua số lượng lớn dòng Leopard 2. Trong đó, Tây Ban Nha được trang bị hơn 300 xe tăng chiến đấu chủ lực dòng Leopard 2, chủ yếu là 109 chiếc Leopard 2A4 và 219 chiếc Leopard 2A6. Trong thập niên 1990, Quân đội Tây Ban Nha đã thuê lại 109 chiếc Leopard 2 từ Đức; sau đó Tây Ban Nha chính thức mua số xe tăng này. Xe tăng Leopard 2A4 được Quân đội Đức sử dụng đã hoạt động rất tốt, sau đó công ty Santa của Tây Ban Nha đã mua được thêm 219 chiếc Leopard 2A6 đã qua sử dụng cho Quân đội Tây Ban Nha; lưu ý số 2A6 này, đầu tiên được sản xuất để trang bị cho Quân đội Đức. Theo báo chí Tây Ban Nha đưa tin, Quân đội Tây Ban Nha dự định hỗ trợ Quân đội Ukraine 40 chiếc Leopard 2A4. Theo sự chuẩn bị của Quân đội Ukraine, một lữ đoàn bán thiết giáp có thể được thành lập, tất cả các xe tăng Leopard 2A4 hiện đều trong kho niêm cất. Phiên bản Leopard 2A4 là phiên bản được sản xuất nhiều nhất trong gia đình Leopard 2. So với phiên bản trước, cấu hình A4 có nhiều thay đổi đáng kể, bao gồm hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống điều khiển kỹ thuật số hoàn toàn; máy tính điều khiển hỏa lực và một loại đạn xuyên giáp mới. Leopard 2A4 được sản xuất thành 8 đợt trong những năm 1980 và 1990. Theo thống kê, Đức đã sản xuất tổng cộng 695 xe tăng Leopard 2A4 mới. Theo các chuyên gia, Leopard 2A4 tương đối tiên tiến về công nghệ từ những năm 1990 đến đầu những năm 2000; nhưng từ những năm 2010, 2A4 chỉ xếp loại hiện đại ở mức trung bình. Xét trên mọi khía cạnh, Leopard 2A4 cũng mạnh hơn rất nhiều so với các xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 và T-64 đời đầu mà Quân đội Ukraine trang bị; nếu Leopard 2A4 có thể tham chiến, thì điều đó có thể gây ra một số khó khăn cho lực lượng thiết giáp Nga và nhất là lực lượng dân quân thân Nga. Lực lượng thiết giáp Nga đã sử dụng một số lượng lớn xe tăng chiến đấu chủ lực T-72, T-80 và T-90 trong cuộc xung đột này, nếu Leopard 2A4 viện trợ cho Ukraine, có sử dụng đạn xuyên giáp thoát vỏ ổn định bằng cánh đuôi DM33, nó có thể phá hủy hầu hết các loại giáp xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 và T-80 đời đầu của Nga. Tuy nhiên, Quân đội Nga còn có nhiều loại xe tăng chiến đấu chủ lực tối tân hơn như T-72B3M, T-80BVM, T-90A, T-90M,…Những chiếc xe tăng này đang được biên chế trong Quân đội Nga với số lượng lên tới hàng nghìn chiếc. Về khả năng kiểm soát hỏa lực, tầm quan sát, những xe tăng trên của Nga đều không thua kém và thậm chí là khả năng bảo vệ mạnh hơn Leopard 2A4; thậm chí nếu có trận chiến giữa Leopard 2A4 và Quân đội Nga, các xe tăng tối tân của Nga đủ khả năng tiêu diệt Leopard 2A4 ở một khoảng cách xa. Do đó, mặc dù Ukraine có thể có được những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 tối tân hơn, nhưng cũng chỉ là “muối bỏ biển” trên một chiến trường rộng lớn. Và điều này còn chưa tính đến sự hỗ trợ của UAV, máy bay chiến đấu, máy bay cường kích và pháo binh của Quân đội Nga, tất cả đều là mối đe dọa với xe tăng Ukraine. Do đó, số lượng 40 chiếc xe tăng Leopard 2A4 do Tây Ban Nha điều động cho Quân đội Ukraine, khó có thể đóng vai trò quyết định hoặc làm xoay chuyển tình thế chiến trường; thậm chí Quân đội Nga có thể sẽ phá hủy đoàn tàu vận chuyển xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4, ngay trực tiếp ở biên giới Ukraine. Ngoài xe tăng Leopard 2A4, Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha cũng đang hoàn tất chuyển giao tên lửa phòng không tầm ngắn Aspide 2000 cho Ukraine. Đây là tên lửa phòng không do Italy sản xuất, nhưng quân đội Tây Ban Nha đã loại biên. Tên lửa Aspide 2000 có tầm bắn 25 km, được Tây Ban Nha mua vào cuối những năm 1990 để trang bị cho các tổ hợp phòng không Spada 2000.

