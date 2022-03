Vào ngày 24/3, một số chi tiết mới về chương trình sinh học quân sự của Lầu Năm Góc ở Ukraine đã được tiết lộ. Các tài liệu thuộc quyền sở hữu của Bộ Quốc phòng Nga, cho phép giới truyền thông, hiểu được mô hình hợp tác giữa các cơ quan chính phủ Mỹ và các phòng thí nghiệm sinh học Ukraine. Cụ thể, ông Igor Kirillov, chỉ huy Binh chủng bảo vệ Bức xạ, Hóa chất và Sinh học của Quân đội Nga thông báo rằng, Quân đội Nga đã phát hiện ra rằng mối quan hệ đối tác giữa công ty Rosemont-Seneca, do Hunter Biden, con trai của Tổng thống Mỹ Biden điều hành, đã tham gia tài trợ cho những phòng thí nghiệm này. Ông Kirillov cho biết, mối quan hệ chặt chẽ của công ty Rosemont-Seneca với Metabiota cũng là điều hiển nhiên; theo báo cáo, công ty Metabiota là nhà cung cấp thiết bị chính, cho các phòng thí nghiệm sinh học của Lầu Năm Góc trên khắp thế giới. Ông nói: “Quy mô của chương trình rất ấn tượng”. Ông Kirillov nói: "Hướng dẫn khoa học được cung cấp bởi một số cơ quan nghiên cứu lớn, bao gồm Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos, nơi đã phát triển vũ khí hạt nhân, trong khuôn khổ Dự án Manhattan. Chương trình được thực hiện dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Lầu Năm Góc”. Báo cáo cho biết, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã công bố một mẫu đăng ký xác nhận rằng, 30 phòng thí nghiệm của Ukraine có tham gia vào các dự án nghiên cứu sinh học của Mỹ. Ngoài ra, Mỹ và các nhà thầu của họ, được hưởng quy chế miễn thuế ở Ukraine. Một mẫu đăng ký cho lô hàng vật liệu sinh học cũng được Quân đội Nga tiết lộ. Theo ông Kirillov, Mỹ và các đồng minh đã xuất khẩu ít nhất 16.000 mẫu sinh học, ra bên ngoài lãnh thổ Ukraine. Ông Kirillov đã nêu đích xác: “Theo dự án UP-8 (Mỹ), 4.000 binh sĩ Ukraine đã được kiểm tra kháng thể hantavirus ở Lviv, Kharkov, Odessa và Kyiv; và 400 binh sĩ đã được kiểm tra kháng thể chống lại virus hantavirus. Kháng thể virus sốt xuất huyết Crimean-Congo”. Ông Kirillov nói rằng, không chỉ các mẫu mô và huyết thanh của con người được vận chuyển ra nước ngoài, mà còn cả các mầm bệnh nguy hiểm và những người mang chúng. Đặc biệt, chương trình UP-2 của Mỹ đã điều tra các bãi chôn xác động vật chết và thu thập các mẫu đất từ các khu chôn cất gia súc bị nhiễm bệnh than. “Một trong những ưu tiên của khách hàng Mỹ, là bệnh thán thư, có khả năng gây chết người cao và dễ thích nghi với môi trường”; Kirillov lưu ý. Ông Kirillov cho biết, Quân đội Ukraine đã tích cực tham gia vào cuộc nghiên cứu. "Dự án UP-8 có tổng cộng hơn 4.000 người tham gia thử nghiệm. Theo thông tin từ báo chí Bulgaria, chỉ riêng ở phòng thí nghiệm Kharkov, đã có gần 20 binh sĩ Ukraine đã chết trong các cuộc thử nghiệm và 200 người khác phải nhập viện". Các tài liệu thu được cũng xác nhận, các nỗ lực thử nghiệm các loại thuốc chưa được kiểm tra và cấp phép trước đó, trên các quân nhân của Ukraine. Mặc dù những thuốc này hoàn toàn chưa được cấp phép tại Mỹ và Canada. Chuyên gia vũ khí hóa học và sinh học Oleg Gertonozhko nói với tờ Izvestia của Nga rằng, chính quyền Kiev đã cung cấp cho người Mỹ thông tin xác thực, để tiến hành nghiên cứu vũ khí sinh học. Theo ông Kirillov: "Việc nghiên cứu sinh học ở Ukraine có một nền tảng vững chắc. Đây không phải là công việc tạm thời, mà là nghiên cứu cơ bản, nghiêm túc. Phạm vi của các vấn đề liên quan rất rộng, bao gồm sự hiện diện của các bệnh nhiễm trùng địa phương, lựa chọn và tác động đến các quần thể bản địa. Chương trình đang xem xét các kháng thể, kháng thuốc; họ đang xem xét phản ứng miễn dịch có thể có (trong cơ thể người), đối với một bệnh nhiễm trùng nhất định. Trên thực tế, chúng tôi thấy rằng, họ đang xem xét ảnh hưởng của một bệnh nhiễm trùng, trên một quần thể dân số nhất định"; hết lời dẫn. Theo báo cáo, các chuyên gia chỉ ra rằng, Mỹ cũng tiến hành lấy mẫu ở các bãi chôn lấp vật nuôi, với mục đích tương tự. Ông Kirillov nói: "Điều này được thực hiện để tìm ra cách lây nhiễm hiệu quả nhất - dễ lây lan và gây chết người - từ góc độ quân sự. Dựa trên những gì đã được nghiên cứu và phát hiện, số lượng công việc được phía Mỹ và Quân đội Ukraine thực hiện thật đáng kinh ngạc. Điều này cho thấy, mục đích của họ là sản xuất ứng dụng cụ thể, Do đó, việc tiếp tục điều tra trong phòng thí nghiệm sinh học tại Ukraine do phía Mỹ tài trợ là rất quan trọng. Đây là công việc không đơn giản và có thể mất nhiều năm chứ không phải vài tháng"; ông Kirillov kết luận.

