Subaru vén màn SUV điện Trailseeker 2026, chạy 420 km/lần sạc

Tại Triển lãm Ô tô New York 2025 vừa khai mạc tại Mỹ, Subaru đã bất ngờ giới thiệu mẫu xe điện mới mang tên Trailseeker. Không khó để nhận ra Subaru Trailseeker 2026 mới được phát triển dựa trên mẫu SUV điện Solterra. So với đàn anh Solterra, SUV điện Subaru Trailseeker có phần đuôi kéo dài và kính sau dựng thẳng hơn, trông giống như một mẫu xe wagon. Bên cạnh đó, tân binh nhà Subaru còn dài hơn 150 mm và cao hơn gần 25 mm so với Solterra. Tất cả phần chênh lệch này đều được dùng để mở rộng khoang hành lý phía sau. Tuy nhiên, hiện hãng Subaru vẫn chưa công bố thể tích khoang hành lý của mẫu xe này. Phần đầu xe là điểm nhấn đáng chú ý nhất của Subaru Trailseeker với ngôn ngữ thiết kế gia đình mới, giống như phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Solterra hay Outback 2026. Theo đó, xe được trang bị đèn pha LED tách đôi với dải LED định vị ban ngày 6 đoạn phía trên, cản trước không có hốc gió trung tâm và logo Subaru tích hợp đèn LED ẩn. Khác với Solterra, Subaru Trailseeker 2026 vẫn giữ thiết kế ốp nhựa đen quanh hốc bánh, kết hợp với tấm bảo vệ gầm màu bạc. Phần đuôi xe được thiết kế hoàn toàn mới và trông truyền thống hơn so với Subaru Solterra. Bên cạnh đó là đèn hậu nối liền hai bên, nằm vắt ngang đuôi xe, và cửa cốp tích hợp dòng chữ Subaru mới đặt phía trên khu vực gắn biển số. Ngoài ra, Subaru Trailseeker 2026 còn được trang bị giá nóc tiêu chuẩn, cùng các loại vành có đường kính 18 inch hoặc 20 inch, tùy phiên bản. Bên trong Subaru Trailseeker 2026 là không gian nội thất chỉ có 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Những ai đang chờ một mẫu SUV điện 3 hàng ghế của Subaru/Toyota có lẽ sẽ phải tiếp tục chờ đợi. Subaru Trailseeker 2026 sở hữu màn hình cảm ứng cỡ lớn, lên đến 14 inch, tích hợp luôn các nút vật lý để điều khiển điều hòa và núm xoay chỉnh nhiệt độ. Thiết kế này không khỏi khiến người ta liên tưởng đến các mẫu xe sang Lexus đời mới. Ngoài ra, màn hình còn hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây tiêu chuẩn. Bảng táp-lô của mẫu SUV điện này cũng được thiết kế lại hoàn toàn. Trong khi đó, cụm điều khiển trung tâm mới đi kèm hai đế sạc không dây Qi 15 W lần đầu tiên xuất hiện trên xe Subaru. Vô-lăng được thiết kế hình chữ nhật nhằm không che khuất bảng đồng hồ phía trên. Tất cả các phiên bản của Trailseeker 2026 đều được trang bị gói hỗ trợ lái Subaru EyeSight bao gồm hệ thống phanh khẩn cấp tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ dừng khẩn cấp và camera 360 độ. Đặc biệt, Subaru Trailseeker 2026 còn có hệ thống hỗ trợ lái rảnh tay ở tốc độ thấp Traffic Jam Assist, hỗ trợ chuyển làn đường chủ động, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo người lái mất tập trung và phanh tự động khi lùi. Khác với Solterra, Subaru Trailseeker 2026 được trang bị hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn nhờ hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 375 mã lực. Với cấu hình này, xe có thể tăng tốc từ 0-97 km/h chỉ trong 4,4 giây. Nhờ đó, Trailseeker trở thành mẫu xe Subaru nhanh nhất hiện nay. Trailseeker sử dụng pin 74,7 kWh, cho tầm hoạt động hơn 420 km theo tiêu chuẩn EPA khá khắt khe. Đây cũng là mẫu xe điện đầu tiên của Subaru sử dụng chuẩn sạc NACS của Tesla làm trang bị tiêu chuẩn. Với khả năng kéo lên đến 1.588 kg, người lái có thể dùng mẫu xe này để kéo theo rơ-moóc, thuyền và nhiều vật dụng khác. Thêm vào đó là khoảng sáng gầm 211 mm và hệ thống X-MODE hai chế độ, cho phép khám phá những nơi mà các mẫu xe điện thông thường khó lòng tiếp cận. Hiện giá xe Subaru Trailseeker 2026 vẫn chưa được hé lộ. Những thông tin cụ thể hơn dự kiến sẽ tiếp tục được công bố khi xe chuẩn bị bán ra vào đầu năm sau. Video: Xem chi tiết SUV điện Subaru Trailseeker 2026

Tại Triển lãm Ô tô New York 2025 vừa khai mạc tại Mỹ, Subaru đã bất ngờ giới thiệu mẫu xe điện mới mang tên Trailseeker. Không khó để nhận ra Subaru Trailseeker 2026 mới được phát triển dựa trên mẫu SUV điện Solterra. So với đàn anh Solterra, SUV điện Subaru Trailseeker có phần đuôi kéo dài và kính sau dựng thẳng hơn, trông giống như một mẫu xe wagon. Bên cạnh đó, tân binh nhà Subaru còn dài hơn 150 mm và cao hơn gần 25 mm so với Solterra. Tất cả phần chênh lệch này đều được dùng để mở rộng khoang hành lý phía sau. Tuy nhiên, hiện hãng Subaru vẫn chưa công bố thể tích khoang hành lý của mẫu xe này. Phần đầu xe là điểm nhấn đáng chú ý nhất của Subaru Trailseeker với ngôn ngữ thiết kế gia đình mới, giống như phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Solterra hay Outback 2026. Theo đó, xe được trang bị đèn pha LED tách đôi với dải LED định vị ban ngày 6 đoạn phía trên, cản trước không có hốc gió trung tâm và logo Subaru tích hợp đèn LED ẩn. Khác với Solterra, Subaru Trailseeker 2026 vẫn giữ thiết kế ốp nhựa đen quanh hốc bánh, kết hợp với tấm bảo vệ gầm màu bạc. Phần đuôi xe được thiết kế hoàn toàn mới và trông truyền thống hơn so với Subaru Solterra. Bên cạnh đó là đèn hậu nối liền hai bên, nằm vắt ngang đuôi xe, và cửa cốp tích hợp dòng chữ Subaru mới đặt phía trên khu vực gắn biển số. Ngoài ra, Subaru Trailseeker 2026 còn được trang bị giá nóc tiêu chuẩn, cùng các loại vành có đường kính 18 inch hoặc 20 inch, tùy phiên bản. Bên trong Subaru Trailseeker 2026 là không gian nội thất chỉ có 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Những ai đang chờ một mẫu SUV điện 3 hàng ghế của Subaru/Toyota có lẽ sẽ phải tiếp tục chờ đợi. Subaru Trailseeker 2026 sở hữu màn hình cảm ứng cỡ lớn, lên đến 14 inch, tích hợp luôn các nút vật lý để điều khiển điều hòa và núm xoay chỉnh nhiệt độ. Thiết kế này không khỏi khiến người ta liên tưởng đến các mẫu xe sang Lexus đời mới. Ngoài ra, màn hình còn hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây tiêu chuẩn. Bảng táp-lô của mẫu SUV điện này cũng được thiết kế lại hoàn toàn. Trong khi đó, cụm điều khiển trung tâm mới đi kèm hai đế sạc không dây Qi 15 W lần đầu tiên xuất hiện trên xe Subaru. Vô-lăng được thiết kế hình chữ nhật nhằm không che khuất bảng đồng hồ phía trên. Tất cả các phiên bản của Trailseeker 2026 đều được trang bị gói hỗ trợ lái Subaru EyeSight bao gồm hệ thống phanh khẩn cấp tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ dừng khẩn cấp và camera 360 độ. Đặc biệt, Subaru Trailseeker 2026 còn có hệ thống hỗ trợ lái rảnh tay ở tốc độ thấp Traffic Jam Assist, hỗ trợ chuyển làn đường chủ động, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo người lái mất tập trung và phanh tự động khi lùi. Khác với Solterra, Subaru Trailseeker 2026 được trang bị hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn nhờ hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 375 mã lực. Với cấu hình này, xe có thể tăng tốc từ 0-97 km/h chỉ trong 4,4 giây. Nhờ đó, Trailseeker trở thành mẫu xe Subaru nhanh nhất hiện nay. Trailseeker sử dụng pin 74,7 kWh, cho tầm hoạt động hơn 420 km theo tiêu chuẩn EPA khá khắt khe. Đây cũng là mẫu xe điện đầu tiên của Subaru sử dụng chuẩn sạc NACS của Tesla làm trang bị tiêu chuẩn. Với khả năng kéo lên đến 1.588 kg, người lái có thể dùng mẫu xe này để kéo theo rơ-moóc, thuyền và nhiều vật dụng khác. Thêm vào đó là khoảng sáng gầm 211 mm và hệ thống X-MODE hai chế độ, cho phép khám phá những nơi mà các mẫu xe điện thông thường khó lòng tiếp cận. Hiện giá xe Subaru Trailseeker 2026 vẫn chưa được hé lộ. Những thông tin cụ thể hơn dự kiến sẽ tiếp tục được công bố khi xe chuẩn bị bán ra vào đầu năm sau. Video: Xem chi tiết SUV điện Subaru Trailseeker 2026