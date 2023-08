Ukraine đạt được bước tiến gì sau 2 tháng phản công?

Cuộc phản công của Ukraine đã diễn ra hơn 50 ngày và đã thu được một số thắng lợi quan trọng. Thông tin khiến người Mỹ lạc quan, vì cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley ca ngợi hiệu quả chiến đấu của quân đội Ukraine. Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn với CNN, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cũng bày tỏ sự đánh giá cao về kết quả phản công của quân đội Ukraine, ông nói rõ quân đội Ukraine đã chiếm lại 50% lãnh thổ bị Nga chiếm đóng. Đây là những dấu hiệu tích cực cho thấy Ukraine đang đạt được tiến bộ trong cuộc chiến này và sẵn sàng cho những chiến thắng lớn hơn. Nhưng người Ukraine không thể được hưởng lời khen ngợi từ Mỹ, bởi dù có nỗ lực trong cuộc chiến, họ cũng chỉ có thể tuyên bố tái chiếm được một khu vực rộng hơn 210 km vuông. Cái gọi là 210 km vuông nghe qua có vẻ “không tệ”, nhưng trên thực tế, chiều sâu tấn công xa nhất của quân đội Ukraine chỉ cách vị trí tiền tuyến trước ngày 5/6 từ 8 đến 9 km, và ở nhiều nơi, khoảng cách mà họ đã tiến chỉ có thể đếm bằng mét. So với tốc độ chậm chạp mà các đơn vị của Ukraine đang tiến trên chiến trường, thì tốc độ họ mất vũ khí và quân số tăng nhanh một cách đáng kinh ngạc. Theo tờ The New York Times (NYT), trong tuần thứ hai của cuộc phản công của Ukraine, quân đội Ukraine phải chịu tổn thất 20% phương tiện bọc thép của phương Tây. Để đối phó với tình hình này, Ukraine đã phải thay đổi chiến thuật, sử dụng các phương tiện bọc thép, vốn được dùng làm vũ khí đột phá, biến thành các “xe tải chở quân”, tới cách vị trí của quân Nga từ 2 đến 3 km, và sau đó cho phép họ cơ động “tấn công bằng chân”. Là lực lượng bộ binh cơ giới, được huấn luyện trong chiến đấu có hỏa lực thiết giáp đi kèm, vừa là lô cốt di động, vừa là phương tiện hỗ trợ hỏa lực; nhưng có thể tưởng tượng, chiến thuật này còn gây ra tổn thất nghiêm trọng hơn. Theo phỏng vấn các binh sĩ Ukraine tham chiến của tờ "Kiev Post", trung bình họ sẽ tổn thất từ 4 đến 5 lính bộ binh trong quá trình tiến lên 100m. Chỉ trong khoảng hai tuần kể từ khi bắt đầu cuộc phản công đợt một (5/6), lực lượng tiền tuyến của Ukraine đã tổn thất 30% quân số. Nhưng bất ngờ vào cuối tháng 7, bốn lữ đoàn tinh nhuệ thuộc Quân đoàn 10 của Quân đội Ukraine đã có những hành động táo bạo ở Orikhiv trên hướng Zaporizhia, khi sử dụng hàng trăm xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và các phương tiện khác để đột phá trận địa phòng ngự của Nga vào giữa đêm. Tuy nhiên lực lượng này đã đụng phải Trung đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 71, thuộc Tập đoàn quân 58 của Quân đội Nga; được hỏa lực pháo binh, UAV tự sát Lancet và trực thăng vũ trang hỗ trợ tối đa, đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công của các đơn vị Ukraine vào làng Rabotino. Theo các tù binh Ukraine bị bắt khai báo, được tờ Topwar đăng tải cho biết, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 116 của Quân đội Ukraine đã hy sinh 70% quân số, hàng trăm binh lính bị loại khỏi vòng chiến đấu, hàng chục xe bọc thép bị trúng mìn hoặc bị trúng đạn chống tăng; trong đó phần lớn là xe chiến đấu bộ binh Bradley mà Mỹ viện trợ. Không chịu dừng lại, Quân đội Ukraine, với sự hỗ trợ của pháo binh, đã cố gắng di chuyển về phía đông của làng Rabotino. Mục đích của cuộc đột kích này là vượt qua khu vực phòng ngự kiên cố của Nga và tiếp cận tuyến chiến lược Novoprokopovka-Verbove. Nhưng, bất chấp mọi nỗ lực, bước chiến thuật đã không thành công. Đối mặt với những tổn thất to lớn, cho dù là quân đội Ukraine hay NATO, họ đã không kịp thời tổng kết rút kinh nghiệm, điều chỉnh chiến thuật và cách đánh, mà chọn cách che đậy thất bại; coi những thất bại trước đây của quân đội Ukraine là "Các cuộc tấn công thăm dò", "Tìm kiếm điểm yếu trên tuyến phòng thủ của Nga". Ngoài ra truyền thông phương Tây còn nhấn mạnh rằng, quân đội Ukraine vẫn có một quân đoàn cơ động lớn và vũ khí kỹ thuật đáng kể. Vấn đề bây giờ là cuộc tấn công của quân đội Ukraine đã kéo dài gần 2 tháng, nhưng kết quả chưa thấy thực sự khả quan. Điều lo lắng nhất của Quân đội Ukraine là thiếu đạn pháo trong cuộc phản công thì vấn đề này đang đến; hiện các quốc gia thuộc khối NATO không thể đảm bảo nguồn cung cấp kịp thời cho họ. Cuộc phản công theo kế hoạch của Ukraine được xác nhận là đang bị đe dọa. Theo trang Pentapostagma của Hy Lạp cho biết, việc tiêu thụ đạn pháo của Quân đội Ukraine nhanh hơn khả năng viện trợ từ các nước phương Tây. Điều này cho thấy, quân đội Nga đã phá hủy các kho chứa hàng trăm tấn đạn pháo, dẫn đến việc pháo binh Ukraine hiện hoàn toàn vô hiệu; các cuộc tấn công chỉ có thể “nhỏ giọt”, theo kiểu “bắn chính xác”. Sự thiếu hụt nghiêm trọng đạn cho pháo binh, đã đe dọa tất cả các kế hoạch chiến lược của giới lãnh đạo quân sự Ukraine. Trước những diễn biến này, hoạt động phản công theo kế hoạch của Ukraine đang bị đặt câu hỏi nghi ngờ. Đáng chú ý là các đồng minh của Ukraine không thể đảm bảo việc cung cấp đạn dược mới, vì các kho hàng đơn giản là đã hết đạn.

