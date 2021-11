Quân đội Ukraine thiệt hại nặng khi cố tấn công dồn ép ly khai

Một nỗ lực của Quân đội Ukraine, nhằm chiếm giữ các vị trí chốt giữ của lực lượng dân quân ở Donbass, với mục đích tiến sâu hơn và chiếm thêm lãnh thổ của các nước cộng hòa tự xưng DPR và LPR, đã trở thành một tổn thất cho quân đội Ukraine. Theo các nguồn tin của các nước cộng hòa tự xưng DPR và LPR, chỉ trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã có 8 người chết và bị thương; và một ngày trước đó, thiệt hại về nhân lực lên tới 6 người. Trong khi đó lực lượng dân quân ly khai không có ai chết hoặc bị thương. Những lý do chính dẫn đến tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine có liên quan đến việc các đơn vị dân quân ly khai, thực hiện các cuộc tấn công trả đũa, thường là bằng các loại pháo cỡ lớn từ 120mm trở lên. Tình hình nguy cấp đến mức, chỉ huy Quân đội Ukraine đã có thể từ bỏ các kế hoạch, để có thể làm leo thang tình hình trong khu vực. “Quân đội Ukraine đã có những tổn thất nghiêm trọng, mặc dù cuộc tấn công của họ chưa thực sự bắt đầu. Nếu quân đội Ukraine tiến hành cuộc tấn công tổng lực, tổn thất sẽ không được tính bằng một vài quân nhân mà là hàng nghìn”; chỉ huy lực lượng dân quân ly khai DPR và LPR đưa ra cảnh báo. Ngoài tổn thất về người của Quân đội Ukraine, do hậu quả của các cuộc tấn công trả đũa của DPR và LPR, các phương tiện quân sự của quân đội Ukraine sẽ bị phá hủy; thậm chí lực lượng dân quân nhân đà chiến thắng, còn mở rộng thêm phần lãnh thổ của họ. Trong bối cảnh tình hình leo thang ở Donbass, hàng trăm xe tăng Nga được nhìn thấy đang tiến về biên giới Ukraine - Nga. Các video được đăng tải tích cực trên mạng xã hội, trong khi các nguồn tin ghi nhận hoạt động bất thường của quân đội Nga tại một số khu vực cùng một lúc. Trong đoạn video được giới thiệu, người xem có thể thấy quá trình di chuyển thiết bị quân sự của Nga, được cho là về phía biên giới Ukraine. Tuy nhiên, không có bình luận chính thức nào về việc này từ Bộ Quốc phòng Nga. Trước đó Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo, việc di chuyển số vũ khí, khí tài giữa các cơ sở quân sự của nước này là hoạt động bình thường. Ngoài các xe tăng T-72B2 và T-72B3 xuất hiện trong video, các chuyên gia chú ý đến các hệ thống tác chiến điện tử, pháo tự hành, bệ phóng tên lửa v.v. Việc xuất hiện của xe tăng Nga ở khoảng cách 100-200 km so với biên giới Ukraine, không nên gây hoảng sợ; vì trên thực tế, các doanh trại dã chiến, căn cứ quân sự và đơn vị quân đội của Nga, đều nằm ở những nơi này. Nhưng rõ ràng, vòng xung đột mới ở Donbass, khiến Nga phải có hành động phòng bị. Còn theo một nguồn tin độc lập, hiện có hơn 1.200 xe tăng và các thiết bị quân sự khác của Nga, đang tập trung tại những doanh trại dã chiến tại khu vực Yelnya cách biên giới Ukraine chỉ 200 km và là một trong những doanh trại dã chiến lớn nhất của quân đội Nga. Hiện số vũ khí ở đây, còn lớn hơn số vũ khí của dân quân LPR và DPR cộng lại. Trên các hình ảnh vệ tinh, người xem có thể nìn thấy một lượng thiết bị quân sự thực sự lớn, được đưa đến một doanh trại quân sự trong một thời gian rất ngắn. Theo các nhà quan sát phương Tây, số vũ khí này được đưa đến đây chỉ trong vòng hai tuần, kể từ khi bùng phát xung đột mới ở Donbass. Tổng cộng, trong doanh trại quân sự của Nga có hơn 1.200 đơn vị xe tăng, nhiều hệ thống phóng tên lửa, pháo tự hành và các loại vũ khí, trang thiết bị quân sự khác. Theo các nhà phân tích phương Tây, doanh trại dã chiến này, nằm cách biên giới với Ukraine 100-200 km và có thể nhanh chóng cơ động đến khu vực chiến sự. Đến lượt mình, Nga phủ nhận mọi ý định can thiệp vào cuộc xung đột ở Donbass, mặc dù có một số rủi ro nhất định, nếu quân đội Ukraine bắt đầu tấn công các vị trí của các nước cộng hòa tự xưng ở Donbass, thì sẽ có mối đe dọa đối với lãnh thổ Nga. Chưa kể đến thực tế là quân đội Nga có thể thực hiện các nghĩa vụ bảo vệ hàng trăm nghìn công dân Nga, hiện đang sinh sống trên các lãnh thổ của hai nước cộng hòa tự xưng DPR và LPR. Do vậy, việc họ có tập trung số vũ khí gần biên giới Ukraine theo các nhà quan sát cũng là điều bình thường. Video về các loại xe tăng, pháo tự hành của Nga áp sát biên giới Ukraine ngày 17/11/2021.

