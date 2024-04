Tên lửa Storm Shadow của Ukraine rất tốt, nhưng Anh cũng đã hết

Theo hãng tin Sputnik của Nga, các chuyên gia Nga đang tháo dỡ và nghiên cứu tên lửa hành trình phóng từ trên không Storm Shadow của Anh viện trợ cho Ukraine mà họ thu giữ được và công bố video tháo dỡ loại tên lửa này. Sputnik không tiết lộ tên lửa hành trình Storm Shadow mà Nga tháo dỡ, được lấy ở đâu? Nhưng theo những người quen thuộc với vấn đề này, không tìm thấy dấu vết bị vũ khí phòng không bắn trúng trên quả tên lửa Storm Shadow. Rất có thể quả tên lửa Storm Shadow này mà Nga thu được không phải do trúng vũ khí phòng không, nếu như vậy sẽ bị phá hủy, mà bị hệ thống tác chiến điện tử của Nga can thiệp hoặc bản thân tên lửa bị trục trặc kỹ thuật, khiến nó bị rơi. Hiện tại, tên lửa Storm Shadow do Anh và Scap-EG do Pháp cung cấp (lưu ý là hai loại tên lửa này là giống nhau, chỉ có tên là khác nhau), là những vũ khí tấn công tầm xa mạnh nhất hiện có trong tay Quân đội Ukraine, do Tập đoàn quốc phòng châu Âu MBDA phát triển và sản xuất. Cả Storm Shadow của Anh và Scap-EG của Pháp đều có tầm bắn tối đa là 300 km và đây cũng là điểm hạn chế, khi các loại tên lửa không đối không tầm xa của Nga như R-77M, có thể tiêu diệt mục tiêu từ khoảng cách 400km, trực tiếp đe dọa những máy bay phóng Storm Shadow. Ngược lại, nhiều tên lửa hành trình do Quân đội Nga phóng thực sự là tên lửa tầm xa. Ví dụ, tên lửa hành trình Kh-101 có tầm bắn ước tính hơn 3.000 km, điều đó có nghĩa là máy bay Tu-95MS sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Engels, thậm chí có thể phóng tên lửa vào bất cứ mục tiêu nào trên lãnh thổ Ukraine. Mặc dù Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục tuyên bố đã đánh chặn thành công Storm Shadow hay Scap-EG, nhưng theo các báo cáo công khai và bằng chứng trực quan như hình ảnh vệ tinh, Không quân Ukraine đã phóng hai tên lửa hành trình này, để tấn công mục tiêu của Nga trên bán đảo Crimea. Theo người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk ngày 30/3, thông qua một loạt cuộc tấn công, Không quân Ukraine đã buộc Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga phải sơ tán gần như toàn bộ lực lượng tàu mặt nước khỏi Crimea. Hiện tại chỉ còn một tàu mặt nước duy nhất là tàu khinh hạm phóng tên lửa dẫn đường Tornado. Nhưng rất có khả năng là con tàu này dường như có vấn đề, khi nó chưa bao giờ phóng bất kỳ quả tên lửa nào, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ. Quân đội Ukraine bị những hạn chế rất lớn trong việc sử dụng các loại vũ khí tấn công của phương Tây như tên lửa Storm Shadow trên chiến trường, tức là Kiev không được sử dụng chúng để tấn công lãnh thổ Nga. Mặc dù nhiều chính trị gia phương Tây, đã kêu gọi Ukraine sử dụng những loại vũ khí của phương Tây để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga; nhưng ngoại trừ "Quân đoàn tự do Nga" và một số đơn vị “chống đối Moscow” tiến vào lãnh thổ Nga, còn nhìn chung, Quân đội Ukraine tuân thủ nghiêm cam kết này. Vấn đề bây giờ là Quân đội Ukraine còn có bao nhiêu tên lửa hành trình Storm Shadow và Scap-EG? Khi kho dự trữ loại tên lửa này của Anh và Pháp sắp cạn. Vậy Quân đội Ukraine nên làm gì, một khi những tên lửa này hết? Tuyên bố mới nhất của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu dường như cho thấy, Quân đội Ukraine còn rất ít tên lửa hành trình Storm Shadow và Scap-EG để có thể tổ chức tấn công Nga trong mùa hè này. Ông Sebastien Lecornu không tiết lộ thêm thông tin về tên lửa Storm Shadow/Scap-EG của Ukraine, nhưng một số nhà phân tích cho rằng, điều này có thể có nghĩa là Pháp đang nối lại việc sản xuất tên lửa hành trình Scap-EG để viện trợ cho Ukraine. Không dừng lại ở đó, có thông tin Pháp còn đang cải tiến tên lửa Scap-EG để có tầm bắn lớn hơn và thích ứng với nhiều loại mục tiêu hơn, ví dụ như sân bay, nơi máy bay ném bom chiến lược của Nga được triển khai. Tuy nhiên những suy đoán này không thể được xác nhận, và nếu lời nói của Bộ trưởng Sebastien Lecornu là đúng, thì chúng ta sẽ có thể thấy được kết quả vào mùa hè năm nay ở ngay trên chiến trường Ukraine. Việc Ukraine hết tên lửa Storm Shadow/Scap-EG cũng có thể khắc phục bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân (ATACMS) với tầm bắn 300 km của Mỹ. Điều thuận lợi là hiện Ukraine có những bệ phóng tên lửa HIMARS và M270 MLRS có thể phóng được tên lửa ATACMS. Ngày càng có nhiều thông tin cho thấy Chính phủ Mỹ quan tâm đến việc hỗ trợ tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS cho Ukraine; nhưng vẫn chưa rõ ràng, liệu Mỹ có hỗ trợ loại tên lửa có tầm bắn xa hơn hay không? (Nguồn ảnh: Ukrinform, CNN, Topwar, Sputnik). Video chuyên gia Nga mổ tên lửa Storm Shadow thu được của Ukraine. Nguồn: Sputnik.

