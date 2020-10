3 lý do UAV không ảnh hưởng đến hình thái chiến tranh tương lai

Trong cuộc xung đột tại khu vực Nagorno-Karabakh, quân đội Azerbaijan đã sử dụng máy bay không người lái vũ trang gây tổn thất nặng nề cho quân đội Armenia, phá hủy một số lượng lớn xe tăng và hệ thống phòng không của quân đội Armenia. Ảnh: Một trận địa pháo binh của Armenia bị UAV của Azerbaijan phá hủy - Nguồn: Sina Về vấn đề này, nhiều nhà phân tích quân sự vội vã cho rằng, chiến tranh hiện đại đã bước vào kỷ nguyên của UAV, và việc sử dụng UAV có thể dễ dàng tiêu diệt lực lượng thiết giáp truyền thống. Ảnh: UAV của Azerbaijan tiến công trận địa pháo của Armenia - Nguồn: Sina Vậy UAV có thực sự bất khả chiến bại? có thực sự có thể thay đổi hình thái chiến tranh? Về vấn đề này, các tướng lĩnh quân đội Mỹ bày tỏ quan điểm khác; họ có 3 lý do để chứng minh rằng, UAV hoàn toàn không thể thay đổi cục diện chiến tranh. Ảnh: UAV của Azerbaijan bị phòng không Armenia bắn rơi - Nguồn: Sina Truyền thông Mỹ đưa tin vào ngày 14/10, Tướng Mỹ James McConwell, Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ đã bày tỏ quan điểm của mình về việc sử dụng UAV trong cuộc xung đột tại khu vực Nagorno-Karabakh giữa Azerbaijan và Armenia, khi UAV của Quân đội Azerbaijan gây tổn thất nặng nề cho Quân đội Armenia. Ảnh: Xe cơ giới của Quân đội Armenia bị UAV Azerbaijan tiến công - Nguồn: Sina Tướng James McConwell khẳng định: Lý do quân đội Armenia bị thiệt hại nặng nề trước UAV của Azerbaijan, không phải do UAV có sức mạnh "vô đối" không thể đối phó, mà do chính Quân đội Armenia không thể làm chủ trên không. Ảnh: Vũ khí phòng không của binh lính Armenia là tiểu liên AK - Nguồn: Sina Nếu Armenia có lực lượng không quân hoặc phòng không mạnh, thì phía Azerbaijan không thể có cơ hội sử dụng UAV, để thực hiện các cuộc tấn công vào lực lượng xe tăng, xe cơ giới cũng như các trận địa pháo binh, tên lửa của Armenia. Ảnh: Pháo phòng không của Armenia bị Azerbaijan thu giữ - Nguồn: Sina Tướng James McConville chỉ ra rằng, nếu ai đó cố gắng sử dụng UAV để tấn công lực lượng mặt đất của Mỹ, thì họ sẽ tự chuốc lấy hủy hoại. Trước khi UAV kịp tiếp cận chiến trường, thì chính các phương tiện, lực lượng này sẽ là đối tượng đầu tiên bị Không quân Mỹ tàn phá. Ảnh: Tướng James McConville - Nguồn: Wikipedia. Đến thời điểm hiện tại, các UAV hoàn toàn không có khả năng chiến đấu trên không; chúng khác xa so với các máy bay chiến đấu có phi công điều khiển. Máy bay chiến đấu có radar và được trang bị vũ khí không đối không, có thể phát hiện UAV từ xa và tiêu diệt bằng các loại vũ khí như tên lửa đối không hoặc pháo hàng không. Ảnh: Máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Mỹ - Nguồn: Không quân Mỹ Sử dụng máy bay không người lái để chống lại máy bay chiến đấu đơn giản là tìm đến cái chết, vì vậy các quốc gia sử dụng UAV hiện nay, chủ yếu sử dụng UAV làm máy bay trinh sát và phương tiện tiến công mục tiêu mặt đất. Ảnh: UAV TB-2 mà Azerbaijan sử dụng nhiều trong cuộc xung đột - Nguồn: Sina Với máy bay chiến đấu có người lái, ngoài hệ thống radar có thể phát hiện UAV từ xa và dùng các loại vũ khí của nó để bắn hạ thì, thì các hệ thống tác chiến điện tử trên máy bay chiến đấu có thể gây nhiễu, làm mất điều khiển của UAV. Ảnh: Máy bay chiến đấu EA-18G Growler là một phiên bản tác chiến điện tử mạnh của Mỹ - Nguồn: Hải quân Mỹ Tướng James McConville tin rằng, phần lớn UAV có tốc độ bay chậm và hoạt động ở độ cao thấp, nên chúng có thể bị bắn hạ bằng tên lửa đất đối không di động; hoặc sử dụng các phương tiện tác chiến điện tử để đối phó với UAV thậm chí còn dễ dàng hơn. Ảnh: Một UAV của Ukraine bị phòng không lực lượng ly khai Miền Đông Ucraina bắn hạ - Nguồn: Topwar. Thực tế chứng minh, mặc dù Iran bị bao vây cấm vận của thế giới, nhưng chỉ với công nghệ điện tử "nội địa", cũng gây cho Mỹ những tổn thất lớn về UAV; Iran đã sử dụng tác chiến điện tử để "ép" hạ cánh UAV tàng hình RQ-170 của Mỹ. Ảnh: Chiếc RQ-170 Sentinel của Mỹ bị Iran ép hạ cánh - Nguồn: IRNA Do đó có nhiều cách để đối phó với UAV rất hiệu quả. Đối với các nước nhỏ, UAV có thể là vũ khí chủ lực có thể làm biến đổi cục diện chiến tranh; nhưng đối với các nước lớn, UAV không thể thay đổi được cục diện chiến trường. Ảnh: Các tổ hợp phòng không hiện đại của Nga tại Syria bắn hạ tất cả các mục tiêu UAV của phiến quân - Nguồn: TASS. Video UAV Azerbaijan phá hủy hệ thống phòng không Armenia - Nguồn: BQP Azerbaijan

