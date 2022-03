Ukraine mất quyền kiểm soát Kherson, lính dù Nga nhảy xuống Kharkiv

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã bước qua ngày thứ 7. Tờ RIA của Nga cho biết, vào rạng sáng nay 2/3 theo giờ địa phương, lính Nga đã kiểm soát nhà ga và bến cảng ở Kherson. Đây là thành phố mang tính chiến lược, đã xảy ra giao tranh ác liệt suốt nhiều hôm qua. Trước đó từ hôm 1/3, phía Ukraine đã xác nhận việc lính Nga bao vây Kherson và kiểm soát hoàn toàn mọi lối ra vào thành phố. Thành phố này có 280.000 dân sinh sống và nằm ngay ở phía Bắc đảo Crimea. Một thông tin nóng khác cũng vừa được phía Ukraine thông báo, đó là việc lực lượng lính dù Nga, nhảy xuống Kharkiv vào sáng sớm nay theo giờ địa phương.Cơ quan an ninh Ukraine cho biết, giao tranh giữa các bên đang xảy ra quyết liệt, tên lửa Nga đã bắn trúng một tòa nhà của cảnh sát Ukraine bên trong Kharkiv. Phía Ukraine cho biết, tới nay đã có ít nhất 21 người thiệt mạng và 112 người bị thương do xung đột tại Kharkiv. Đây là thành phố lớn thứ 2 của Ukraine, dân số lên tới 1,4 triệu người sinh sống. Việc có quá nhiều dân cư sinh sống, khiến giới quan sát lo ngại xung đột quân sự ở Kharkiv có khả năng gây ra nhiều thương vong cho dân thường, dẫn tới một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Hiện tại, ở khu vực Sumy và Mariupol, chiến sự vẫn giao tranh khá ác liệt, tuy nhiên quân đội Nga vẫn chưa vượt qua được hệ thống phòng thủ mà Ukraine dựng lên. Đoàn vận tải khổng lồ của Nga bị phát hiện vào sáng hôm qua, chỉ còn cách thủ đô Kiev của Ukraine chỉ 30 km. Chiến sự tại khu vực này nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia tăng, khi lực lượng hỗ trợ của Nga có mặt tại đây. Ở Zhytomyr - một thành phố nằm ở Tây Bắc Ukraine, 4 dân thường đã thiệt mạng sau khi nhà của những người này bị dính tên lửa. Hiện vẫn chưa rõ loại tên lửa nào và do phía nào sử dụng đã gây ra sự việc đáng tiếc này. Phản ứng lại chiến dịch đặc biệt của Nga, tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố đóng cửa không phận Mỹ với toàn bộ các máy bay Nga. Tổ chức Liên Hiệp Quốc cho biết, tới nay đã có khoảng 660.000 người Ukraine phải rời bỏ nhà cửa của mình. Chỉ phụ nữ và trẻ em được ưu tiên di tản, nam giới trong độ tuổi từ 18 tới 60 bị cấm rời khỏi đất nước, do lệnh tổng động viên. Hãng hàng không Wizz Air có trụ sở tại Hungary vừa tuyên bố, sẽ cung cấp 100.000 suất bay miễn phí cho người Ukraine di tản sang các nước láng giềng bao gồm Ba Lan, Slovakia, Hungary và Romania trong tháng 3 này. Nguồn ảnh: Flickr.

