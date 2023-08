Tại sao Rabotino có tính chất quyết định với cả Nga và Ukraine?

Sau khi tuyên bố giai đoạn thứ hai của cuộc phản công chính thức bắt đầu, Quân đội Ukraine đã tung lực lượng đáng kể nhằm chọc thủng tuyến phòng ngự của quân Nga tại làng Rabotino thuộc quận Pohovsky của vùng Zaporozhye. Làng Rabotino nằm ở phía nam thị trấn chiến tuyến Orikhiv (hiện do Ukraine chiếm giữ) 10 km; từ thị trấn Orikhiv đến làng Rabitino được coi là khu vực phòng ngự phía trước của Tập đoàn quân hỗn hợp số 58 của Nga. Tại đây, các trung đoàn Nga bám trụ nhiều tuần và liên tục chiến đấu, nhằm đẩy lùi các đợt tấn công của Ukraine trong hơn 8 tuần qua. Trong đợt đột kích vào rạng sáng ngày 27/7 vào làng Rabitino, cũng là ngày đầu tiên của giai đoạn hai của cuộc phản công, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 116 của Quân đội Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề, hàng trăm binh lính bị loại khỏi vòng chiến đấu, hàng chục xe bọc thép bị trúng mìn hoặc bị trúng đạn chống tăng; trong đó phần lớn là xe chiến đấu bộ binh Bradley mà Mỹ viện trợ. Đảm nhiệm chiến đấu phòng ngự trực tiếp tại làng Rabitino là Trung đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 71, thuộc Tập đoàn quân 58; được hỏa lực pháo binh, UAV tự sát Lancet và trực thăng vũ trang hỗ trợ tối đa, đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công của Lữ đoàn 116 Ukraine vào khu vực này. Chiến trường Rabitino ngập tràn khói súng và xác chết, nhiều binh lính Ukraine đã chủ động ra hàng quân Nga để được cứu sống. Theo các tù binh Ukraine nói rằng, trong cuộc tấn công ngày 27/7, chỉ riêng ở khu vực Rabotino, Lữ đoàn 116 của họ đã thiệt hại 70% quân số. Các cuộc tấn công trong những ngày qua của quân Ukraine vào chiến tuyến quân Nga chủ yếu bằng chiến thuật “biển người” mà thiếu đi xe tăng hay xe bọc thép cũng như pháo binh hỗ trợ hỏa lực. Do vậy, việc mở cửa, đột phá vào tung thâm phòng ngự của quân Nga càng trở lên khó khăn hơn nhiều. Sau khi đẩy lùi cuộc tấn công của quân Ukraine, các đơn vị của Trung đoàn Cận vệ 71, đã không để lực lượng của Ukraine lùi ra có thời gian củng cố lực lượng để tiếp tục tiến công, mà tổ chức các cuộc phản công, truy kích và phục kích. Theo trang "Biên niên sử quân sự" của Nga, đơn vị "Bầy sói" thuộc Tiểu đoàn xung kích số 2 thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 3 Quân đội Ukraine (được thành lập từ tàn dư của tiểu đoàn Azov) đã bị phục kích bởi lực lượng đặc biệt của Trung đoàn cận vệ 71. Quân Nga tại Rabotino đã sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) phá hủy xe tăng T-72M1 (do Ba Lan nâng cấp và viện trợ cho Ukraine); đồng thời khôi phục các bãi mìn mà phía Ukraine đã phá hủy. Tổ chức truy quét tàn quân của Lữ đoàn 116, còn lẩn trốn sau các vành đai rừng mà chưa kịp rút lui. Như vậy có thể khẳng định, làng Rabotino là điểm chốt mà Nga quyết giữ và Ukraine quyết tâm chiếm. Việc Quân đội Ukraine tiếp cận được Robodine, cách vị trí xuất phát tiến công của họ 10km cũng được coi là thắng lợi lớn. Nhưng phía sau Rabotino là đầu mối giao thông trọng yếu Tokmak, một vị trí chiến lược, mà Nga bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ. Theo hãng tin Mỹ CNN, để tập trung cho nhiệm vụ tấn công vào Robodine, quân đội Ukraine đã tập trung xe tăng Leopard 2, xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley, pháo tự hành M109A6 Paladin 155mm và nhiều loại vũ khí hiện đại khác. Ngoài ra còn có hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp Avenger để bảo vệ đội hình chiến đấu. Để biết tầm quan trọng của chiến dịch này, có thể thấy cả hai phía Nga và Ukraine đều có quan chức cấp cao trực tiếp đến kiểm tra và đốc chiến. Theo hãng tin Nga Sputnik và TASS ngày 1/8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Tướng Gerasimov, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga, đã đến chiến trường Zaporozhye thị sát sở chỉ huy tiền phương của cụm và nghe Tư lệnh cụm, Thượng tướng Alexander Romanchuk báo cáo về kết quả chiến đấu của quân đội Nga trên hướng Orekhov – Rabotino. Trong quá trình thị sát, tướng Gerasimov đã nhắc nhở chỉ huy cụm quân chú ý đến việc đánh phủ đầu quân đội Ukraine, tiến hành các hoạt động chống pháo binh. Đây là lần thứ hai, Tướng Gerasimov xuất hiện trước công chúng, sau sự cố binh biến Wagner, đồng thời cũng là chuyến đi đầu tiên gần đây của ông ra chiến trường. Còn theo hãng tin Anh Reuters, Tổng thống Ukraine Zelensky đích thân đến sở chỉ huy tiền phương của Quân đội Ukraine ở Dnipro, cùng đi còn có Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Zaluzhny, Tham mưu trưởng Lục quân Silsky, Giám đốc Tình báo Budanov, Tư lệnh Không quân Oleshuk, Tư lệnh Hậu cần Hulyak, Thứ trưởng Quốc phòng Zamlinski và nhiều quan chức cấp cao khác. Tại sở chỉ huy tiền phương của Ukraine tại Dnipro có mặt gần như tất cả các chỉ huy hàng đầu của quân đội Ukraine, đều tập trung vì một việc, đó là phát động đợt phản công thứ hai; sau đợt phản công đầu tiên Ukraine chỉ chiếm lại được 8 ngôi làng, sau đó họ bị nhấn chìm trong những bãi mìn của quân đội Nga.

