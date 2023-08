Ukraine đột kích “cổng địa ngục”, Nga sử dụng chiến thuật mới

Theo tờ Financial Times, Chiến trường Ukraine ở mặt trận phía Nam vào rạng sáng ngày 4/6/2023, tiếng đạn pháo hạng nặng của quân đội Ukraine xé trời buổi sớm, khai màn thời khắc bình minh; đánh dầu thời khắc chính thức tiến hành đột kích vào pháo đài thép của quân đội Nga; chiến dịch mang tính chất “quyết chiến chiến lược” với cả hai phe. Các tướng lĩnh của quân đội Ukraine tràn đầy tự tin, khi họ có một thời gian chuẩn bị tương đối kỹ càng với các đơn vị thành lập mới, được trang bị vũ khí và do cố vấn phương NATO trực tiếp huấn luyện chiến thuật. Nhưng khi cuộc tấn công bắt đầu, các chiến hào, vật cản và bãi mìn phía trước trận địa phòng ngự của quân Nga, giống như một bức tường bê tông cốt thép, không thể bị đánh sập. Trong khi đó, tình huống vượt những chướng ngại vật này, đã được Quân đội Ukraine “tập luyện kỹ càng”. Quân đội Nga đã dựa vào địa hình để thiết lập một tuyến phòng thủ chặt chẽ, có chiều sâu hàng chục km, kéo dài từ mặt trận phía Nam Zaporizhia cho tới Donetsk ở phía Đông; làm xe tăng và bộ binh của quân đội Ukraine tiến lên lại phải rút lui trong cuộc tấn công; khiến cuộc tiến công của quân đội Ukraine đi vào bế tắc. Sau thất bại ở Bakhmut hồi tháng 5, quân đội Ukraine chuyển hướng tấn công sang Robodine, thuộc tỉnh Zaporozhye. Đây là một cứ điểm then chốt của quân Nga, nằm ở phía nam và cách thị trấn tiền tiêu Orikhiv (hiện do Ukraine quản lý) chỉ 10km. Làng Rabitino là trung tâm phòng ngự của Quân đội Nga ở trên hướng Zaporozhye. Phía sau làng Robotino 20 km là thành phố Tokmok, một đầu mối giao thông quan trọng của miền Nam Ukraine. Nếu Tokmok bị quân Ukraine tràn ngập, nguồn cung cấp cho các nhà máy điện hạt nhân Melitopol và Zaporozhye có thể bị cắt. Trước cuộc tấn công đầy quyết tâm của Quân đội Ukraine, Tập đoàn quân 58 của quân đội Nga đã thể hiện sức mạnh phòng ngự, dựa vào các công sự vững chắc và hỏa lực rất mạnh. Họ biết rõ tầm quan trọng của nơi này và họ quyết tâm không thể để quân Ukraine tràn ngập. Quân đội Ukraine đã “miệt mài” tiến công trong hai tháng và họ đã phải trả giá đắt khi chỉ chiếm được một số ngôi làng nhỏ; nhưng vẫn cách mục tiêu Tokmok 20 km. Mũi tiến công chủ yếu của Ukraine chỉ chạm được đến chiến hào quân Nga ở làng Rabotino. Mục tiêu xuyên suốt của chiến dịch phản công mùa hè 2023 của Quân đội Ukraine là tràn ngập thành phố Tokmok, sau đó đánh thông xuống thành phố biển Melitipol, nhằm cắt đứt tuyến hành lang trên bộ giữa phần lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea. Bộ chỉ huy Quân đội Ukraine mở cuộc tấn công với quyết tâm tràn ngập thành phố Tokmok; nhưng phía trước Tokmok là làng Robotino, nơi được ví như con đập. Nếu Quân đội Ukraine chọc thủng được Robotino, sẽ mở ra bước đột phá cho cuộc phản công trên mặt trận phía Nam Ukraine. Nhưng chỉ huy Quân đội Ukraine vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, quân đội Nga đã thiết lập một tuyến phòng thủ ở đây, giống như một con đập thép; và con đập thép này vẫn đứng vững trước các cuộc đột kích của Quân đội Ukraine. Vậy Quân đội Nga đã làm cách nào để có thể xây dựng tuyến phòng thủ để chống lại các đợt pháo kích ác liệt của quân đội Ukraine? Liệu Ukraine có được vũ khí tối tân hơn để chọc thủng tuyến phòng ngự này của Nga? Về việc này, Tổng thống Ukraine đã nhiều lần gọi điện cho Mỹ, yêu cầu cung cấp một số lượng lớn vũ khí tối tân. Còn theo tờ Financial Times của Mỹ, chiến thuật mới của quân đội Nga trở nên nguy hiểm đối với Lực lượng vũ trang Ukraine, khiến cuộc phản công của Quân đội Ukraine gặp rất nhiều khó khăn, đối mặt với nhiều thiệt hại. Tờ Financial Times cho biết, một chiến thuật mới đang được quân đội Nga sử dụng và rất hiệu quả, đó là chiến thuật phục kích. Chiến thuật này đã gây ra những thiệt hại lớn với quân đội Ukraine, thậm chí còn vượt xa những gì trong trận "máy xay thịt Bakhmut". Cụ thể, quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật phục kích để dụ quân đội Ukraine vào các bãi mìn. Sau khi quân Ukraine tiến vào các khu vực này, quân Nga đã tổ chức tấn công mạnh mẽ bằng hỏa lực pháo binh và không quân từ chính diện và hai bên sườn. Một số đoạn video trên hiện trường cho thấy, khi bị trúng hỏa lực dồn dập, đội tăng, thiết giáp của Ukraine có thể bị mất phương hướng và tìm cách thoát ra. Lúc này, các phương tiện sẽ gặp phải rủi ro cao, khi cán phải mìn và tình hình trở nên hỗn loạn. Hình ảnh các nhóm tăng, thiết giáp của Ukraine bị tiêu diệt với số lượng lớn đã xuất hiện trong thời gian qua. Khi số xe tăng, thiết giáp của Ukraine bị phá hủy, hỏa lực pháo binh, súng cối của quân Nga ồ ạt nã đạn nhằm vào số lính bộ binh thoát ra bên ngoài. Trong trường hợp quân đội Ukraine đột phá thành công và tiếp cận các vị trí của quân Nga, các lực lượng này sẽ ngay lập tức rút lui về các vị trí dự bị; lúc đó các chiến hào và công sự của quân Nga đã được gài sẵn mìn. Khi quân Ukraine tràn ngập chiến hào, lập tức bị quân Nga cho mìn nổ tung bằng thiết bị điều khiển từ xa. Chiến thuật này ngày càng gây khó khăn hơn đối với Quân đội Ukraine, vì nó không chỉ liên quan đến hao quân mà còn khiến binh lính mất tinh thần. Chiến thuật của quân đội Nga đặt ra câu hỏi về khả năng của Ukraine, liệu có thể tiến hành các chiến dịch tấn công trong giai đoạn tiếp theo mà không bị tổn thất. Để đối phó với hệ thống công sự trận địa vững chắc và chiến thuật mới của Nga, Ukraine buộc phải thay đổi cách đánh, tổ chức thâm nhập vào các trận địa phòng ngự của quân Nga bằng cách tấn công vào 2 bên sườn trước, rồi mới tìm cách để đột phá. Đồng thời hạn chế các phương tiện xe tăng và xe bọc thép trong chiến đấu. Chiến thuật này trước mắt giúp Ukraine giảm thương vong, nhưng việc lập kế hoạch và trinh sát đã khiến thời gian làm công tác chuẩn bị chiến đấu kéo dài và quân Nga dễ đoán được ý định, dẫn tới quân Ukraine không thể tiến xa cho một lần tấn công. Thời gian đột phá chậm mang lại cơ hội cho Nga tái triển khai đội hình để đối phó với làn sóng tấn công quân Ukraine.

