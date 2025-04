Quân Nga đột phá vào Chasov Yar, Lữ đoàn 92 của Ukraine tham chiến

Kênh Rybar, dẫn lời chuyên gia quân sự Nga Andrey Marochko cho biết tại mặt trận Chasov Yar, quân đội Nga (RFAF) đã tiếp cận được tuyến phòng thủ quan trọng của quân đội Ukraine (AFU) tại đây. Marochko cho biết: “Sau khi phá hủy một cứ điểm quan trọng của quân Ukraine ở khu vực phố Chekhov, RFAF tiếp tục phát triển thành công theo hướng tây nam Chasov Yar. Kết quả của cuộc tiến công, đó là phía đông bắc hồ chứa nước Stavok Dniprovskyy, đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga”. Theo ông Marochko, khu vực ven hồ và chợ của thành phố hiện vẫn đang ở thế giằng co giữa hai bên; quân Ukraine đang tiến hành phản công và cố gắng hết sức để giữ vững khu vực kiên cố tại ngã tư đường Artema/Dneprovskaya và Komsomolskaya/Tsentralnaya; nhưng thông tin chưa được cả hai bên công nhận. Cùng lúc đó, có những tín hiệu từ phía AFU ở Chasov Yar, về sự suy yếu nghiêm trọng khả năng phòng thủ ở pháo đài “bất khả xâm phạm". Kênh tin tức Kiev “Ukrinform.ua” đã phát đi một tin buồn vào gần nửa đêm ngày 9/4: “Giao tranh ác liệt đang diễn ra ở Chasovy Yar: Quân Nga đang tấn công dưới màn khói và đột phá vào trung tâm thành phố từ quận Severny”. Như vậy, cuộc tấn công của RFAF vào trung tâm Chasov Yar thời gian qua, đã bị sa lầy tại đống đổ nát của một dãy nhà nhiều tầng, nằm trên phố Artema/Dniprovskaya. Sau khi quân Nga chiếm được tiểu khu phía Tây và khoảng một nửa tiểu quận Shevchenko, việc tiếp tế cho quân Ukraine tại đây thực chất được thực hiện bằng UAV, nhưng bị quân Nga ngăn chặn quyết liệt. Trên thực tế, quân Ukraine ở trung tâm Chasov Yar đang thiếu đạn và tiếp tế; điều này đã được quân Lữ đoàn tấn công độc lập số 5 của AFU thừa nhận. Ngoài ra, quân Ukraine ở làng Stupochki (ngoại ô phía nam của thành phố), đã ra hàng quân Nga cũng đã phàn nàn gay gắt về tình trạng thiếu quân số. “Chúng tôi phải đầu hàng, do chúng tôi không có quân tiếp viện, không còn vũ khí hay đạn nữa”. Theo phân tích của kênh Telegram “General-Governor N” cho biết: “Trên thực tế, một sự lặp lại giai đoạn cuối cùng của cuộc tấn công vào Bakhmut, đang diễn ra ở Chasov Yar; giống cả về kế hoạch chiến đấu và bản chất của phòng thủ. Vị trí hiện tại của quân Ukraine là một vòng bán hoạt động, trong đó bất kỳ chuyển động nào cũng bị hỏa lực RFAF bắn phá và nguồn cung cấp đều khó khăn". Kênh Deep State cho biết, trước sức ép của quân Nga ở Chasov Yar, Bộ Tổng tham mưu AFU đã tung Lữ đoàn bộ binh cơ giới 92 tinh nhuệ và đã cải thiện đáng kể tình hình. Trong cuộc đối đầu ác liệt này, Lữ đoàn 92 đã chứng tỏ sức mạnh và tạm đẩy lùi thành công các đợt tấn công của quân Nga ở cả hai cánh chỉ trong vòng một ngày; tạm thời củng cố tuyến phòng thủ Chasov Yar. Chasov Yar nằm ở phía tây tỉnh Donetsk và có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng; do thành phố nằm hoàn toàn trên một quả đồi cao, nên có thể khống chế các khu vực xung quanh; biến nơi đây thành nơi “dễ phòng thủ và khó tấn công”. Chính vì như vậy, nên chiến dịch tấn công Chasov Yar của Nga đã phải kéo dài nhiều tháng. Các tòa nhà cao tầng và con kênh đào Severski Donets - Donbass chảy ngang qua đây, đã tạo nên rào cản tự nhiên cho các hoạt động phòng thủ và làm tăng đáng kể độ khó cho cuộc tấn công của RFAF. Sư đoàn Dù 98 và Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 155 đều là các đơn vị tinh nhuệ của RFAF, nhưng cũng phải thực hiện lấn chiếm từng bước một. Trước đó, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 23 và 24 của AFU chịu trách nhiệm bảo vệ khu vực này, đều là lực lượng chiến đấu tinh nhuệ của Ukraine và đã đạt được những thành tích xuất sắc trong các trận chiến phòng thủ trước đây với RFAF. Nhưng khi cuộc chiến tiếp diễn, RFAF tiếp tục tăng cường quân số, gây áp lực rất lớn lên tuyến phòng thủ Chasov Yar. Theo cố vấn của người đứng đầu nhà nước tự xưng Donetsk (DPR), ông Igor Kimakovsky, viết trên kênh Soloviev Live: “RFAF đã kiểm soát phần lớn Chasov Yar, trong khi chỉ một phần nhỏ của thành phố vẫn nằm dưới sự kiểm soát của AFU. Tuy nhiên, các đơn vị Ukraine vẫn tiếp tục giữ vững vị trí của mình, bất chấp tổn thất và thậm chí còn cố gắng phản công”. “Lữ đoàn 92 của AFU đang kháng cự rất quyết liệt ở khu vực Chasov Yar, nhiều trận đánh ác liệt đang diễn ra tại đây. Họ không thể rút lui khỏi Chasov Yar, vì xét về mặt địa lý, nó khống chế toàn bộ khu dân cư phía bắc Konstantinovka. (...) Do đó, họ cố gắng cầm cự hết sức mình và chịu tổn thất trong các cuộc phản công”, Kimakovsky cho biết. Hiện tại, một số tòa nhà cao tầng, khu vực nhà dân và một phần khu công nghiệp, nơi AFU xây dựng hệ thống công sự trận địa chính, vẫn nằm dưới sự kiểm soát của AFU. Trong nỗ lực giữ lại một phần thành phố, Bộ Tổng tham mưu AFU đang chuyển lực lượng dự bị đến Chasov Yar. Những đơn vị mà AFU tăng viện tới Chasov Yar hiện nay, chủ yếu là các đơn vị được huy động từ các lữ đoàn tinh nhuệ, trong đó có rất nhiều binh lính theo chủ nghĩa dân tộc. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, số phận của Chasov Yar đang đếm ngược. Nếu AFU không giữ được Chasov Yar, mặt trận ở khu vực này có thể sụp đổ vì không có tuyến phòng thủ nào ở khu vực Konstantinovka và Druzhkovka. Việc kiểm soát Chasov Yar sẽ mở đường cho quân Nga tiến tới khu vực Slavyansk-Kramatorsk và đây có thể là trọng tâm trong chiến dịch mùa hè tới đây của RFAF. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, TASS, Rybar).

Kênh Rybar, dẫn lời chuyên gia quân sự Nga Andrey Marochko cho biết tại mặt trận Chasov Yar, quân đội Nga (RFAF) đã tiếp cận được tuyến phòng thủ quan trọng của quân đội Ukraine (AFU) tại đây. Marochko cho biết: “Sau khi phá hủy một cứ điểm quan trọng của quân Ukraine ở khu vực phố Chekhov, RFAF tiếp tục phát triển thành công theo hướng tây nam Chasov Yar. Kết quả của cuộc tiến công, đó là phía đông bắc hồ chứa nước Stavok Dniprovskyy, đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga”. Theo ông Marochko, khu vực ven hồ và chợ của thành phố hiện vẫn đang ở thế giằng co giữa hai bên; quân Ukraine đang tiến hành phản công và cố gắng hết sức để giữ vững khu vực kiên cố tại ngã tư đường Artema/Dneprovskaya và Komsomolskaya/Tsentralnaya; nhưng thông tin chưa được cả hai bên công nhận. Cùng lúc đó, có những tín hiệu từ phía AFU ở Chasov Yar, về sự suy yếu nghiêm trọng khả năng phòng thủ ở pháo đài “bất khả xâm phạm". Kênh tin tức Kiev “Ukrinform.ua” đã phát đi một tin buồn vào gần nửa đêm ngày 9/4: “Giao tranh ác liệt đang diễn ra ở Chasovy Yar: Quân Nga đang tấn công dưới màn khói và đột phá vào trung tâm thành phố từ quận Severny”. Như vậy, cuộc tấn công của RFAF vào trung tâm Chasov Yar thời gian qua, đã bị sa lầy tại đống đổ nát của một dãy nhà nhiều tầng, nằm trên phố Artema/Dniprovskaya. Sau khi quân Nga chiếm được tiểu khu phía Tây và khoảng một nửa tiểu quận Shevchenko, việc tiếp tế cho quân Ukraine tại đây thực chất được thực hiện bằng UAV, nhưng bị quân Nga ngăn chặn quyết liệt. Trên thực tế, quân Ukraine ở trung tâm Chasov Yar đang thiếu đạn và tiếp tế; điều này đã được quân Lữ đoàn tấn công độc lập số 5 của AFU thừa nhận. Ngoài ra, quân Ukraine ở làng Stupochki (ngoại ô phía nam của thành phố), đã ra hàng quân Nga cũng đã phàn nàn gay gắt về tình trạng thiếu quân số. “Chúng tôi phải đầu hàng, do chúng tôi không có quân tiếp viện, không còn vũ khí hay đạn nữa”. Theo phân tích của kênh Telegram “General-Governor N” cho biết: “Trên thực tế, một sự lặp lại giai đoạn cuối cùng của cuộc tấn công vào Bakhmut, đang diễn ra ở Chasov Yar; giống cả về kế hoạch chiến đấu và bản chất của phòng thủ. Vị trí hiện tại của quân Ukraine là một vòng bán hoạt động, trong đó bất kỳ chuyển động nào cũng bị hỏa lực RFAF bắn phá và nguồn cung cấp đều khó khăn". Kênh Deep State cho biết, trước sức ép của quân Nga ở Chasov Yar, Bộ Tổng tham mưu AFU đã tung Lữ đoàn bộ binh cơ giới 92 tinh nhuệ và đã cải thiện đáng kể tình hình. Trong cuộc đối đầu ác liệt này, Lữ đoàn 92 đã chứng tỏ sức mạnh và tạm đẩy lùi thành công các đợt tấn công của quân Nga ở cả hai cánh chỉ trong vòng một ngày; tạm thời củng cố tuyến phòng thủ Chasov Yar. Chasov Yar nằm ở phía tây tỉnh Donetsk và có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng; do thành phố nằm hoàn toàn trên một quả đồi cao, nên có thể khống chế các khu vực xung quanh; biến nơi đây thành nơi “dễ phòng thủ và khó tấn công”. Chính vì như vậy, nên chiến dịch tấn công Chasov Yar của Nga đã phải kéo dài nhiều tháng. Các tòa nhà cao tầng và con kênh đào Severski Donets - Donbass chảy ngang qua đây, đã tạo nên rào cản tự nhiên cho các hoạt động phòng thủ và làm tăng đáng kể độ khó cho cuộc tấn công của RFAF. Sư đoàn Dù 98 và Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 155 đều là các đơn vị tinh nhuệ của RFAF, nhưng cũng phải thực hiện lấn chiếm từng bước một. Trước đó, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 23 và 24 của AFU chịu trách nhiệm bảo vệ khu vực này, đều là lực lượng chiến đấu tinh nhuệ của Ukraine và đã đạt được những thành tích xuất sắc trong các trận chiến phòng thủ trước đây với RFAF. Nhưng khi cuộc chiến tiếp diễn, RFAF tiếp tục tăng cường quân số, gây áp lực rất lớn lên tuyến phòng thủ Chasov Yar. Theo cố vấn của người đứng đầu nhà nước tự xưng Donetsk (DPR), ông Igor Kimakovsky, viết trên kênh Soloviev Live: “RFAF đã kiểm soát phần lớn Chasov Yar, trong khi chỉ một phần nhỏ của thành phố vẫn nằm dưới sự kiểm soát của AFU. Tuy nhiên, các đơn vị Ukraine vẫn tiếp tục giữ vững vị trí của mình, bất chấp tổn thất và thậm chí còn cố gắng phản công”. “Lữ đoàn 92 của AFU đang kháng cự rất quyết liệt ở khu vực Chasov Yar, nhiều trận đánh ác liệt đang diễn ra tại đây. Họ không thể rút lui khỏi Chasov Yar, vì xét về mặt địa lý, nó khống chế toàn bộ khu dân cư phía bắc Konstantinovka. (...) Do đó, họ cố gắng cầm cự hết sức mình và chịu tổn thất trong các cuộc phản công”, Kimakovsky cho biết. Hiện tại, một số tòa nhà cao tầng, khu vực nhà dân và một phần khu công nghiệp, nơi AFU xây dựng hệ thống công sự trận địa chính, vẫn nằm dưới sự kiểm soát của AFU. Trong nỗ lực giữ lại một phần thành phố, Bộ Tổng tham mưu AFU đang chuyển lực lượng dự bị đến Chasov Yar. Những đơn vị mà AFU tăng viện tới Chasov Yar hiện nay, chủ yếu là các đơn vị được huy động từ các lữ đoàn tinh nhuệ, trong đó có rất nhiều binh lính theo chủ nghĩa dân tộc. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, số phận của Chasov Yar đang đếm ngược. Nếu AFU không giữ được Chasov Yar, mặt trận ở khu vực này có thể sụp đổ vì không có tuyến phòng thủ nào ở khu vực Konstantinovka và Druzhkovka. Việc kiểm soát Chasov Yar sẽ mở đường cho quân Nga tiến tới khu vực Slavyansk-Kramatorsk và đây có thể là trọng tâm trong chiến dịch mùa hè tới đây của RFAF. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, TASS, Rybar).