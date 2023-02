Ukraine cho nổ đập ở Bakhmut, tuyến tiếp tế gần như không còn

Quân đội Ukraine ngày càng gặp khó khăn trong việc ngăn chặn cuộc tấn công dữ dội của quân Nga ở Bakhmut. Để làm chậm bước tiến của lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga, phía Quân đội Ukraine đã cho nổ một con đập trên hồ chứa Severny Stavok. Theo thông tin của Ukraine, nước hiện đang tràn vào khu vực Stupka, nhà riêng của người dân địa phương và các tầng hầm nơi người dân trú ẩn tránh pháo kích đã bị ngập lụt. Vài ngày trước, Ukraine đã tuyên bố bắt đầu sơ tán dân thường khỏi Bakhmut; tuy nhiên nhiều người vẫn cố gắng ở lại. Theo các nguồn tin của Ukraine cho biết, các mũi xung kích của lực lượng lính đánh thuê Wagner hiện tiến cách trung tâm Bakhmut chưa đầy hai km. Và vụ nổ đập ở hồ chứa Severny Stavok, nếu có thể làm chậm bước tiến của quân Nga, thì sẽ không lâu nữa. Vào ngày 26/2, một chỉ huy phân đội chiến đấu của lực lượng lính đánh thuê Wagner là Stormtroopers cho biết, tinh thần của các đơn vị Ukraine ở Bakhmut đã giảm sút và bắt đầu rút lui. Trong một tin nhắn video, Stormtroopers kêu gọi quân đội Ukraine đầu hàng, hứa hẹn sẽ được đối xử bình thường. Vào ngày 25/2, sau cuộc giao tranh ác liệt kéo dài nhiều ngày, lực lượng lính đánh thuê Wagner PMC đã chiếm được làng Yagodnoye, một vùng ngoại ô phía tây bắc của Bakhmut và được đánh giá là có giá trị chiến thuật cao. Điều này được thông tin từ Chủ tịch công ty Wagner PMC Yevgeny Prigozhin. Hiện ở phía bắc Bakhmut, hướng tiến công của lực lượng Wagner đang diễn biến thuận lợi. Chỉ huy Quân đội Ukraine đã cố gắng giữ tuyến phòng thủ Dubovo-Vasilyevka - Yagodnoye - ga xe lửa Stupki, sau khi buộc phải triệt thoái khỏi Berkhovka một ngày trước đó. Tuy nhiên, quân đội Ukraine không thể chịu được sự tấn công dữ dội của quân Nga; đặc biệt là các mũi xung kích của lực lượng lính đánh thuê Wagner. Mặc dù phía Ukraine đã điều thêm lực lượng tiếp viện và thậm chí là cho nổ đập nước trên hồ chứa Severny Stavok, để làm chậm bước tiến của quân Nga; nhưng tình hình chưa được cải thiện. Giờ đây, các đơn vị Ukraine đang chiến đấu ở Bakhmut hiện ở trong tình thế hết sức khó khăn. Vòng vây của quân Nga xung quanh thành phố đang thu hẹp lại một cách từ từ, nhưng chắc chắn; đặc biệt hỏa lực pháo binh của Quân đội Nga bắn phá dữ dội vào các trận địa phòng ngự, dưới sự chỉ điểm của UAV. Hiện lực lượng đồn trú của Ukraine ở Bakhmut chỉ còn một con đường duy nhất có thể tổ chức tiếp tế hoặc sơ tán thương binh, các con đường dã chiến trở nên không sử dụng được do nhiệt độ không khí tăng vào ban ngày. Điều này đã được đại tá đã nghỉ hưu Andrei Morochko thông báo trên kênh TG của chính ông. Do mùa xuân đang đến gần, nhiệt độ không khí tăng lên giá trị dương vào ban ngày, điều đó có nghĩa là những con đường đất được Quân đội Ukraine sử dụng để cung cấp cho đơn vị đồn trú Bakhmut trở nên không thể vượt qua. Do tuyết rơi, các đơn vị của Ukraine thực tế không có cơ hội sử dụng đường đất vào lúc này. Cho đến gần đây, con đường duy nhất tương đối an toàn và trải nhựa, đi qua khu làng Khromovo, nhưng nó đã nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực của quân đội Nga; Morochko nói. Tổn thất của Quân đội Ukraine tăng lên, điều này xảy ra do họ không thể sơ tán những người bị thương khỏi thành phố. Các phương tiện bọc thép được phía Ukraine sử dụng không phù hợp để vận chuyển những người bị thương, đặc biệt là những người bị thương nặng, phải di chuyển bằng cáng cứu thương. Các phương tiện dân sự được Ukraine sử dụng để vận chuyển những người bị thương, nhưng con đường lầy lội đã chấm dứt việc này. Trong khi đó, tờ The Times của Anh dẫn nguồn tin riêng cho biết, một số quan chức phương Tây và Ukraine tin rằng, Quân đội Ukraine sẽ phải triệt thoái khỏi Bakhmut. The Times cho biết, các trận địa phòng ngự ở Bakhmut và khu vực xung quanh đang trở nên khó khăn hơn mỗi ngày và các quan chức này nhận thức đầy đủ về khả năng Quân đội Ukraine tại Bakhmut có thể bị bao vây và cắt đứt khỏi các đường tiếp tế. Quân đội Ukraine đã làm mọi thứ trong khả năng của mình, vì vậy họ cần được cứu và rút trang bị khi có cơ hội. Cuộc chiến khốc liệt giành Bakhmut đã diễn ra từ mùa hè năm 2022 và đã bước vào "giai đoạn đáng ngại". Quân đội Ukraine thực tế đã bị kiềm chế, tiêu hao và bị cầm chân tại đây; do vậy, việc kiểm soát những gì còn lại của thành phố không còn quan trọng như trước nữa. Giá trị chiến lược của Bakhmut đã giảm đáng kể. Tuy nhiên một bộ phận lãnh đạo Kiev và thậm chí là cả chỉ huy quân đội Ukraine không đồng ý với lập luận như vậy. Họ nghi ngờ rằng việc rút lui khỏi Bakhmut sẽ khiến Quân đội Ukraine phải trả giá đắt. Nếu Ukraine rút khỏi Bakhmut, Quân đội Nga sẽ bù đắp tổn thất, bổ sung đạn dược, nhận vũ khí, trang bị mới và sau khi tổ chức lại, sẽ tấn công dữ dội vào tuyến vị trí tiếp theo của quân đội Ukraine. Đồng thời, báo chí Anh cảm thấy khó dự đoán quân Ukraine ở Bakhmut sẽ cầm cự được bao lâu và chính xác khi nào thì cuộc rút lui của Quân đội Ukraine sẽ bắt đầu.

