Ukraine đã huy động 20.000 quân, hàng trăm xe tăng và xe bọc thép, cùng hàng nghìn tấn vật tư tới biên giới Kursk trong vài tuần. Tuy nhiên, Kiev đã đánh lừa được cả thế giới. Cơ quan An ninh Nga không tìm thấy, Biên phòng Nga không tìm thấy, Cơ quan Tình báo Quân đội Nga không tìm thấy. Và ngay cả UAV trinh sát của Nga bay liên tục cũng không tìm thấy gì; thậm chí nhiều vệ tinh trinh sát khác nhau của Nga, với độ phân giải 50 cm tới 1 mét cũng không tìm thấy gì. Kết quả là khi giao tranh bắt đầu, Tổng thống Putin vẫn giữ im lặng và cho rằng, đó là hành vi quấy rối “quy mô nhỏ” của Quân đội Ukraine. Trên thực tế, vào cuối tháng 5, Ukraine đã bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch Kursk. Khi đó, Quân đội Nga bắt đầu mở cuộc tấn công tổng lực trên chiến trường. Tướng Budanov, Cục trưởng Cục Tình báo Quân đội Ukraine, cho biết giai đoạn khó khăn trên tiền tuyến đã bắt đầu, nhưng sẽ “không có ngày tận thế”. Chẳng bao lâu, Quân đội Nga bắt đầu phát động chiến dịch Kharkov lần thứ hai, và trận chiến bắt đầu ở Volchansk và Liptsy. Lúc này, Tướng Budanov cho rằng, Quân đội Nga sẽ không chỉ tấn công Kharkov mà còn cả tỉnh Sumy. Các đường đỏ do Nga vạch ra đều là trò đánh lừa dư luận. Trên thực tế, kể từ thời điểm này, chiến lược nghi binh, lừa địch của Quân đội Ukraine đã bắt đầu. Khi Giám đốc Cục Tình báo Quân sự Ukraine Budanov cho biết, Quân đội Nga đang tập hợp quân chuẩn bị tấn công Sumy. Cả thế giới, trong đó có Nga, đang ”cười nhạo” Budanov, vì không có thông tin tình báo nào cho thấy, Quân đội Nga sắp tấn công tỉnh Sumy. Tuy nhiên, Giám đốc Cục Tình báo Quân đội Ukraine đã lợi dụng lời nói dối có vẻ “nực cười” này, để che giấu việc Quân đội Ukraine điều quân tới tỉnh Sumy. Quân đội Nga đã không coi trọng việc này, cho rằng người Ukraine đang “sợ hãi và hoảng sợ”, nên phải tăng cường triển khai phòng thủ biên giới. Tờ New York Times đưa tin, Quân đội Ukraine đã sử dụng nhiều phương pháp để đánh lừa UAV giám sát, vệ tinh trinh sát Nga và các đặc vụ mặt đất, nhân viên tình báo. Ukraine không có ưu thế về không quân, nên điều quan trọng nhất trong việc chuyển quân tấn công là nghi binh và lừa địch. Quân đội Ukraine vận chuyển vũ khí hạng nặng từng chút một đến tỉnh Sumy, giăng lưới ngụy trang rồi phân tán giấu trong rừng. Những người lính Ukraine mặc thường phục lần lượt tiến vào khu vực xuất phát tiến công ở biên giới của tỉnh Sumy. Tất cả binh lính tiến vào một ngôi làng bỏ hoang cách biên giới tỉnh Kursk 10 km. Họ không đốt lửa, không gọi điện thoại và về cơ bản là không đi ra ngoài. Tất cả họ đều ẩn náu gần biên giới Kursk Oblast. Người Ukraine thậm chí còn lừa dối người Mỹ, lừa dối người Đức, lừa dối toàn bộ NATO. Bởi vì, trong cuộc phản công mùa hè ở Zaporozhye năm 2023, họ đã bị truyền thông Mỹ và phương Tây cho Nga sẽ biết tất cả thông tin. Kết quả là họ bị Nga đánh cho đại bại. Vì lý do này, lần này Ukraine quyết định che giấu việc triển khai quân của mình, không chỉ với Nga mà còn với cả Mỹ. Mặc dù Mỹ đã nhiều lần yêu cầu không được phép sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất, để tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Tướng Syrsky vẫn vận chuyển một lượng lớn vũ khí, đạn dược do Mỹ sản xuất tới khu vực biên giới Kursk Oblast. Trước khi chiến dịch Kursk nổ ra, một người lính Nga phát hiện có điều gì đó không ổn. Trên thực tế, đội trinh sát biên giới Nga cũng phát hiện được một số manh mối. Bởi vì, vào giữa tháng 7, họ phát hiện ra rằng các UAV của Tiểu đoàn UAV, thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 22 của Quân đội Ukraine đang bay ở khu vực biên giới. Trong những tháng gần đây, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 22 của Ukraine đang chiến đấu ở Chasov Yar; tại sao lại bất ngờ xuất hiện ở khu vực biên giới Kursk? Ngay sau đó, trinh sát biên giới Nga cũng phát hiện xe tăng hạng nặng của phương Tây, thuộc Lữ đoàn xung kích đường không số 82 của Ukraine xuất hiện. Lữ đoàn này lẽ ra phản công ở Volchansk, Kharkov, nhưng tại sao lại bất ngờ xuất hiện ở khu vực biên giới Kursk? Đến đầu tháng 8, lực lượng trinh sát biên giới Nga đã phát hiện Lữ đoàn xung kích đường không số 80 của Quân đội Ukraine, tiếp tục xuất hiện ở vùng Sumy, khu vực giáp giới với tỉnh Kursk của Nga. Báo động liên tục được gửi đến trụ sở quân sự cấp cao hơn của Nga kể từ tháng 7. Tuy nhiên, các quan chức quân sự cấp cao của Nga cho rằng, đây chỉ là đợt triển khai phòng thủ của Quân đội Ukraine ở tỉnh Sumy và không đáng để “làm ầm ĩ”. Cùng lúc này, Tổng thống Zelensky “thừa nhận rằng”, Ukraine sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận hòa bình. Trong khi đó, các tướng lĩnh Ukraine ở tiền tuyến ngày nào cũng than khóc vì thiếu vũ khí và quân số. Nên trong bối cảnh như vậy, việc Quân đội Ukraine có thể tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, chỉ đơn giản là một điều viển vông. Người dân ở khu vực biên giới Sumy Oblast của Ukraine cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Elena Sima, cư dân quận Yunakivka, vùng Sumy, cách biên giới Kursk khoảng 8 km, cho biết cô thường nghe thấy tiếng xe bọc thép hạng nặng tiến về phía trước vào ban đêm. Tuy nhiên, ngày hôm sau khi cô hỏi hàng xóm, thì mọi người đều nói rằng họ không nghe thấy gì và đang ngủ say. Cư dân khắp miền bắc Sumy vẫn không thấy có chuyện gì sắp xảy ra. Vào ngày 3/8, ba ngày trước khi chiến dịch Kursk nổ ra, chỉ huy Quân đội Ukraine bắt đầu triệu tập các cuộc họp của các sĩ quan quân đội cấp cao ở nhiều khu rừng khác nhau, chiến dịch Kursk lần đầu tiên được công khai. Phải đến ba ngày trước khi nổ súng, chỉ huy các đơn vị Ukraine làm nhiệm vụ đột kích 1, mới được giao nhiệm vụ tấn công Kursk. Khi đợt quân Ukraine đầu tiên vượt qua biên giới, họ lao thẳng đến nhà ăn của doanh trại lính biên phòng Nga; khi đó lính biên phòng Nga mới nhận ra rằng, quân địch đã vào tận doanh trại. Trong cuộc tấn công bất ngờ này, Quân đội Ukraine đã bắt giữ hơn 100 tù binh thuộc Cơ quan An ninh, Bộ đội Biên phòng và Bộ Nội vụ Nga. Số tù binh bị bắt trong một trận đánh đã lập kỷ lục cho Quân đội Ukraine. Chiến dịch Kursk của Ukraine đã đạt đến mức bất ngờ tuyệt đối. Vào ngày đầu tiên của chiến dịch, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga dựa trên tình báo quân đội cho rằng, đây là một trận chiến quấy rối biên giới, có sự tham gia của hàng trăm quân Ukraine. Đến ngày 9/8, ông tin rằng chỉ có 1.000 quân Ukraine và đã có 672 người đã thiệt mạng? Nhưng đến ngày 10/8, người ta phát hiện hàng trăm km2 lãnh thổ Nga đã bị chiếm, quân Ukraine không chỉ có 1.000 người. Tổng thống Putin chính thức bắt đầu huy động quân từ mọi hướng, thậm chí còn cử trợ lý Tổng thống Nga, Tướng Jumin, người được coi là người kế nhiệm ông Putin, ra thẳng tiền tuyến để đích thân đốc chiến. Bất kể kết quả cuối cùng của chiến dịch Kursk này ra sao, nó cho thấy tầm quan trọng của chiến thuật bí mật, trinh sát và đánh lừa trong chiến tranh hiện đại. Và tính hiệu quả của các chiến thuật lừa dối và bí mật ngay cả trong thời đại vệ tinh và UAV trinh sát, giám sát ở khắp mọi nơi. Chiến dịch này cũng cho thấy, việc sử dụng vũ khí hạt nhân để răn đe không phải lúc nào cũng hiệu quả. Nga đã chứng minh cho thế giới thấy rằng, dù họ có trong tay 6.000 đầu đạn hạt nhân, nhưng không thể bảo đảm an toàn và chưa răn đe thành công kẻ thù. Thay vào đó, Ukraine trực tiếp tiến vào lãnh thổ Nga. Do thất bại nghiêm trọng trong công tác tình báo và việc triển khai lực lượng phòng thủ biên giới yếu kém; Quân đội Nga đã mất cảnh giác trước cuộc tấn công chớp nhoáng của Quân đội Ukraine và đã mất hơn 1.000 km2 đất đai cùng 74 làng mạc và thị trấn. Để giành lại khu vực Kursk đã mất, Quân đội Nga phải huy động lực lượng dã chiến tinh nhuệ từ tiền tuyến. Nếu chỉ dựa vào lực lượng lính nghĩa vụ quân sự và quân của Bộ Nội vụ Nga, chắc chắn sẽ không hiệu quả. Mặt trận Kursk trong những ngày tới sẽ tiếp tục diễn biến ác liệt. (Nguồn ảnh: Topwar, CNN, Ukrinform).

