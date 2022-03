Quân Nga kiểm soát 80% Mariupol; sĩ quan Ukraine rã ngũ hàng loạt

Cuộc chiến tại thành phố Mariupol đã bước vào giai đoạn cuối, Quân đội Nga đang chia cắt và chiếm từng phần còn lại của thành phố Mariupol, hiện còn nằm trong tay Lực lượng vũ trang Ukraine. Có thông tin cho biết, tại một số quận của thành phố, hỏa lực của quân Nga đang phá hủy các điểm phòng ngự và các thiết bị quân sự "đang di chuyển" còn sót lại của các đơn vị Quân đội Ukraine và dân quân thuộc Tiểu đoàn Azov cực hữu. Mặc dù những điểm chốt của Quân đội Ukraine và Tiểu đoàn Azov, thường được đặt tại các căn hộ phía trên cao, trong các chung cư cao tầng; nhưng với sự trợ giúp của máy bay không người lái (UAV), quân Nga dễ dàng phát hiện và dùng hỏa lực tiêu diệt ngay lập tức. Cho đến ngày 27/3, quận Levoberezhny nằm ở trung tâm thành phố Mariupol và một số quận nhỏ ở các khu vực khác nhau của thành phố, đã hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của quân Nga. Việc tiêu diệt các ổ kháng cự còn lại, ở phần trung tâm thành phố Mariupol vẫn tiếp tục. Hiện tại, các cuộc giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra ở một số quận trung tâm của thành phố Mariupol. Nhằm giảm sức kháng cự của phía Ukraine, quân Nga vẫn tiếp tục sử dụng chiến thuật bao vây, chia cắt các lực lượng Ukraine thành các nhóm nhỏ và tiêu diệt. Với việc co cụm lực lượng của quân Ukraine từ các nơi trong thành phố về một số vị trí và còn rất nhiều dân cư vẫn còn ở trong thành phố, chưa thể thoát ra ngoài; do vậy, lực lượng xe tăng và bộ binh sẽ đóng vai trò là lực lượng tấn công chính, của phía quân Nga. Trước đó, những chiến binh của Tiểu đoàn Azov cực hữu, đã bị quân Nga bao vây trong khu vực Nhà máy thép Azovstal và tấn công bằng hỏa lực mạnh, trong đó sử dụng cả bằng hỏa lực mạnh là pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1A và bom hàng không. Đến thời điểm hiện tại, diện tích lãnh thổ thành phố Mariupol do quân Nga và lực lượng dân quân Donetsk thân Nga kiểm soát, đã đạt 80%. Phần còn lại ở trung tâm thành phố, cũng như ở hướng nam, bao gồm cả những đường phố hướng ra Biển Azov, Lực lượng vũ trang Ukraine vẫn đang kiên cường phòng ngự. Nhiệm vụ chính của quân Nga lúc này, đó là tiếp tục vây hãm, chia cắt và tiêu diệt những lực lượng phòng thủ cuối cùng của Lực lượng vũ trang Ukraine, trong đó có cả các chiến binh của Tiểu đoàn Azov cực hữu. Hiện nay, các lực lượng tiếp viện cho hướng Mariupol, của phía Ukraine, đã không thể thực hiện được. Trong khi đó, có nhiều thông tin về việc phía Lực lượng vũ trang Ukraine đang có dấu hiệu đuối sức trên hướng Kiev, trong bối cảnh thiếu lương thực, nhiên liệu và đạn dược trầm trọng vì bị quân Nga đang khép chặt vòng vây và chặt đứt các đường tiếp tế. Hiện số lượng binh lính bên phía Ukraine tự nguyện hạ vũ khí và bị bắt làm tù binh đang có xu hướng tăng cao. Gần Kiev, các sĩ quan cấp cao của Quân đội Ukraine đầu hàng liên tục; trong khi ở mặt trận Donbass, nhiều sĩ quan bỏ đơn vị, bỏ vị trí chiến đấu khi chưa được phép. Số lượng vũ khí bị bỏ lại của Quân đội Ukraine cũng khá nhiều, như xe tăng T-72ATM, các mẫu xe bọc thép cỡ nhỏ, tên lửa chống tăng, trong đó có cả các loại tên lửa chống tăng như Javelin của Mỹ và NLAW của Anh. Số vũ khí này được tái trang bị cho các lực lượng dân quân Donetsk và Luhansk thân Nga. Ngày hôm qua, Quân đội Nga tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công với cường độ cao nhằm vào các vị trí triển khai lực lượng và các điểm phòng ngự của Quân đội Ukraine bằng pháo phản lực phóng loạt, tên lửa hành trình và bom hàng không. Hải quân Nga từ khu vực Biển Đen, đã phóng tên lửa hành trình Kalibr, phá hủy kho vũ khí ở vùng Zhytomyr gần làng Velikie Korovintsi; ngoài ra UAV mang vũ khí cũng tích cực tham gia vào các cuộc tấn công của Quân đội Nga, vào các vị trí phòng thủ nhỏ lẻ của Quân đội Ukraine. Các phương tiện truyền thông Ukraine ngày hôm qua, cũng đưa tin về việc, một chiếc MiG-29 khác bị phá hủy vào ngày 23/3; đây cũng là chiếc chiến đấu cơ cuối cùng còn phục vụ cho Lực lượng Phòng không của Quân đội Ukraine và đã bị phòng không Nga bắn rơi.

Cuộc chiến tại thành phố Mariupol đã bước vào giai đoạn cuối, Quân đội Nga đang chia cắt và chiếm từng phần còn lại của thành phố Mariupol, hiện còn nằm trong tay Lực lượng vũ trang Ukraine. Có thông tin cho biết, tại một số quận của thành phố, hỏa lực của quân Nga đang phá hủy các điểm phòng ngự và các thiết bị quân sự "đang di chuyển" còn sót lại của các đơn vị Quân đội Ukraine và dân quân thuộc Tiểu đoàn Azov cực hữu. Mặc dù những điểm chốt của Quân đội Ukraine và Tiểu đoàn Azov , thường được đặt tại các căn hộ phía trên cao, trong các chung cư cao tầng; nhưng với sự trợ giúp của máy bay không người lái (UAV), quân Nga dễ dàng phát hiện và dùng hỏa lực tiêu diệt ngay lập tức. Cho đến ngày 27/3, quận Levoberezhny nằm ở trung tâm thành phố Mariupol và một số quận nhỏ ở các khu vực khác nhau của thành phố, đã hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của quân Nga. Việc tiêu diệt các ổ kháng cự còn lại, ở phần trung tâm thành phố Mariupol vẫn tiếp tục. Hiện tại, các cuộc giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra ở một số quận trung tâm của thành phố Mariupol. Nhằm giảm sức kháng cự của phía Ukraine, quân Nga vẫn tiếp tục sử dụng chiến thuật bao vây, chia cắt các lực lượng Ukraine thành các nhóm nhỏ và tiêu diệt. Với việc co cụm lực lượng của quân Ukraine từ các nơi trong thành phố về một số vị trí và còn rất nhiều dân cư vẫn còn ở trong thành phố, chưa thể thoát ra ngoài; do vậy, lực lượng xe tăng và bộ binh sẽ đóng vai trò là lực lượng tấn công chính, của phía quân Nga. Trước đó, những chiến binh của Tiểu đoàn Azov cực hữu, đã bị quân Nga bao vây trong khu vực Nhà máy thép Azovstal và tấn công bằng hỏa lực mạnh, trong đó sử dụng cả bằng hỏa lực mạnh là pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1A và bom hàng không. Đến thời điểm hiện tại, diện tích lãnh thổ thành phố Mariupol do quân Nga và lực lượng dân quân Donetsk thân Nga kiểm soát, đã đạt 80%. Phần còn lại ở trung tâm thành phố, cũng như ở hướng nam, bao gồm cả những đường phố hướng ra Biển Azov, Lực lượng vũ trang Ukraine vẫn đang kiên cường phòng ngự. Nhiệm vụ chính của quân Nga lúc này, đó là tiếp tục vây hãm, chia cắt và tiêu diệt những lực lượng phòng thủ cuối cùng của Lực lượng vũ trang Ukraine, trong đó có cả các chiến binh của Tiểu đoàn Azov cực hữu. Hiện nay, các lực lượng tiếp viện cho hướng Mariupol, của phía Ukraine, đã không thể thực hiện được. Trong khi đó, có nhiều thông tin về việc phía Lực lượng vũ trang Ukraine đang có dấu hiệu đuối sức trên hướng Kiev, trong bối cảnh thiếu lương thực, nhiên liệu và đạn dược trầm trọng vì bị quân Nga đang khép chặt vòng vây và chặt đứt các đường tiếp tế. Hiện số lượng binh lính bên phía Ukraine tự nguyện hạ vũ khí và bị bắt làm tù binh đang có xu hướng tăng cao. Gần Kiev, các sĩ quan cấp cao của Quân đội Ukraine đầu hàng liên tục; trong khi ở mặt trận Donbass, nhiều sĩ quan bỏ đơn vị, bỏ vị trí chiến đấu khi chưa được phép. Số lượng vũ khí bị bỏ lại của Quân đội Ukraine cũng khá nhiều, như xe tăng T-72ATM, các mẫu xe bọc thép cỡ nhỏ, tên lửa chống tăng, trong đó có cả các loại tên lửa chống tăng như Javelin của Mỹ và NLAW của Anh. Số vũ khí này được tái trang bị cho các lực lượng dân quân Donetsk và Luhansk thân Nga. Ngày hôm qua, Quân đội Nga tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công với cường độ cao nhằm vào các vị trí triển khai lực lượng và các điểm phòng ngự của Quân đội Ukraine bằng pháo phản lực phóng loạt, tên lửa hành trình và bom hàng không. Hải quân Nga từ khu vực Biển Đen, đã phóng tên lửa hành trình Kalibr, phá hủy kho vũ khí ở vùng Zhytomyr gần làng Velikie Korovintsi; ngoài ra UAV mang vũ khí cũng tích cực tham gia vào các cuộc tấn công của Quân đội Nga, vào các vị trí phòng thủ nhỏ lẻ của Quân đội Ukraine. Các phương tiện truyền thông Ukraine ngày hôm qua, cũng đưa tin về việc, một chiếc MiG-29 khác bị phá hủy vào ngày 23/3; đây cũng là chiếc chiến đấu cơ cuối cùng còn phục vụ cho Lực lượng Phòng không của Quân đội Ukraine và đã bị phòng không Nga bắn rơi.