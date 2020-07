UAV Trung Quốc rởm như "hàng mã", rơi liên tục mà vẫn có đất diễn?

Các nhân chứng đã chụp ảnh chiếc máy bay không người lái (UAV) Rainbow-4B bị rơi và hiện trường xung quanh; có thể nhìn thấy những dây cáp điện cao thế và cột điện thoại bị hỏng ở khu vực xung quanh vụ tai nạn. Các nhà phân tích cho rằng, tai nạn có thể xảy ra khi chiếc UAV chuẩn bị hạ cánh và nhân viên điều khiển UAV không thể tránh được dây điện trên mặt đất, hoặc dây cáp cao thế trong khu vực gây nhiễu điện từ, khiến UAV Rainbow-4B gặp sự cố. Đây là vụ tai nạn thứ ba của UAV Rainbow-4 ở Algeria, hai vụ đầu tiên xảy ra trong quá trình thử nghiệm. Điều này được hiểu rằng, Bộ Quốc phòng Algeria đã từng mua máy bay không người lái giám sát Rainbow-4B và giao nó cho quân đội sử dụng. Đây cũng là loại UAV được trang bị đầu tiên ở nước này. Lô UAV Rainbow-4B của Algeria có thêm ba ăng-ten ở mặt sau, có thể là do việc bổ sung một liên kết dữ liệu mới, để phù hợp với hệ thống chiến đấu của quân đội Algeria. Nhìn từ ngoại hình, Rainbow-4 gần giống với UAV MQ-9 Reaper của Mỹ. Sự khác biệt rõ ràng duy nhất về hình ảnh giữa hai UAV là đuôi của MQ-9 ngoài hai cánh đuôi đứng, ngoài ra còn có cánh vây bụng; nhưng ở trên Rainbow-4, không có cánh vây bụng. Ảnh: UAV MQ-9 Reaper của Mỹ - Nguồn: Wikipedia. Phiên bản Rainbow-4 và Rainbow-4A là loại UAV do thám, có tầm hoạt động từ 3.500-5.000 km; thời lượng hoạt động liên tục từ 30 đến 40 giờ. Rainbow-4B là loại UAV vũ trang và trinh sát, có thể mang theo vũ khí có tải trọng lên tới 250 đến 345 kg và phóng tên lửa không đối đất từ độ cao 5.000 m, nằm ngoài tầm bắn hiệu quả của hầu hết các loại súng pháo phòng không và tên lửa phòng không vác vai hiện nay. Mặc dù xảy ra liên tiếp các vụ tai nạn liên quan đến loại UAV này, nhưng Quân đội Algeria vẫn mua Rainbow-4B của Trung Quốc; lý do trước hết là do Trung Quốc bán hàng ít kèm điều kiện chính trị, giá lại rẻ hơn nhiều lần so với UAV cùng loại của phương Tây; số lượng mua không hạn chế. Thứ hai, do tình hình biên giới giữa Algeria với Libya, Mali và Nigeria - tất cả cùng một lúc có những xáo trộn căng thẳng; một số nhóm khủng bố cực đoan từ các quốc gia trên xâm nhập vào Algeria, do vậy Algeria phải tăng cường an ninh biên giới bằng các loại UAV giám sát. Thứ ba là các loại UAV của phương Tây bị hạn chế bởi Thỏa thuận xuất khẩu; còn Nga và Pháp, những quốc gia bán nhiều vũ khí cho Algeria thì chế tạo UAV không phải là thế mạnh của hai quốc gia này; Israel là quốc gia xuất khẩu lớn UAV thì bất đồng quan điểm với Algeria về vấn đề người Palestine… Ảnh: Một chiếc Rainbow-4 của Nigeria bị rơi - Nguồn: Wikipedia. Mặc dù biết chất lượng của UAV do Trung Quốc chế tạo rất thấp, nhưng do tình thế bắt buộc, nên Algeria vẫn phải nhập UAV từ Trung Quốc; so với phiên bản Rainbow-4A, phiên bản Rainbow-4B đã cải thiện hình dạng khí động học, giảm 15% mức tiêu thụ nhiên liệu; khung thân cũng đã được cải thiện, vì vậy nó có thể mang nhiều vũ khí và hành trình dài hơn. Ngoài ra, Rainbow-4B cũng có những thay đổi lớn về thiết kế, diện tích mặt cắt thân máy bay rất nhỏ, việc sử dụng vật liệu composite vượt quá 80%, do đó giúp giảm khả năng bị radar phát hiện. Động cơ piston hoạt động cũng êm hơn, kiểm soát tiếng ồn ở mức thấp hơn. Quan trọng là giá thành của Rainbow-4B tương đối thấp và chi phí sử dụng chung của nó thấp hơn so với máy bay cánh bằng hoặc trực thăng, đặc biệt phù hợp để sử dụng ở các nước đang phát triển như Algeria. Trên thị trường vũ khí quốc tế hiện nay, vũ khí và thiết bị của Trung Quốc thường được biết đến là rẻ tiền và không phải chịu bất kỳ điều kiện chính trị nào khác; do vậy vũ khí của Trung Quốc ngày càng xuất hiện nhiều ở những điểm nóng về xung đột. So với máy bay không người lái do Mỹ sản xuất, máy bay không người lái của Trung Quốc có giá rẻ và chỉ một phần năm; dựa trên lợi thế này, việc xuất khẩu máy bay không người lái của Trung Quốc đang dần chiếm lĩnh thị trường quốc tế ở những quốc gia nghèo và có ngân sách quốc phòng hạn chế. Video UAV nhái Predator của Trung Quốc rơi tại Pakistan - Nguồn: QPVN

