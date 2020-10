UAV TB-2 tung hoành trên chiến trường Nagorno-Karabakh "kinh dị" ra sao?

Cuộc xung đột giữa Azerbaijan và Armenia tại chiến trường Nagorno -Karabakh bùng phát từ ngày 27/9 với một cường độ cực cao, hai bên đều đã điều động những lực lượng mạnh nhất của mình vào tham chiến. Trong đó, Armenia đã phải chịu một sự thiệt hại vô cùng nặng nề gây ra bởi không quân Azerbaijan với nòng cốt là các UAV cảm tử, vũ trang. Có thể nói rằng, trong chiến tranh hiện đại, việc tác chiến UAV chính là điều không thể thiếu. Ảnh: UAV trinh sát chỉ thị mục tiêu cho pháo binh Azerbaijan công kích đối phương. Một trong số những UAV vũ trang đang làm mưa làm gió trên chiến trường Karabakh nổi tiếng của quân đội Azerbaijan đó chính là UAV TB-2 Bayraktar do công ty Baykar Makina của Thổ Nhĩ Kỳ thiết kế chế tạo. Công ty được thành lập từ năm 1984 với tiền thân là doanh nghiệp sản xuất linh kiện ô tô, nhưng từ năm 2000 đã chuyển qua lĩnh vực chế tạo máy bay không người lái và đã gặt hái được một số thành công nổi trội. Ảnh: Máy bay không người lái (UAV) vũ trang TB-2 của Thổ Nhĩ Kỳ. Dự án chế tạo máy bay không người lái TB-2 được công ty Baykar bắt tay vào thực hiện từ cuối những năm 2000, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của sản phẩm được thực hiện vào năm 2014. Cùng năm đó, TB-2 cũng đã chính thức được đưa vào biên chế trong quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, cảnh sát nước này cũng có trang bị loại UAV phiên bản dân sự của nó để phục vụ cho công tác trinh sát, kiểm soát cháy rằng và cứu hộ cứu nạn. Ảnh: Máy bay không người lái TB-2 của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện nay, mẫu máy bay không người lái vũ trang TB-2 đã mang lại một số thành công đáng kể khi đã được nhiều quốc gia đặt mua như Qatar (khách hàng đầu tiên), Ukraine và Azerbaijan. Trong đó quân đội Azerbaijan tuyên bố là sẵn sàng nhập khẩu các máy bay này từ giữa năm 2020 và hiện nay đã đạt được tính năng chiến đấu cực kỳ đáng gờm trên chiến trường. Ảnh: Máy bay không người lái TB-2 với vũ trang các tên lửa đối đất. Máy bay không người lái TB-2 của Thổ Nhĩ Kỳ thuộc phân khúc UAV chiến thuật tầm trung có thời gian bay liên tục dài. Theo các chuyên gia hàng không đánh giá, hệ thống điều khiển và phần mềm của TB-2 hiện đại hơn đáng kể so với UAV Heron của Israel. UAV TB-2 có khả năng trinh sát, do thám và giám sát chiến trường, đồng thời có thể thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu mặt đất của đối phương. Nó cũng có khả năng cất - hạ cánh và bay hoàn toàn tự động. Ảnh: Máy bay không người lái UAV TB-2 nhìn từ trên cao. Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, máy bay không người lái này chính là một bước ngoặt vô cùng quan trọng, nó đã trở thành loại UAV đầu tiên được xuất khẩu của nước này. Theo công bố của nhà sản xuất, ít nhất 110 chiếc TB-2 đã được sử dụng ở Thổ Nhĩ Kỳ và tổng thời gian bay của chúng đã vượt quá 200.000 giờ, đồng thời nó cũng giữ kỷ lục về thời lượng bay liên tục ở nước này là 27 giờ 3 phút. Một hệ thống TB-2 tiêu chuẩn bao gồm 6 máy bay không người lái vũ trang, 2 xe điều khiển mặt đất, 1 bộ thiết bị bảo trì và nguồn cung cấp nhiên liệu. Ảnh: UAV TB-2 của quân đội Ukraine. Về thiết kế bên ngoài, UAV TB-2 là loại máy bay không người lái cánh thẳng với 3 bánh đáp không thể thu vào khi bay (trừ bánh trước), sải cánh 12m, phần đuôi được thiết kế kiểu chữ V ngược, chiều dài tối đa của UAV là 6.5m và cao 2.2m. Khung thân được làm từ vật liệu Composite hiện đại (hầu hết làm bằng sợi carbon). Máy bay trang bị nhiều loại thiết bị quan sát như Camera điện quang và hồng ngoại, máy đo xa laser và máy chỉ thị mục tiêu. Trọng lượng cất cánh tối đa 650kg, trọng tải tối đa 150kg, nhiên liệu mang theo tối đa 300 lít xăng. Ảnh: UAV TB-2 của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. UAV TB-2 trang bị một động cơ cánh quạt Rotax 912 piston, công suất tối đa 100 mã lực. Điều này cho phép nó có thể đạt vận tốc tối đa 120 hải lý/h và tốc độ bay hành trình là 70 hải lý/h. Trần hoạt động của nó theo thông số do nhà sản xuất công cấp là 8.230m và tầm hoạt động hiệu quả là 5.500m, thời gian bay liên tục tối đa 27 giờ. Ảnh: Máy bay không người lái TB-2 của Thổ Nhĩ Kỳ. UAV TB-2 có 4 giá treo vũ khí bên dưới cánh, có thể mang theo 4 tên lửa tiểu hình chuyên dùng cho UAV. Trong đó có thể kể đến như tên lửa ngắm bắn bằng laser MAM-L và MAM-C. Dù gọi là tên lửa tuy nhiên các loại đạn tiểu hình này không trang bị động cơ đẩy mà thay vào đó là hệ thống cánh đuôi phát triển cho phép nó lượn tới mục tiêu ở khoảng cách ngắn. MAM-L có 3 loại đầu đạn tiêu chuẩn là nổ phá mảnh, nhiệt áp và tandem (chống xe tăng có giáp phản ứng nổ), trọng lượng 22kg, chiều dài 1m, đường kính 160mm, phạm vi tấn công 8km. Trong khi MAM-C chỉ có đường kính 70mm nhưng tầm tấn công cũng tương tự. Có thể nói rằng, UAV TB-2 là một loại vũ khí vô cùng hiệu quả và nguy hiểm đối với lực lượng mặt đất của đối phương nhất là các phương tiện hạng nặng như tăng - thiết giáp, các đài radar, sở chỉ huy,… đặc biệt là đối với các quốc gia có khả năng phòng không tầm thấp và cực thấp kém như Armenia sẽ gặp phải vô vàn khó khăn. Ảnh: Trạm điều khiển mặt đất của TB-2 đặt trên khung gầm xe tải cơ động. Video Giới thiệu UAV Bayraktar TB-2 của Thổ Nhĩ Kỳ - Nguồn: Aerospace Technologies

