Ukraine chuẩn bị bao nhiêu quân cho chiến dịch phản công?

Các chuyên gia quân sự phương Tây đang nghi ngờ khả năng quân đội Ukraine có thể chọc thủng được tuyến phòng ngự có chiều sâu do quân đội Nga xây dựng. Hy vọng duy nhất của Quân đội Ukraine là các phương tiện bọc thép hiện đại của phương Tây, có tính năng "vượt trội" so với của Nga, nhưng số lượng chúng tương đối ít. Trong khi lãnh đạo Ukraine tuyên bố sẽ “chọc thủng tuyến phòng ngự của quân đội Nga và tiến đến Crimea”, thì phương Tây lại hoài nghi do thiếu cơ sở để tin tưởng vào những tuyên bố của lãnh đạo Kiev. Như tờ New York Times viết, gần đây các chuyên gia phương Tây ngày càng có xu hướng cho rằng, Quân đội Ukraine khó có thể đánh bại quân đội Nga và buộc họ phải rút lui ít nhất là đến biên giới năm 2022; chưa kể đến biên giới năm 1991. Những chuyên gia Mỹ nói rằng, quân đội Ukraine đã huy động được một số quân nhất định, bằng cách thành lập các lữ đoàn mới; đồng thời đã nhận được vũ khí và đạn dược mới từ phương Tây, nhưng vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều vấn đề. Đặc biệt, Mỹ vẫn không thể hiểu được sự sự quyết tâm của giới lãnh đạo Kiev khi quyết giữ Bakhmut, một thành phố không có ý nghĩa chiến lược. Và tất cả các tuyên bố phát ra từ Kiev chỉ là một nỗ lực để biện minh cho những tổn thất quá lớn, của các đơn vị được huấn luyện tốt nhất của Quân đội Ukraine. "Điểm sáng" duy nhất của Quân đội Ukraine là sự hiện diện của các thiết bị quân sự phương Tây, bao gồm cả xe tăng, cũng như các đơn vị được huấn luyện theo tiêu chuẩn của NATO. Ở phương Tây, họ hy vọng rằng chính các vũ khí hiện đại của phương Tây, được điều khiển bởi các kíp xe được đào tạo theo chiến thuật NATO, sẽ có thể đánh bại quân Nga, tất nhiên là với sự trợ giúp của tình báo phương Tây. Nhưng điều này không đảm bảo chiến thắng của Quân đội Ukraine. Nếu Mỹ và các đồng minh có thể xác định những điểm yếu đáng kể trong khả năng phòng thủ của Nga, thì Ukraine có thể khai thác chúng thông qua tốc độ cũng như khả năng bảo vệ của xe tăng phương Tây và xe chiến đấu bộ binh Bradley, cùng chiến thuật của NATO. Tuy nhiên truyền thông phương Tây cũng phải công nhận rằng, ngay cả một bước đột phá của Quân đội Ukraine như một phần của cuộc phản công, sẽ không buộc quân Nga triệt thoái được, mà sẽ chỉ dẫn đến việc huy động lực lượng mới và cuộc xung đột tiếp tục với cường độ cao hơn. Vậy để chuẩn bị cho các chiến dịch phản công, Quân đội Ukraine đã chuẩn bị bao nhiêu lực lượng để phản công? Có thể thấy từ thông tin công khai rằng, quân đội Ukraine đã tập trung được nhiều quân số, vũ khí, trang bị cho chiến dịch chuẩn bị phản công của họ. Các đơn vị bao gồm Lữ đoàn dù 82 và 46 được trang bị xe tăng Challenger 2 của Anh viện trợ và xe chiến đấu bộ binh Weasel của Đức, sẽ tham gia phản công trên hướng Kharkov. Được biết các lực lượng này được huấn luyện đặc biệt ở Anh, trang bị xe bọc thép bánh lốp và xe địa hình của phương Tây. Ngoài ra, các cụm cơ giới chính bao gồm Lữ đoàn xe tăng 1 được trang bị xe tăng Leopard 2A6 và xe tăng T-64BV; Lữ đoàn xe tăng 4 được trang bị xe tăng Leopard 2A4 và xe tăng T-72 của Ukraine, cũng sẽ phối hợp với Lữ đoàn dù 82 và 46 trong cuộc phản công. Trong khi đó, các lữ đoàn bộ binh cơ giới 13, 22, 32, 33, 47, 88, 115, 117 của Ukraine, chủ yếu được trang bị xe tăng T-72M1 của Ba Lan, xe tăng T-55 của Slovenia, xe bọc thép M113 và xe chiến đấu bộ binh M-2 Bradley, v.v. sẽ là lực lượng dự bị của chiến dịch phản công. Điều quan trọng là Lữ đoàn 88 của Ukraine là một lực lượng đổ bộ đường biển và đã được huấn luyện vượt sông hoàn chỉnh. Ngoài ra, Lữ đoàn pháo binh 49 mới thành lập, được trang bị pháo tự hành 155mm AS-90 của Anh, cũng như Lữ đoàn 38 Thủy quân lục chiến và một số lữ đoàn xung kích cấp 1, đã tập trung ở mặt trận phía Nam. Những tuần gần đây, khu vực Zaporozhye và Kherson thường xuyên có mưa, khắp nơi đều là bùn lầy lội, quân đội Ukraine khó có thể phát động phản công quy mô lớn. Do vậy cuộc phản công của Ukraine như tuyên bố, có thể diễn ra vào tháng 6 hoặc thậm chí là tháng 7 tới đây.

