Ukraine được “tự do” sử dụng F-16 trong chiến đấu

Những ngày qua Ukraine đã cố gắng đột phá ở khu vực Kursk trên lãnh thổ Nga và đã yêu cầu được sử dụng các máy bay chiến đấu F-16 mới được viện trợ, để tiến hành các cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga, cũng như hỗ trợ lực lượng tấn công ở Kursk. Ảnh: Lockheed Martin. Để ứng phó với tình hình này, Tướng Onno Eichelsheim, chỉ huy Không quân Hoàng gia Hà Lan đã tuyên bố rằng, Ukraine có thể sử dụng máy bay chiến đấu F-16 do nước này cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Ảnh: Wikipedia. Tướng Eichelsheim tuyên bố rằng Hà Lan sẽ không áp đặt bất kỳ hạn chế nào đối với việc sử dụng hoặc tầm bay của F-16 và Ukraine có thể sử dụng các nguồn lực do Hà Lan cung cấp theo ý muốn, miễn là họ tôn trọng luật chiến tranh. Ảnh: Wikipedia. Về phía Hà Lan đã hứa cung cấp cho Ukraine 24 máy bay F-16, nhưng không tiết lộ có bao nhiêu chiếc đã được triển khai tới Ukraine. Các quốc gia bao gồm Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ và Na Uy đã cam kết viện trợ F-16 cho Ukraine. Ảnh: AF.mil. F-16 có tốc độ bay tối đa là 2.100 km/giờ và độ cao tối đa đạt được là 12km. Bán kính chiến đấu của máy bay lên tới 1.800 km. Phạm vi hoạt động lên đến là 4.000 km. F-16 còn được trang bị pháo bắn nhanh M61A1 6 nòng 20mm với 511 viên đạn. Ảnh: Euromaidan Press. Chiến đấu cơ này được thiết kế với chi phí chế tạo tương đối rẻ và dễ bảo trì hơn so với các máy bay chiến đấu thế hệ trước. Khung máy bay được chế tạo bằng khoảng 80% hợp kim nhôm, 8% thép, 3% vật liệu tổng hợp và 1,5% titan.Máy bay F-16 của Ukraine được trang bị Hệ thống phân phối vũ khí tích hợp Pylon (PIDS) và Hệ thống chiến đấu điện tử tích hợp (ECIPS), để bảo vệ máy bay khỏi tên lửa của đối phương. Nhiệm vụ của F-16 ở Ukraine rất đa dạng, nhưng chiếc máy bay này sẽ được ưu tiên để hỗ trợ khả năng phòng không, bao gồm việc đánh chặn tên lửa và những quả bom lượn cực kỳ nguy hiểm do Quân đội Nga thả xuống. Bên cạnh đó F-16 cũng sẽ được triển khai để tiến hành các cuộc đột kích vào phía sau phòng tuyến của Nga. F-16 được các chuyên gia phương Tây ca ngợi vì độ chính xác cao, khả năng cơ động và tính linh hoạt. F-16 còn được đánh giá cao với khả năng không chiến trên không. Tuy nhiên, hiệu quả trong nhiệm vụ này hoàn toàn phụ thuộc vào vũ khí được phương Tây cung cấp cho quân đội Kiev và sẽ xuất hiện dưới cánh của những chiếc F-16 Ukraine. Với những quyền hạn được nới lỏng, F-16 sẽ giúp tăng cường khả năng phòng không cho Ukraine, nhưng đây sẽ không phải là một giải pháp hiệu quả, vì lý do đơn giản là F-16 sẽ không đủ nhiều để đáp ứng yêu cầu của Ukraine và nó phải đối mặt với những chiến đấu cơ hiện đại hơn từ Nga. Vào giữa tháng 5 vừa qua, Tổng thống Ukraine đã dự tính rằng, đất nước của ông cần từ 120 đến 130 chiếc F-16 để có thể giành lại ưu thế trên không trước Nga. Nhưng những cam kết của các đồng minh phương Tây tổng cộng vẫn chưa đến 100 chiếc, hơn nữa việc bàn giao F-16 không thể diễn ra nhanh chóng.

