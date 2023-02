Quân Nga đột nhập trung tâm Bakhmut, Ukraine phản công không thành

Cái gọi là " Cuộc vây hãm Bakhmut" ám chỉ sự bao vây của Quân đội Nga từ phía bắc, nam và đông, sau khi lực lượng lính đánh thuê Wagner tràn ngập làng Berkhivka và Yahidne ở phía bắc Bakhmut. Như vậy ý đồ chiến lược của Quân đội Nga là bao vây Bakhmut từ mọi phía, rõ ràng là đang tăng tốc. Xu hướng này khiến giới lãnh đạo quân sự hàng đầu của Ukraine cảm thấy bất an, vào ngày 25/2, Tư lệnh Lục quân Quân đội Ukraine, tướng Syrsky đã bí mật thị sát thành phố Bakhmut đang bị bao trùm bởi hỏa lực pháo binh của Nga; ông đã đến thăm sở chỉ huy chiến trường ở Bakhmut trong một giờ; báo hiệu là tin xấu. Vào ngày 26/2, Zarouzhny, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, đã báo cáo với Tổng thống Volodymyr Zelensky về cuộc bao vây chiến thuật của Quân đội Nga đối với Bakhmut, và con đường duy nhất kết nối với thành phố, hiện chỉ có thể đi lại hạn chế vào ban đêm. Điều này có nghĩa là nếu khoảng 12.000 quân phòng thủ Ukraine ở khu vực đô thị Bakhmut nhất quyết không triệt thoái, thì nguồn cung cấp lương thực và đạn dược của họ có thể bị cắt bất cứ lúc nào. Còn nếu họ định rút lui, Quân đội Ukraine phải nắm bắt thời cơ hiện tại. Nếu Quân đội Ukraine không nhanh chóng tổ chức triệt thoái khỏi Bakhmut, một khi con đường cấp phối đi qua làng Khromove về thị trấn Chasiv Yar ở phía tây hoàn toàn bị cắt đứt, thì số phận của 12.000 lính Ukraine sẽ như "chỉ mành treo chuông". Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Zarouzhny nhấn mạnh cơ hội cuối cùng, nhưng Tổng thống Zelensky không quan tâm, điều ông phải làm “luôn và ngay” lúc này, là trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm về những thất bại liên tiếp của chiến dịch Bakhmut, để làm gương. Truyền thông Ukraine ngày 26/2 đưa tin cho biết, Tổng thống Zelensky đã cách chức Thiếu tướng Eduard Moskalev, người đứng đầu Quân đội Ukraine ở Donbass, mà không có cảnh báo hay lý do. Nguyên nhân khiến Moskalev đột ngột bị cách chức, có thể liên quan đến các thất bại xung quanh Bakhmut thời gian gần đây. Thế trận thay đổi chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của Quân đội Ukraine trên tiền tuyến, đặc biệt là quân ở Bakhmut đang bị đe dọa. Ngoài các chiến dịch bao vây phía tây được đẩy mạnh, cuộc tấn công của lực lượng Nga và lực lượng Wagner từ phía đông Bakhmut, cũng có một bước đột phá chiến lược vào ngày 27/2. Hãng tin Nga Sputnik ngày 27/2 đưa tin, cố vấn của lãnh đạo nhà nước cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR), là ông Igor Kimakovsky, nói với phóng viên của Sputnik rằng: Lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga đã tiến vào trung tâm Bakhmut; và chỉ trong hai ngày (25-26/2), quân Wagner đã tiến lên 1.700 mét. Hiện tất cả các con đường dẫn đến thành phố Bakhmut đều nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của Quân đội Nga. Đánh giá theo xu hướng hiện có, quân phòng thủ Ukraine tại Bakhmut đang bị Quân đội Nga dồn ép nhanh chóng về vùng ngoại ô phía tây. Tất nhiên, Quân đội Ukraine không bao giờ chịu đầu hàng, nhưng thực sự lúng túng khi triệt thoái và không đủ sức để tổ chức phản công. Lũ lụt trên sông do Quân đội Ukraine phá đập Bershivka, nhằm cản bước tiến của quân Nga, ngược lại cũng làm cản trở sự rút lui của chính Quân đội Ukraine. Các nguồn tin quân sự Ukraine ngày 27/2 cũng tiết lộ rằng, vào ngày 26/2, một lữ đoàn của Quân đội Ukraine và hàng trăm lính đánh thuê Ba Lan đã phát động một cuộc phản công lớn ở phía bắc Bakhmut, nhằm chiếm lại cứ điểm Paraskoviivka, mới bị lực lượng lính đánh thuê Wagner tràn ngập ngày 20/2. Cuộc tấn công có sự tăng cường của cả xe tăng và xe bọc thép; ban đầu các mũi tấn công của họ tiến dọc theo con đường chiến lược M03 (từ Bachmut đến Slavyansk) diễn ra tốt đẹp, và các mũi thọc sâu nhanh chóng đến được các vị trí của quân Nga ở ngoài làng Paraskovka. Tuy nhiên, sau đó các lực lượng phản công của Ukraine và lính đánh thuê Ba Lan đã bị hỏa lực pháo binh tầm xa của Quân đội Nga bắn phá trên diện rộng, Quân đội Ukraine sau khi phản công không thành công, đành phải lựa chọn rút lui. Tuy nhiên, các tên lửa, máy bay không người lái và trực thăng vũ trang của Nga đã liên tục bắn phá vào xe tăng, xe bọc thép và quân Ukraine đang rút lui dọc theo đường cao tốc chiến lược M03 và trên những con đường mòn. Hỏa lực của quân Nga đã biến đường M03 trở thành "xa lộ tử thần". Quân đội Ukraine phản công thất bại có hai nguyên nhân quan trọng, thứ nhất, Quân đội Ukraine tiến dọc theo đường chiến lược M03, có thể thuận đường cơ động, nhưng dễ tạo thành thế “tiến thoái lưỡng nan”, khi các mũi phản công tiến sâu và đường sau bị cắt đứt. Quyết định lần này của Quân đội Ukraine là quá mạo hiểm, đồng thời cũng phải trả giá đắt. Kế hoạch cuộc phản công do Quân đội Ukraine là phối hợp với quân đồn trú Bakhmut tấn công về phía bắc và hai bên sẽ hợp lực ép quân Nga ở làng Paraskovka. Tuy nhiên, do Ukraine cho nổ đập hồ chứa nước Bershivka, khiến nước sông ngập lụt, từ đó phá hỏng con đường tấn công lên phía bắc của quân phòng thủ Bakhmut. Do vậy Quân đội Nga đã “toàn tâm” dồn sức tấn công lữ đoàn tấn công Ukraine và lính đánh thuê trên đường cao tốc M03, mà không lo sợ bị đánh “tập hậu”. Ngược lại, lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga không hề bị ảnh hưởng bởi việc phá đập hồ chứa nước Bershivka của Ukraine; vào ngày 26/2, họ đã tiến 2,5 km về phía tây nam giữa Hồ chứa nước Bershivka và tuyến đường sắt dẫn đến Chasov Yar, để tấn công làng Bohdanivkađe, nằm ở phía bắc làng Khromove, đe dọa trực tiếp hậu phương của quân Ukraine.

