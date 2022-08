Ukraine "cân đo đong đếm" các hệ thống phòng không cho Kharkiv

Tạp chí Quốc phòng Ukraine cho biết, các tên lửa đạn đạo của Nga, là mối đe dọa lớn nhất với thành phố Kharkiv. Phía Ukraine nhận định, Kharkiv cách lãnh thổ Nga chỉ 30 km, có nghĩa là mọi loại tên lửa đạn đạo và pháo phản lực của Nga, có thể trút mưa lửa xuống thành phố này bất cứ lúc nào. Ngoài ra, Kiev cũng nhấn mạnh, nhiều cánh quân của Nga đã áp sát Kharkiv, chỉ cách thành phố này khoảng 15km, và đây là khoảng cách quá gần để Ukraine có thể đánh chặn các tên lửa của Nga trong trường hợp cần thiết. Và để bảo vệ thành phố rộng 350 cây số vuông có dân số 1,5 triệu người, Tạp chí Quốc phòng Ukraine đã chỉ ra một loạt các loại vũ khí phòng không hiện đại đang có trong biên chế của Mỹ và Israel, để "cân đo đong đếm" hiệu quả tác chiến của những loại vũ khí này, trước các loại tên lửa và pháo phản lực Nga. Đầu tiên, Ukraine nhắc tới tổ hợp đánh chặn THAAD của Mỹ. Tạp chí Quốc phòng Ukraine khẳng định, đây là loại vũ khí tốt nhất trên thế giới hiện nay, có thể đánh chặn được tên lửa đạn đạo Iskander của Nga. Theo thông số được nhà sản xuất công bố, tên lửa THAAD có khả năng đánh chặn mục tiêu ở khoảng cách 200 km, cao độ đánh chặn tối đa 150 km, quá thừa để bảo về Kharkiv và thậm chí tầm đánh chặn của loại vũ khí này, còn bao phủ cả Poltava và Dnipro. Tuy nhiên, điểm yếu của hệ thống này là nó có cái giá quá đắt đỏ và Mỹ chưa từng cân nhắc tới việc chuyển giao THAAD cho Ukraine, vì tổ hợp này quá hiện đại, chứa đựng nhiều bí mật của Mỹ. Hiện tại, giá của tổ hợp THAAD vẫn chưa có con số cụ thể, tùy thuộc vào từng hợp đồng với từng quốc gia cụ thể, giá thành của một tổ hợp THAAD có thể giao động trong khoảng từ 800 triệu cho tới 1 tỷ USD, thậm chí lên tới 2,5 tỷ USD - một con số khổng lồ. Một lựa chọn khác rẻ hơn được Ukraine chỉ ra, đó là các tổ hợp phòng thủ tên lửa Patriot PAC3 kết hợp với tên lửa MSE. Patriot PAC3 khi sử dụng các tên lửa MSE, sẽ cung cấp khả năng phòng thủ ở khoảng cách 40 km. cao độ đánh chặn tối đa 24 km. Tuy nhiên, điểm yếu của hệ thống này là một tiểu đoàn tên lửa Patriot, chỉ có một hệ thống radar với góc bao phủ 120 độ. Điều này có nghĩa sẽ cần nhiều hơn một tiểu đoàn, để có thể bao phủ được vùng trời Kharkiv cùng các vùng lân cận. Theo Tạp chí Quốc phòng Ukraine, Kharkiv cần ít nhất hai tiểu đoàn tên lửa phòng không Patriot để bao phủ 240 độ vùng trời của khu vực này. Một sự lựa chọn khác được Ukraine nhắc tới, đó là hệ thống Iron Dome hay Vòm Sắt do Israel phát triển. Tổ hợp này có giá thành rẻ hơn so với các tên lửa phòng thủ của Mỹ, góc phủ radar cũng tương đương như Patriot. Cụ thể, giá thành cho mỗi phi vụ đánh chặn của tổ hợp Iron Dome, được cho là giao động trong khoảng từ 20.000 USD cho tới 100.000 USD. Mỗi tổ hợp Iron Dome cũng có thể phòng thủ được một khu vực rộng 150 km vuông. Mỗi tổ hợp Iron Dome cũng có giá thành xuất khẩu khá rẻ, tùy từng phiên bản mà giá có thể giao động trong khoảng từ 50 triệu cho tới 170 triệu USD. Để phòng thủ được cho Kharkiv, Ukraine cần tối thiểu hai tiểu đoàn Iron Dome, do góc phủ radar của tổ hợp này cũng chỉ là 120 độ.

