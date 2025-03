Mercedes-Benz CLA 2025 trình làng, lăn bánh tới 792 km/sạc

Mercedes-Benz CLA 2025 mới là mẫu xe đầu tiên trong thế hệ xe Mercedes hoàn toàn mới. So với thế hệ trước, Mercedes-Benz CLA 2025 đã được cải tiến về mọi mặt với không gian nội thất rộng, sang trọng hơn, công nghệ, tiện ích cũng phong phú hơn. Mẫu xe sang Mercedes-Benz CLA 2025 được phát triển trên kiến trúc mô-đun Mercedes-Benz (MMA) hoàn toàn mới dành cho các mẫu xe nhỏ gọn. Theo công bố của nhà sản xuất, kích thước của Mercedes-Benz CLA mới đã tăng nhẹ so với phiên bản tiền nhiệm. Cụ thể, xe có số đo chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.723 x 1.855 x 1.468 mm, chiều dài tổng thể đã tăng thêm 411mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 61 mm lên 2.789 mm. Về thiết kế, Mercedes-Benz CLA 2025 mang dáng dấp kiểu coupe tròn trịa. Đầu xe nổi bật với bộ lưới tản nhiệt giả lập của phiên bản thuần điện với logo Mercedes-Benz phát sáng và 142 ngôi sao nhỏ xung quanh. Cụm đèn pha LED của xe được thiết kế kéo dài về phía sau được nối với nhau bằng một dải đèn chạy ngang. Trên phiên bản cao cấp, xe được trang bị đèn LED đa tia tích hợp thêm đèn ban ngày cũng hình ngôi sao. Theo nhà sản xuất, CLA với công nghệ EQ là mẫu Mercedes-Benz hiện đại đầu tiên được trang bị khoang hành lý phía trước. Không gian này có dung tích khoảng 101 L. Bên hông xe, Mercedes-Benz CLA 2025 được thiết kế tay nắm cửa dạng ẩn và giao diện khung cửa sổ mới. Xe được cung cấp nhiều tuỳ chọn kiểu mâm với kích thước từ 17 inch đến 19 inch, tất cả đều được tối ưu hóa về mặt khí động học. Di chuyển ra phía sau, Mercedes-Benz CLA 2025 có thiết kế “hao hao” CLA truyền thống. Cụm đèn hậu LED tạo hình ngôi sao được nối với nhau bằng dải LED kéo dài theo bề ngang thân xe. Theo công bố của nhà sản xuất, Mercedes-Benz CLA 2025 có thể tích khoang hành lý 405L, giảm 55L so với phiên bản tiền nhiệm. Nguyên nhân do sự thay đổi trong thiết kế bộ pin điện của xe. Đổi lại, CLA với công nghệ EQ là mẫu Mercedes-Benz hiện đại đầu tiên được trang bị khoang hành lý phía trước. Bên trong cabin, Mercedes-Benz CLA 2025 chào đón người dùng bằng một không gian sang trọng, hiện đại nhưng không kém phần tiện nghi. Theo đó, xe được thiết kế bảng táp lô màn hình mới, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch đặt trước mặt người lái, bên cạnh là màn giải trí trung tâm 14 inch. Với tùy chọn MBUX Superscreen, xe được bổ sung màn hình ghế phụ 14 inch. Xe được trang bị hệ điều hành Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) đời 4, tích hợp trợ lý ảo MBUX Virtual Assistant. Chức năng này sử dụng trí tuệ nhân tạo của ChatGPT lẫn Google Gemini để xử lý yêu cầu của người dùng. Thời điểm hiện tại, xe chỉ được phân phối với hai phiên bản thuần điện là CLA 250+ và CLA 350 4MATIC. Với hệ dẫn động cầu sau và công suất 272 mã lực, CLA 250+ có khả năng tăng tốc 0-97 km/h trong 6,6 giây, tốc độ tối đa 209 km/h. Trong khi đó, phiên bản CLA 350 được trang bị hai động cơ điện với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, công suất 354 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 97 km/h trong 4,8 giây và vận tốc tối đa vẫn giữ nguyên ở 209 km/h. Cả 2 phiên bản đều được trang bị bộ pin Nickel-Manganese-Cobalt 85 kWh với cấu hình 800 V cho phép sạc nhanh hồi phục 325 km vận hành chỉ trong 10 phút. Khả năng di chuyển trong một chu kỳ sạc lần lượt là 694-792 km và 672-771 km. Được biết, trong tương lai Mercedes-Benz CLA 2025 bản hybrid sẽ sớm ra mắt. Hãng cho biết bản này sẽ kết hợp động cơ xăng 1.5L với mô-tơ điện đơn và hộp số ly hợp kép 8 cấp cùng dẫn động cầu trước hoặc 2 cầu. Thông số bản này hiện chưa được tiết lộ. Video: Giới thiệu Mercedes-Benz CLA 2025 hoàn toàn mới.

Mercedes-Benz CLA 2025 mới là mẫu xe đầu tiên trong thế hệ xe Mercedes hoàn toàn mới. So với thế hệ trước, Mercedes-Benz CLA 2025 đã được cải tiến về mọi mặt với không gian nội thất rộng, sang trọng hơn, công nghệ, tiện ích cũng phong phú hơn. Mẫu xe sang Mercedes-Benz CLA 2025 được phát triển trên kiến trúc mô-đun Mercedes-Benz (MMA) hoàn toàn mới dành cho các mẫu xe nhỏ gọn. Theo công bố của nhà sản xuất, kích thước của Mercedes-Benz CLA mới đã tăng nhẹ so với phiên bản tiền nhiệm. Cụ thể, xe có số đo chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.723 x 1.855 x 1.468 mm, chiều dài tổng thể đã tăng thêm 411mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 61 mm lên 2.789 mm. Về thiết kế, Mercedes-Benz CLA 2025 mang dáng dấp kiểu coupe tròn trịa. Đầu xe nổi bật với bộ lưới tản nhiệt giả lập của phiên bản thuần điện với logo Mercedes-Benz phát sáng và 142 ngôi sao nhỏ xung quanh. Cụm đèn pha LED của xe được thiết kế kéo dài về phía sau được nối với nhau bằng một dải đèn chạy ngang. Trên phiên bản cao cấp, xe được trang bị đèn LED đa tia tích hợp thêm đèn ban ngày cũng hình ngôi sao. Theo nhà sản xuất, CLA với công nghệ EQ là mẫu Mercedes-Benz hiện đại đầu tiên được trang bị khoang hành lý phía trước. Không gian này có dung tích khoảng 101 L. Bên hông xe, Mercedes-Benz CLA 2025 được thiết kế tay nắm cửa dạng ẩn và giao diện khung cửa sổ mới. Xe được cung cấp nhiều tuỳ chọn kiểu mâm với kích thước từ 17 inch đến 19 inch, tất cả đều được tối ưu hóa về mặt khí động học. Di chuyển ra phía sau, Mercedes-Benz CLA 2025 có thiết kế “hao hao” CLA truyền thống. Cụm đèn hậu LED tạo hình ngôi sao được nối với nhau bằng dải LED kéo dài theo bề ngang thân xe. Theo công bố của nhà sản xuất, Mercedes-Benz CLA 2025 có thể tích khoang hành lý 405L, giảm 55L so với phiên bản tiền nhiệm. Nguyên nhân do sự thay đổi trong thiết kế bộ pin điện của xe. Đổi lại, CLA với công nghệ EQ là mẫu Mercedes-Benz hiện đại đầu tiên được trang bị khoang hành lý phía trước. Bên trong cabin, Mercedes-Benz CLA 2025 chào đón người dùng bằng một không gian sang trọng, hiện đại nhưng không kém phần tiện nghi. Theo đó, xe được thiết kế bảng táp lô màn hình mới, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch đặt trước mặt người lái, bên cạnh là màn giải trí trung tâm 14 inch. Với tùy chọn MBUX Superscreen, xe được bổ sung màn hình ghế phụ 14 inch. Xe được trang bị hệ điều hành Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) đời 4, tích hợp trợ lý ảo MBUX Virtual Assistant. Chức năng này sử dụng trí tuệ nhân tạo của ChatGPT lẫn Google Gemini để xử lý yêu cầu của người dùng. Thời điểm hiện tại, xe chỉ được phân phối với hai phiên bản thuần điện là CLA 250+ và CLA 350 4MATIC. Với hệ dẫn động cầu sau và công suất 272 mã lực, CLA 250+ có khả năng tăng tốc 0-97 km/h trong 6,6 giây, tốc độ tối đa 209 km/h. Trong khi đó, phiên bản CLA 350 được trang bị hai động cơ điện với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, công suất 354 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 97 km/h trong 4,8 giây và vận tốc tối đa vẫn giữ nguyên ở 209 km/h. Cả 2 phiên bản đều được trang bị bộ pin Nickel-Manganese-Cobalt 85 kWh với cấu hình 800 V cho phép sạc nhanh hồi phục 325 km vận hành chỉ trong 10 phút. Khả năng di chuyển trong một chu kỳ sạc lần lượt là 694-792 km và 672-771 km. Được biết, trong tương lai Mercedes-Benz CLA 2025 bản hybrid sẽ sớm ra mắt. Hãng cho biết bản này sẽ kết hợp động cơ xăng 1.5L với mô-tơ điện đơn và hộp số ly hợp kép 8 cấp cùng dẫn động cầu trước hoặc 2 cầu. Thông số bản này hiện chưa được tiết lộ. Video: Giới thiệu Mercedes-Benz CLA 2025 hoàn toàn mới.