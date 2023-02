Ukraine điều gấp 16 lữ đoàn để ngăn chặn 7 sư đoàn quân Nga

Mới đây, cục diện chiến sự Nga-Ukraine đã diễn ra một sự thay đổi mới. Trong khi Quân đội Nga đang dần thu hẹp không gian cho các hoạt động quân sự của Ukraine ở hướng Bakhmut, thì bất ngờ phát động cuộc tấn công “siêu quy mô” về hướng Kreminna, thuộc tỉnh Luhansk miền Đông Ukraine. Theo thông tin mới nhất, Quân đội Nga đã tập hợp ít nhất 7 sư đoàn theo hướng Kreminna, bao gồm Sư đoàn xe tăng Cận vệ 90, Sư đoàn bộ binh cơ giới số 3, Sư đoàn dù Cận vệ 76 và Sư đoàn bộ binh cơ giới số 144. Ngoài ra, có thông tin Quân đội Nga đã điều thêm Lữ đoàn tác chiến đặc biệt Cận vệ số 24, Lữ đoàn tên lửa số 448 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 15 đến chiến trường này. Nhìn chung, Quân đội Nga đã tập trung quân số nhiều hơn ở Kreminna so với chiến trường Bakhmut gần đây. Đối mặt với quân chủ lực cấp sư đoàn và lữ đoàn của Nga song song tiến lên, Quân đội Ukraine cảm thấy khủng hoảng cực lớn. Một mặt, Tư lệnh Quân đội Ukraine Zaluzhne tìm mọi cách ổn định tuyến phòng thủ Bakhmut, mặt khác nhanh chóng điều quân tăng cường cho hướng Kreminna. Quân đội Ukraine điều quân cấp lữ đoàn với số lượng lớn, bao gồm Lữ đoàn bộ binh cơ giới 92, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 14, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 66, Lữ đoàn dù 956, Lữ đoàn Phòng thủ nội địa 101 và Lữ đoàn phòng thủ nội địa 115 và 10 lữ đoàn khác đang ở Kreminna. Tổng cộng có 16 lữ đoàn. Vì sao cả Nga và Ukraine điều thêm quân tới Kreminna? Kreminna nằm ở tỉnh Luhansk của Ukraine, với diện tích nhỏ và dân số khoảng 18.000 người. Mặc dù đây chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng thị trấn là cửa ngõ vào thành phố Kramatorsk, thủ phủ của tỉnh Donetsk. Vào tháng 4 năm ngoái, Quân đội Nga đã tràn ngập Kreminna, sau đó tiến thẳng đến Lyman. Nhưng sau đó, Quân đội Ukraine đã tập hợp lực lượng vượt trội để phản công, và Quân đội Nga buộc phải rút khỏi Lyman và thiết lập một tuyến phòng thủ ở hậu phương Kreminna. Sau khi tái chiếm được Lyman, tinh thần của Quân đội Ukraine lên cao, họ tiến quân về phía Kreminna, và trận chiến ở hướng này ngày càng trở nên ác liệt. Tuy nhiên Quân đội Ukraine cũng không thể vượt qua tuyến phòng ngự của Quân đội Nga; cả hai bên rơi vào thế giằng co. Sau nhiều tháng củng cố huấn luyện, Quân đội Nga đã được trang bị đầy đủ và tung ra đợt tấn công như vũ bão đầu tiên, nhằm bao vây 6 lữ đoàn dã chiến của Ukraine gần Kreminna (giáp với tỉnh Donetsk); đồng thời tổ chức tấn công vào Lyman từ phía bắc, nhằm mở đường tấn công cứ điểm đô thị Slavyansk từ hướng bắc. Để ngăn chặn Quân đội Nga tấn công, Quân đội Ukraine đã triển khai nhiều trận địa phòng ngự được bố trí liên hoàn ở các vị trí tiền phương; trong đó đặc biệt chú ý các bãi mìn chống tăng và chống bộ binh; đây là những vật cản ngăn chặn bước tiến của các đơn vị cơ giới Nga. Một cụm công sự nòng cốt của Quân đội Ukraine không chỉ có công sự chiến đấu, mà còn có hầm ngầm, ụ súng, hào giao thông, hầm pháo và boongke bọc thép. Loại hầm bọc thép này được xây dựng ở trung tâm hào chiến đấu, bốn phía có lỗ bắn và cửa sổ quan sát; có thể được trang bị 1 súng máy. Nếu Quân đội Nga có thể vượt qua được tuyến phòng ngự của Quân đội Ukraine và thọc sâu đến Lyman, thì họ có thể kết hợp cùng với cánh Quân đội Nga ở chiến trường Bakhmut, tạo thành thế gọng kìm, vây ép Quân đội Ukraine ở Donbass. Nhưng nếu mọi việc không suôn sẻ sẽ có hai tình huống xấu xảy ra, một là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine sẽ tiếp tục đi vào bế tắc, kéo dài hàng năm trời. Thứ hai, Quân đội Ukraine có thể giành được thế chủ động chiến lược và sức tấn công của Nga sẽ giảm dần. Bên nào sẽ chiếm thế thượng phong giữa Quân đội Nga và Ukraine? Biến số chính chủ yếu là viện trợ quân sự của phương Tây. Một tin xấu cho Quân đội Nga, là tại Hội nghị an ninh München tổ chức ở Đức, các nước phương Tây tiếp tục thống nhất mặt trận, nội bộ cơ bản không có tiếng nói bất hòa, đa số đều ủng hộ Ukraine. Trong hoàn cảnh như vậy, phương Tây sẽ không còn trông ngóng và e dè như trước, họ sẽ nỗ lực hết sức để cung cấp cho Ukraine những vũ khí và trang thiết bị mà nước này cần; bất chấp những lời “cảnh báo đỏ” từ Nga. Khi được các nước phương Tây trang bị vũ khí, Quân đội Ukraine đã dần chuyển đổi thành lực lượng theo tiêu chuẩn NATO, hiệu quả chiến đấu mạnh hơn Quân đội Nga. Tuy nhiên, do Nga có ít đồng minh đứng sau và bị phương Tây trừng phạt quy mô lớn, nên tiềm lực quân sự của Nga sẽ bị ảnh hưởng.

Mới đây, cục diện chiến sự Nga-Ukraine đã diễn ra một sự thay đổi mới. Trong khi Quân đội Nga đang dần thu hẹp không gian cho các hoạt động quân sự của Ukraine ở hướng Bakhmut, thì bất ngờ phát động cuộc tấn công “siêu quy mô” về hướng Kreminna, thuộc tỉnh Luhansk miền Đông Ukraine. Theo thông tin mới nhất, Quân đội Nga đã tập hợp ít nhất 7 sư đoàn theo hướng Kreminna, bao gồm Sư đoàn xe tăng Cận vệ 90, Sư đoàn bộ binh cơ giới số 3, Sư đoàn dù Cận vệ 76 và Sư đoàn bộ binh cơ giới số 144. Ngoài ra, có thông tin Quân đội Nga đã điều thêm Lữ đoàn tác chiến đặc biệt Cận vệ số 24 , Lữ đoàn tên lửa số 448 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 15 đến chiến trường này. Nhìn chung, Quân đội Nga đã tập trung quân số nhiều hơn ở Kreminna so với chiến trường Bakhmut gần đây. Đối mặt với quân chủ lực cấp sư đoàn và lữ đoàn của Nga song song tiến lên, Quân đội Ukraine cảm thấy khủng hoảng cực lớn. Một mặt, Tư lệnh Quân đội Ukraine Zaluzhne tìm mọi cách ổn định tuyến phòng thủ Bakhmut, mặt khác nhanh chóng điều quân tăng cường cho hướng Kreminna. Quân đội Ukraine điều quân cấp lữ đoàn với số lượng lớn, bao gồm Lữ đoàn bộ binh cơ giới 92, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 14, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 66, Lữ đoàn dù 956, Lữ đoàn Phòng thủ nội địa 101 và Lữ đoàn phòng thủ nội địa 115 và 10 lữ đoàn khác đang ở Kreminna. Tổng cộng có 16 lữ đoàn. Vì sao cả Nga và Ukraine điều thêm quân tới Kreminna? Kreminna nằm ở tỉnh Luhansk của Ukraine, với diện tích nhỏ và dân số khoảng 18.000 người. Mặc dù đây chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng thị trấn là cửa ngõ vào thành phố Kramatorsk, thủ phủ của tỉnh Donetsk. Vào tháng 4 năm ngoái, Quân đội Nga đã tràn ngập Kreminna, sau đó tiến thẳng đến Lyman. Nhưng sau đó, Quân đội Ukraine đã tập hợp lực lượng vượt trội để phản công, và Quân đội Nga buộc phải rút khỏi Lyman và thiết lập một tuyến phòng thủ ở hậu phương Kreminna. Sau khi tái chiếm được Lyman, tinh thần của Quân đội Ukraine lên cao, họ tiến quân về phía Kreminna, và trận chiến ở hướng này ngày càng trở nên ác liệt. Tuy nhiên Quân đội Ukraine cũng không thể vượt qua tuyến phòng ngự của Quân đội Nga; cả hai bên rơi vào thế giằng co. Sau nhiều tháng củng cố huấn luyện, Quân đội Nga đã được trang bị đầy đủ và tung ra đợt tấn công như vũ bão đầu tiên, nhằm bao vây 6 lữ đoàn dã chiến của Ukraine gần Kreminna (giáp với tỉnh Donetsk); đồng thời tổ chức tấn công vào Lyman từ phía bắc, nhằm mở đường tấn công cứ điểm đô thị Slavyansk từ hướng bắc. Để ngăn chặn Quân đội Nga tấn công, Quân đội Ukraine đã triển khai nhiều trận địa phòng ngự được bố trí liên hoàn ở các vị trí tiền phương; trong đó đặc biệt chú ý các bãi mìn chống tăng và chống bộ binh; đây là những vật cản ngăn chặn bước tiến của các đơn vị cơ giới Nga. Một cụm công sự nòng cốt của Quân đội Ukraine không chỉ có công sự chiến đấu, mà còn có hầm ngầm, ụ súng, hào giao thông, hầm pháo và boongke bọc thép. Loại hầm bọc thép này được xây dựng ở trung tâm hào chiến đấu, bốn phía có lỗ bắn và cửa sổ quan sát; có thể được trang bị 1 súng máy. Nếu Quân đội Nga có thể vượt qua được tuyến phòng ngự của Quân đội Ukraine và thọc sâu đến Lyman, thì họ có thể kết hợp cùng với cánh Quân đội Nga ở chiến trường Bakhmut, tạo thành thế gọng kìm, vây ép Quân đội Ukraine ở Donbass. Nhưng nếu mọi việc không suôn sẻ sẽ có hai tình huống xấu xảy ra, một là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine sẽ tiếp tục đi vào bế tắc, kéo dài hàng năm trời. Thứ hai, Quân đội Ukraine có thể giành được thế chủ động chiến lược và sức tấn công của Nga sẽ giảm dần. Bên nào sẽ chiếm thế thượng phong giữa Quân đội Nga và Ukraine? Biến số chính chủ yếu là viện trợ quân sự của phương Tây. Một tin xấu cho Quân đội Nga, là tại Hội nghị an ninh München tổ chức ở Đức, các nước phương Tây tiếp tục thống nhất mặt trận, nội bộ cơ bản không có tiếng nói bất hòa, đa số đều ủng hộ Ukraine. Trong hoàn cảnh như vậy, phương Tây sẽ không còn trông ngóng và e dè như trước, họ sẽ nỗ lực hết sức để cung cấp cho Ukraine những vũ khí và trang thiết bị mà nước này cần; bất chấp những lời “cảnh báo đỏ” từ Nga. Khi được các nước phương Tây trang bị vũ khí, Quân đội Ukraine đã dần chuyển đổi thành lực lượng theo tiêu chuẩn NATO, hiệu quả chiến đấu mạnh hơn Quân đội Nga. Tuy nhiên, do Nga có ít đồng minh đứng sau và bị phương Tây trừng phạt quy mô lớn, nên tiềm lực quân sự của Nga sẽ bị ảnh hưởng.