Nóng: Sư đoàn Dù 98 của Nga bắt đầu tiến vào Chasov Yar

Đã có những thay đổi lớn ở phía đông Chasov Yar. Trong những giờ qua, quân Nga đã thành công trong việc chiếm giữ vành đai rừng rụng lá gần "Canal Microzone" và tiếp cận những ngôi nhà đầu tiên trong khu vực. Những ngôi nhà hiện nằm trong “vùng xám” và giao tranh đã bắt đầu ở vùng ngoại ô phía đông Chasov Yar. Hãng tin Sputnik của Nga cho biết, đoạn video do Ukraine công bố xác nhận, hôm nay Sư đoàn Dù 98 đã dũng cảm đột phá vào Chasov Yar, đột phá thành công tuyến phòng thủ của Ukraine và thậm chí còn tiến vào vùng ngoại ô, biến một số khu vực trở thành vùng xám. Quân Nga lần đầu tiên sử dụng lực lượng thiết giáp để tiến hành trinh sát ở vùng ngoại ô phía đông của khu vực Novi (tức là khu vực phía ngoài kênh đào Donbass-Donetsk), sau đó tiến lên sau khi kiểm tra khả năng phòng thủ của Ukraine. Máy bay cường kích Su-25 cũng đang tích cực hoạt động để tăng viện cho lực lượng đổ bộ đường không. Kênh quân sự Rybar trên mạng xã hội Telegram cho biết, Quân đội Nga đã phát động cuộc tấn công lớn nhất cho đến nay tại mặt trận ở ngoại ô phía đông Chasov Yar. Quân Nga đã sử dụng hơn 30 xe tăng và xe bọc thép, cùng ít nhất 4 chiếc Su-25 chiến đấu đồng loạt để hỗ trợ trên không. Trong trận đánh này, quân Nga đã phải trả giá bằng việc 19 xe tăng và xe bọc thép bị Ukraine phá hủy. Cuộc tấn công của quân Nga nhằm chiếm điểm cao 192 và tiến thẳng qua đường tỉnh lộ O-0506. Mũi xung kích của quân Nga đã tiến tới phần phía đông của kênh Donetsk-Donbass. Đổi lại, Quân đội Ukraine cũng phải trả giá đắt trong trận đánh này, họ không ngờ quân Nga lại bất ngờ mở cuộc tấn công trực diện quy mô lớn như vậy, nên quân Ukraine chỉ có thể căng mình giữ vững trận địa phòng ngự, để ngăn chặn cuộc tấn công của Nga bằng bất cứ giá nào. Còn trang Avia của Nga đưa tin, sau vụ ném bom thử nghiệm đầu tiên vào các khu vực kiên cố của quân phòng thủ Ukraine ở Chasov Yar, bắt đầu vào ngày 4/4, các cuộc pháo kích dữ dội vào các trận địa phòng ngự của quân Ukraine ở Chasov Yar đã bắt đầu. Quân đội Nga đang sử dụng mọi vũ khí hỏa lực sẵn có để tấn công các trận địa phòng ngự của quân Ukraine, bao gồm cả pháo binh, súng cối, pháo phản lực cũng như không quân. Không chỉ các trận địa của Ukraine phải hứng chịu pháo kích, mà cả các tuyến đường để tiếp viện vũ khí và chuyển quân cũng bị bắn phá dữ dội. Theo phân tích của các nhà chuyên môn, chiến dịch tấn công Chasov Yar của Nga sẽ là một chiến dịch trọng điểm, tương tự như chiến dịch Avdiivka trước đó. Quân đội Ukraine đã có những nỗ lực đáng kể để củng cố các vị trí của họ trong khu vực, như rải mìn và tăng thêm hai lữ đoàn quân. Theo các chuyên gia quân sự, Nga sẽ tập trung nỗ lực tấn công ném bom quy mô lớn, nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine và tạo điều kiện cho cuộc tấn công vào thị trấn. Theo quan sát, hiện nay trọng tâm chính hướng tấn công của quân Nga, là khu vực Kênh đào Donbass-Donetsk, nơi quân Nga đang tích cực sử dụng không quân và pháo binh để phối hợp tấn công, nhằm đè bẹp sự kháng cự của quân Ukraine tại đây. Các hành động tấn công của quân Nga được thực hiện từ nhiều hướng với mục đích bao vây Chasov Yar và chuẩn bị cho cuộc tấn công chính vào thị trấn. Các chuyên gia quân sự cho rằng, thời gian tới có thể sẽ mang đến những thành công cho Quân đội Nga trên hướng này. Như vậy sau gần một năm Nga chiếm được Bakhmut, thì chiến dịch tấn công Chasov Yar mới được thực hiện. Đây là chiến dịch của tầm quan trọng chiến lược, vì nếu Nga chiếm được Chasov Yar, sẽ củng cố hơn nữa các vị trí của Nga trên hướng Bakhmut và tạo điều kiện cho việc Nga tràn ngập toàn bộ tỉnh Donetsk. Nếu so sánh giữa việc tấn công Chasov Yar và Bakhmut, thì Quân đội Nga có thuận lợi và khó khăn gì? Trước hết có thể khẳng định Chasov Yar không có các công trình phòng thủ kiên cố như ở Bakhmut. Khi tấn công Bakhmut, Quân đội Nga phải dựa vào 100% hỏa lực pháo binh. Nhưng khi tấn công Chasov Yar, quân Nga có lợi thế về hỏa lực không quân, đây là những vũ khí có thể phá hủy hoàn toàn hệ thống công sự phòng ngự kiên cố của Ukraine chỉ bằng một đòn tấn công; pháo đài Avdiivka kiên cố cũng phải sụp đổ, là một minh chứng. Các cuộc tấn công bằng bom quy mô lớn của Nga gần đây, có thể được so sánh với những cú đánh mạnh mẽ, có khả năng phá hủy các công trình lớn chỉ bằng một đòn, từ đó đẩy nhanh đáng kể quá trình tiến công. Điều khó khăn cho Nga là Chasov Yar nằm trên độ cao lớn, khi quân Nga từ hướng Bakhmut tấn công vào là từ chỗ thấp tiến đánh chỗ cao. Bên cạnh đó, Quân đội Ukraine đã xây dựng trận địa phòng ngự nhiều lớp, bố trí mìn dày đặc… đây là những vật cản mà quân Nga không thể dễ dàng vượt qua. Việc quân Nga có thể tiến đến được trung tâm phòng ngự của cứ điểm Chasov Yar, được các chuyên gia đề cập, giống như giai đoạn tháo dỡ cuối cùng của một tòa nhà. Giai đoạn này đòi hỏi sự quyết tâm và nỗ lực đặc biệt, vì nó liên quan đến chiến đấu trong thành phố, nên thương vong sẽ tăng cao. Đánh giá chung, chiến dịch Bakhmut chắc chắn sẽ khiến cả hai bên tổn thất nặng, chúng ta sẽ tiếp tục quan sát xem những ngày tiếp theo, quân Nga có tiếp tục tấn công, hay cần phải giảm tốc độ trước sự chống đỡ kiên cường của quân Ukraine? Theo kênh Telegram "Phóng viên quân sự của Mùa xuân Nga", hiện tại quân Nga đã bắt đầu tiến vào những tòa nhà đầu tiên phố Zelenaya và phố Green ở vùng ngoại ô phía đông Chasov Yar và Quân đội Ukraine đang phải đang gồng mình trước các đòn tấn công hỏa lực của quân Nga. Tình hình hiện tại của quân Ukraine tại khu vực Chasov Yar được đánh giá là nguy hiểm trước sự tiến quân nhanh chóng của Nga. Tình hình trong thị trấn đang nóng lên, và theo các nhà phân tích, các trận đánh sắp tới sẽ mang tính quyết định trong bối cảnh kiểm soát thị trấn chiến lược này. (Nguồn ảnh: Topwar, Rybar, Ukrinform, CNN). Hỏa lực của Sư đoàn dù 98 Nga tập kích vào kho vũ khí của Ukraine ở ngoại ô Chasov Yar. Nguồn: Sina.

Đã có những thay đổi lớn ở phía đông Chasov Yar. Trong những giờ qua, quân Nga đã thành công trong việc chiếm giữ vành đai rừng rụng lá gần "Canal Microzone" và tiếp cận những ngôi nhà đầu tiên trong khu vực. Những ngôi nhà hiện nằm trong “vùng xám” và giao tranh đã bắt đầu ở vùng ngoại ô phía đông Chasov Yar. Hãng tin Sputnik của Nga cho biết, đoạn video do Ukraine công bố xác nhận, hôm nay Sư đoàn Dù 98 đã dũng cảm đột phá vào Chasov Yar, đột phá thành công tuyến phòng thủ của Ukraine và thậm chí còn tiến vào vùng ngoại ô, biến một số khu vực trở thành vùng xám. Quân Nga lần đầu tiên sử dụng lực lượng thiết giáp để tiến hành trinh sát ở vùng ngoại ô phía đông của khu vực Novi (tức là khu vực phía ngoài kênh đào Donbass-Donetsk), sau đó tiến lên sau khi kiểm tra khả năng phòng thủ của Ukraine. Máy bay cường kích Su-25 cũng đang tích cực hoạt động để tăng viện cho lực lượng đổ bộ đường không. Kênh quân sự Rybar trên mạng xã hội Telegram cho biết, Quân đội Nga đã phát động cuộc tấn công lớn nhất cho đến nay tại mặt trận ở ngoại ô phía đông Chasov Yar. Quân Nga đã sử dụng hơn 30 xe tăng và xe bọc thép, cùng ít nhất 4 chiếc Su-25 chiến đấu đồng loạt để hỗ trợ trên không. Trong trận đánh này, quân Nga đã phải trả giá bằng việc 19 xe tăng và xe bọc thép bị Ukraine phá hủy. Cuộc tấn công của quân Nga nhằm chiếm điểm cao 192 và tiến thẳng qua đường tỉnh lộ O-0506. Mũi xung kích của quân Nga đã tiến tới phần phía đông của kênh Donetsk-Donbass. Đổi lại, Quân đội Ukraine cũng phải trả giá đắt trong trận đánh này, họ không ngờ quân Nga lại bất ngờ mở cuộc tấn công trực diện quy mô lớn như vậy, nên quân Ukraine chỉ có thể căng mình giữ vững trận địa phòng ngự, để ngăn chặn cuộc tấn công của Nga bằng bất cứ giá nào. Còn trang Avia của Nga đưa tin, sau vụ ném bom thử nghiệm đầu tiên vào các khu vực kiên cố của quân phòng thủ Ukraine ở Chasov Yar, bắt đầu vào ngày 4/4, các cuộc pháo kích dữ dội vào các trận địa phòng ngự của quân Ukraine ở Chasov Yar đã bắt đầu. Quân đội Nga đang sử dụng mọi vũ khí hỏa lực sẵn có để tấn công các trận địa phòng ngự của quân Ukraine, bao gồm cả pháo binh, súng cối, pháo phản lực cũng như không quân. Không chỉ các trận địa của Ukraine phải hứng chịu pháo kích, mà cả các tuyến đường để tiếp viện vũ khí và chuyển quân cũng bị bắn phá dữ dội. Theo phân tích của các nhà chuyên môn, chiến dịch tấn công Chasov Yar của Nga sẽ là một chiến dịch trọng điểm, tương tự như chiến dịch Avdiivka trước đó. Quân đội Ukraine đã có những nỗ lực đáng kể để củng cố các vị trí của họ trong khu vực, như rải mìn và tăng thêm hai lữ đoàn quân. Theo các chuyên gia quân sự, Nga sẽ tập trung nỗ lực tấn công ném bom quy mô lớn, nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine và tạo điều kiện cho cuộc tấn công vào thị trấn. Theo quan sát, hiện nay trọng tâm chính hướng tấn công của quân Nga, là khu vực Kênh đào Donbass-Donetsk, nơi quân Nga đang tích cực sử dụng không quân và pháo binh để phối hợp tấn công, nhằm đè bẹp sự kháng cự của quân Ukraine tại đây. Các hành động tấn công của quân Nga được thực hiện từ nhiều hướng với mục đích bao vây Chasov Yar và chuẩn bị cho cuộc tấn công chính vào thị trấn. Các chuyên gia quân sự cho rằng, thời gian tới có thể sẽ mang đến những thành công cho Quân đội Nga trên hướng này. Như vậy sau gần một năm Nga chiếm được Bakhmut, thì chiến dịch tấn công Chasov Yar mới được thực hiện. Đây là chiến dịch của tầm quan trọng chiến lược, vì nếu Nga chiếm được Chasov Yar, sẽ củng cố hơn nữa các vị trí của Nga trên hướng Bakhmut và tạo điều kiện cho việc Nga tràn ngập toàn bộ tỉnh Donetsk. Nếu so sánh giữa việc tấn công Chasov Yar và Bakhmut, thì Quân đội Nga có thuận lợi và khó khăn gì? Trước hết có thể khẳng định Chasov Yar không có các công trình phòng thủ kiên cố như ở Bakhmut. Khi tấn công Bakhmut, Quân đội Nga phải dựa vào 100% hỏa lực pháo binh. Nhưng khi tấn công Chasov Yar, quân Nga có lợi thế về hỏa lực không quân, đây là những vũ khí có thể phá hủy hoàn toàn hệ thống công sự phòng ngự kiên cố của Ukraine chỉ bằng một đòn tấn công; pháo đài Avdiivka kiên cố cũng phải sụp đổ, là một minh chứng. Các cuộc tấn công bằng bom quy mô lớn của Nga gần đây, có thể được so sánh với những cú đánh mạnh mẽ, có khả năng phá hủy các công trình lớn chỉ bằng một đòn, từ đó đẩy nhanh đáng kể quá trình tiến công. Điều khó khăn cho Nga là Chasov Yar nằm trên độ cao lớn, khi quân Nga từ hướng Bakhmut tấn công vào là từ chỗ thấp tiến đánh chỗ cao. Bên cạnh đó, Quân đội Ukraine đã xây dựng trận địa phòng ngự nhiều lớp, bố trí mìn dày đặc… đây là những vật cản mà quân Nga không thể dễ dàng vượt qua. Việc quân Nga có thể tiến đến được trung tâm phòng ngự của cứ điểm Chasov Yar, được các chuyên gia đề cập, giống như giai đoạn tháo dỡ cuối cùng của một tòa nhà. Giai đoạn này đòi hỏi sự quyết tâm và nỗ lực đặc biệt, vì nó liên quan đến chiến đấu trong thành phố, nên thương vong sẽ tăng cao. Đánh giá chung, chiến dịch Bakhmut chắc chắn sẽ khiến cả hai bên tổn thất nặng, chúng ta sẽ tiếp tục quan sát xem những ngày tiếp theo, quân Nga có tiếp tục tấn công, hay cần phải giảm tốc độ trước sự chống đỡ kiên cường của quân Ukraine? Theo kênh Telegram "Phóng viên quân sự của Mùa xuân Nga", hiện tại quân Nga đã bắt đầu tiến vào những tòa nhà đầu tiên phố Zelenaya và phố Green ở vùng ngoại ô phía đông Chasov Yar và Quân đội Ukraine đang phải đang gồng mình trước các đòn tấn công hỏa lực của quân Nga. Tình hình hiện tại của quân Ukraine tại khu vực Chasov Yar được đánh giá là nguy hiểm trước sự tiến quân nhanh chóng của Nga. Tình hình trong thị trấn đang nóng lên, và theo các nhà phân tích, các trận đánh sắp tới sẽ mang tính quyết định trong bối cảnh kiểm soát thị trấn chiến lược này. (Nguồn ảnh: Topwar, Rybar, Ukrinform, CNN). Hỏa lực của Sư đoàn dù 98 Nga tập kích vào kho vũ khí của Ukraine ở ngoại ô Chasov Yar. Nguồn: Sina.