UAV TB2 của Ukraine đã bị Nga khắc chế hoàn toàn?

Trong thời gian qua, các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và các nước phương Tây ra sức quảng cáo những “chiến công” của UAV Bayraktar TB2 trên các chiến trường Syria, Lybia và đặc biệt là trong cuộc xung đột tại Nagorno-Karabakh; do vậy, Ukraine rất kỳ vọng vào loại UAV này. Tuy nhiên chỉ qua một tháng Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, theo các chuyên gia phân tích độc lập và các tuyên bố của phía quân Nga, có tới 60 UAV tấn công Bayraktar TB2 của Ukraine, có thể đã bị phá hủy. Theo các chuyên gia, chỉ tính riêng trong 2-3 ngày đầu tiên của hoạt động quân sự đặc biệt, toàn bộ 12 chiếc UAV TB2, chính thức được biên chế trong Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phá hủy. Một số UAV TB2 bị trúng đạn phòng không, một số bị máy bay chiến đấu của Không quân Nga phá hủy; nhưng phần lớn đã bị vô hiệu hóa do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Quân đội Nga, vào các cơ sở hạ tầng của Lực lượng vũ trang Ukraine. Theo một số thông tin, kể từ khi bắt đầu hoạt động đặc biệt, ít nhất 3 lô máy bay không người lái tấn công Bayraktar TB2 đã được chuyển đến Ukraine - hai trong số đó đã được phía Thổ Nhĩ Kỳ chuyển giao và một (thông tin chưa được xác nhận cho đến nay), của phía Azerbaijan. Nhưng cho đến nay, hầu hết số UAV Bayraktar TB2 đang phục vụ cho Lực lượng vũ trang Ukraine đều đã bị phá hủy. Đây là một minh chứng cho thấy, sự thất bại hoàn toàn về hiệu quả của UAV TB2 của Lực lượng vũ trang Ukraine. Chuyên gia của trang Avia nhận xét: “Có thể quân Nga đã tiêu diệt tới 60 UAV TB2 trong một tháng và ít ai ngờ Ukraine có những tổn thất lớn như vậy. Đến nay, Quân đội Ukraine vẫn có thể có một số UAV, nhưng việc tiêu diệt chúng chỉ là vấn đề thời gian”. Trong khi đó, "chiến thắng" của Ukraine đã bị “vạch áo” bởi chính tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, khi tình cờ đề cập rằng, quân đội Ukraine “rất cần xe tăng”. Cho đến thời điểm hiện tại, Ukraine không chỉ tổn thất về xe bọc thép, mà còn như toàn bộ lực lượng xe tăng chỉ trong một tháng tham chiến. Phần lớn các lực lượng tăng thiết giáp tương đối hùng hậu của Ukraine, đã không phát huy được năng lực trọng thực chiến. Theo Tổng thống Zelensky, hiện nay Quân đội Ukraine sẽ chỉ cần một phần trăm số xe tăng của NATO; điều này có nghĩa là NATO, sẽ chuyển giao hoặc bán 200 xe tăng cho Ukraine. Theo phân tích của các chuyên gia cho rằng, việc yêu cầu cung cấp một số lượng khá lớn xe bọc thép, rất có thể hiện nay, Lực lượng vũ trang Ukraine đang gặp phải những vấn đề cực kỳ nghiêm trọng đối với lực lượng tăng, thiết giáp. Lý do phần lớn là do các cuộc tấn công của quân Nga vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, bên cạnh đó, là trong quá trình rút lui, Quân đội Ukraine không thể mang theo trang bị, nên đành bỏ lại và bị quân Nga và lực lượng dân quân thân Nga thu làm chiến lợi phẩm. Đồng thời, Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg đã đưa ra câu trả lời chính thức và rõ ràng cho Tổng thống Ukraine Zelensky, đó là NATO sẽ không giao những vũ khí này cho Ukraine. Ông Stoltenberg nói: “NATO đang làm mọi cách, để hỗ trợ Ukraine vũ khí, để nước này có thể tự vệ. Đồng thời, chúng tôi có trách nhiệm ngăn chặn xung đột leo thang thành một cuộc chiến toàn diện ở châu Âu, chứ không chỉ giữa Ukraine và Nga; điều đó sẽ nguy hiểm hơn”. Theo Hãng thông Sputnik của Nga, ngày 27/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chỉ trong một ngày đêm, các hoạt động tác chiến và không quân của quân đội Nga đã tiêu diệt 117 mục tiêu quân sự Ukraine, trong đó có 6 sở chỉ huy. Ngày 25/3, Quân đội Ukraine cho biết, Nga đã phóng 6 tên lửa hành trình vào căn cứ Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine ở Vinnitsa vào chiều 25/3; một số quả đã bị lực lượng phòng không bắn hạ, số còn lại trúng một số tòa nhà của căn cứ Không quân Ukraine. Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng thông báo lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 3 tên lửa hành trình của Nga ở khu vực miền nam Odessa và tính đến thời điểm hiện tại, Ukraine vẫn chưa tiết lộ những tổn thất cụ thể.

