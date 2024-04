Ukraine kiệt sức, tên lửa Nga vẫn phóng như mưa rào

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang diễn biến rất nhanh, nhưng tình hình chiến trường không suôn sẻ như mong đợi. Thách thức nghiêm trọng nhất hiện nay là các cuộc không kích quy mô lớn do Quân đội Nga phát động giống như một cơn bão, khiến Ukraine kiệt sức và tổn thất nhân lên gấp bội. Một loạt các cuộc không kích gần đây đã chứng tỏ cường độ tấn công của Quân đội Nga. Đêm 27/3, Nga đã sử dụng UAV cảm tử tầm xa để thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào nhà ga Zaporozhye ở miền nam Ukraine và các đoàn tàu đang đỗ trong nhà ga. UAV của Nga đánh chính xác mục tiêu, vụ nổ lập tức bùng phát tại sân ga và lửa cháy dữ dội, kéo theo đó là một chuỗi vụ nổ thứ cấp quy mô lớn. Theo suy đoán, đoàn tàu có thể sẽ chở một lượng lớn đạn pháo, trong đó có thể bao gồm cả hàng viện trợ do NATO cung cấp. Cú đòn tàn khốc đã biến nhà ga Zaporozhye thành đống đổ nát, chắc chắn đã giáng một đòn nặng nề vào tuyến tiếp tế hậu cần của Ukraine, đồng thời khẳng định điều Tổng thống Zelensky đã nói, đó là Quân đội Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn pháo trầm trọng. Có điều gì đó không đúng trong phản ứng của Quân đội Ukraine trước chiến thuật tấn công bất ngờ vào nhà ga xe lửa Zaporozhye bằng UAV tự sát Nga. Ukraine tuyên bố đã chặn thành công tất cả UAV tự sát và khẳng định, vụ nổ ở ga xe lửa là một “tai nạn”, không liên quan gì đến cuộc tấn công của Nga? Sau khi các hệ thống phòng tầm xa của Quân đội Ukraine, như hệ thống tên lửa Patriot, bị tên lửa Nga phá hủy, “hàng rào” phòng không của Ukraine hoạt động kém hiệu quả. Có lý do cho rằng chúng đã bị phá hủy, một số cho rằng chúng hết tên lửa. Để đánh chặn UAV tự sát Geran-2 của Nga, Quân đội Ukraine phải dựa vào pháo phòng không tương đối thô sơ và súng máy phòng không hạng nặng làm phương tiện phòng thủ chính, nên hiệu quả đánh chặn rất hạn chế. Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào các cơ sở ở sâu trong lãnh thổ Ukraine trong nhiều ngày qua, với các vụ nổ thường xuyên vang lên khắp đất nước. Mặc dù Ukraine đã cố gắng phân tán quân và triển khai tại các khu dân cư để giảm tổn thất, nhưng kết quả hạn chế. Quân đội Nga vẫn có thể nhắm mục tiêu chính xác thông qua trinh sát vệ tinh và các phương tiện khác, từ đó nâng cao hiệu quả của các cuộc không kích. Trong cuộc cạnh tranh bất cân xứng này, tình thế tiến thoái lưỡng nan của Ukraine ngày càng trở nên rõ ràng. Khi xung đột giữa Nga và Ukraine ngày càng gia tăng, các lực lượng NATO đang tăng cường hỗ trợ cho Ukraine thông qua lính đánh thuê, và Nga đã tăng cường chiến lược tấn công chống lại các lực lượng “quân tình nguyện nước ngoài” này. Sáng sớm ngày 28/3, Quân đội Nga mở cuộc tấn công vào một khách sạn 5 sao sang trọng ở tỉnh Kharkov. Theo nhóm kháng chiến ngầm thân Nga ở Nikolayev Oblast cho biết, cuộc tấn công đã giết chết gần 50 người, bao gồm các thành viên của “Quân đoàn tự do Nga” và các phi công nước ngoài. Những phi công này chịu trách nhiệm đào tạo phi công quân sự Ukraine tại Đại học Không quân Quốc gia Kozhedub. Thật không may, khi những người nước ngoài này ở trong các khách sạn cao cấp, họ đã phải hứng chịu những đòn tấn công chính xác của Quân đội Nga. Moscow tuyên bố sẽ trấn áp nghiêm khắc bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào tham gia chiến trường Ukraine; cuộc tấn công chính xác vào khách sạn này là một ví dụ, khi đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Moscow cho rằng, NATO đang có kế hoạch gửi máy bay chiến đấu tới Ukraine và thực hiện các chương trình đào tạo phi công sử dụng, vụ tấn công trên chắc chắn đã giáng một đòn nặng nề vào kế hoạch của NATO và Ukraine. Do Ukraine không có khả năng đào tạo phi công lái máy bay F-16, nên họ phải sử dụng các phi công NATO đã từng sử dụng loại máy bay này, không chỉ đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy, mà còn có thể trực tiếp tham gia chiến đấu. Nhưng với sự trấn áp quyết liệt của Nga, những thỏa thuận hợp tác như vậy dường như đang gặp nguy hiểm. Trong khi đó, căng thẳng về cuộc chiến bí mật đã leo thang, với việc Nga nghi ngờ Ukraine có liên quan đến các cuộc tấn công khủng bố gần đây ở Moscow và thề sẽ trả đũa. Ngày 28/3, Ukraine tuyên bố điệp viên Nga đã lên kế hoạch lẻn vào Kiev nhằm gây bất ổn tình hình. Gần đây, các cuộc không kích của Nga cho thấy cường độ và tần suất thay đổi cao chưa từng có, đồng thời các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng và các mục tiêu quân sự của Ukraine ngày càng trở nên chính xác và hiệu quả hơn. Đặc biệt sau khi sử dụng bom dẫn đường lượn đường kính nhỏ UMPB D-30SN mới, khả năng tấn công của Quân đội Nga đã được nâng cao đáng kể. Loại bom này được coi là sự kết hợp giữa bom và tên lửa; thể hiện tốc độ bắt kịp nhanh chóng của Nga trong lĩnh vực công nghệ quân sự. Cuộc tấn công liên tục của Quân đội Nga đã khiến kế hoạch phản công của Ukraine rơi vào bế tắc, việc tuyển thêm quân số của Ukraine gặp khó khăn. Thậm chí các cuộc phản công ở giai đoạn này của Ukraine trở nên khó tổ chức. Cuộc chiến dường như đã chuyển từ bế tắc sang bất lợi cho Ukraine. (Nguồn ảnh: Ukrinform, CNN, The Telegraph, Reuters).

