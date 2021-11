Ukraine dừng sử dụng UAV TB2 ở Donbass vì sợ S-400 Nga?

Một cuộc tấn công duy nhất được xác nhận chính thức bởi máy bay không người lái (UAV) Bayraktar TB2 của Ukraine, vào các vị trí của lực lượng dân quân DPR là bằng chứng cho thấy, Kiev vẫn chưa sẵn sàng sử dụng loại vũ khí này ở Donbass; hóa ra UAV này hoàn toàn không hiệu quả. Số lượng vũ khí mà máy bay không người lái Bayraktar TB2 có thể mang theo rất hạn chế; và do đó, chỉ có thể tấn công vào các mục tiêu riêng lẻ. Vì là vũ khí tấn công, nên những máy bay không người lái này hoàn toàn vô dụng. Một chuyên gia quân sự của Nga phân tích: “Ở chiến trường Libya, Syria và Karabakh, UAV TB2 hoạt động hiệu quả hơn, do được hỗ trợ đáng kể từ mặt đất và trên không. Và đặc biệt những lực lượng này không có phòng không mạnh". Ngay cả khi chúng ta giả định rằng, UAV Bayraktar TB2 của Ukraine sẽ sử dụng cho mục đích tấn công, thì với khả năng của loại UAV này, cũng sẽ không đủ để xuyên thủng hàng phòng ngự của lực lượng DPR và LPR. Ưu điểm duy nhất của máy bay không người lái TB2 này là khả năng hiệu chỉnh các cuộc tấn công của pháo binh và tiến hành trinh sát phát hiện mục tiêu mặt đất; tuy nhiên, các đơn vị DPR sử dụng vũ khí phòng không hiện đại, có thể bắn hạ dễ dàng”; hết lời dẫn. Hơn nữa, radar của hệ thống phòng không S-400 mà Nga đang bố trí sát biên giới Ukraine, có thể dễ dàng xác định vị trí hiện tại của máy bay không người lái tấn công Bayraktar TB2. Và do đó việc bắn hạ những mục tiêu UAV TB2 này không phải là những gì quá khó khăn với hệ thống phòng không được đánh giá rất cao này; kể cả những hệ thống S-400 của Nga bố trí sâu trong biên giới Nga, thì với tầm bắn của nó, có thể bao phủ toàn bộ khu vực Donbass và toàn bộ khu vực giới tuyến giữa Donbass và lãnh thổ Ukraine. Do vậy nếu cuộc chiến xảy ra, Quân đội Ukraine sử dụng loại UAV TB2 cho mục đích tiến công, thì chắc chắn Nga không để những người anh em nói tiếng mẹ đẻ của mình, phải chịu những thiệt hại như ở chiến trường Syria, Lybia hay Nagorno-Karabakh. Trước đó vào ngày 14/11, Nga đã đưa ra đề xuất tạo một vùng cấm bay hoàn toàn trên khu vực Donbas. Theo Đại tá Igor Korotchenko, chuyên gia phân tích quân sự của Nga, điều này có thể đạt được nhờ sự trợ giúp của hệ thống phòng không S-400 Triumph của Nga, đặt tại khu vực Rostov và các hệ thống tác chiến điện tử. Ông Igor Korotchenko nói: “Nếu quyết định thiết lập vùng cấm bay trên Donbas, thì việc triển khai các hệ thống tên lửa phòng không như S-400 và các hệ thống tác chiến điện tử hiện đại ở khu vực Rostov và các khu vực phía nam khác của Liên bang Nga, hoàn toàn có thể đảm bảo. Nhưng đây là vấn đề có tính rủi ro và tính khả thi của một quyết định quan trọng; do đó cần phải tính toán những hậu quả chính trị, kinh tế quân sự của quyết định này. Nhưng từ quan điểm quân sự-kỹ thuật, việc làm đó là thực tế”. Đổi lại, việc sử dụng hệ thống S-400 chống lại các máy bay không người lái tấn công Bayraktar TB2 hoàn toàn hiệu quả, đồng thời khống chế toàn bộ máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của quân đội Ukraine, không cho chúng hoạt động trong khu vực. “Chúng tôi chắc chắn có thể nói rằng, radar của hệ thống S-400 sẽ hoàn toàn đủ sức phát hiện những chiếc UAV TB2; mặc dù bản thân các tổ hợp này, hoàn toàn không được thiết kế để tiêu diệt những máy bay không người lái như vậy. Tuy nhiên, việc sử dụng tác chiến điện tử có thể đạt được thành công khá lớn trong cuộc chiến chống lại máy bay không người lái của Quân đội Ukraine, vì khu vực sử dụng chúng khá hạn chế” chuyên gia Korotchenko lưu ý. Đồng thời, xét đến khả năng của hệ thống phòng không S-400 của Nga, Nga gần như chắc chắn có thông tin về vị trí của từng UAV TB2 của Ukraine; và những chiếc UAV này chỉ là mục tiêu bắn tập của tên lửa S-400, hoặc là những hệ thống tác chiến điện tử cực mạnh từ Nga. Nguồn ảnh: Pinterest.

