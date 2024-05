UAV Lancet hạ gục hệ thống phòng không mới nhất của Anh

Tìm kiếm nguồn tên lửa phòng không trên toàn thế giới hiện là nhiệm vụ quốc phòng cấp bách nhất của Kiev lúc này và nó đương nhiên trở thành một trong những nhiệm vụ chính của các đồng minh châu Âu và Mỹ. Để đáp ứng yêu cầu này, Anh đã cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không mới nhất, được phát triển đặc biệt cho Ukraine trong đơn đặt hàng hỗ trợ viện trợ lớn cách đây nửa tháng. Đó là hệ thống phòng không tầm ngắn AIM-132 ASRAAM, được trang bị khung gầm cơ động cao Supacat HMT của Anh. Bệ phóng phòng không HM-132 là sự kết hợp của tên lửa không đối không (ASRAAM), là đặc điểm dễ thấy của nó. Nhưng thật không may, nó đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công của Nga vào ngày 7/5 vừa qua. Đây cũng là hệ thống tên lửa phòng không HM-132 đầu tiên của Quân đội Ukraine vừa đưa tới chiến trường bị phá hủy. Các video về cảnh hệ thống phòng không này nổ tung đã xuất hiện trên mạng xã hội. Đánh giá từ video, hệ thống tên lửa phòng không HM-132 được giấu trong một cánh rừng trồng ven đường, nhưng không may lại bị máy bay không người lái Nga phát hiện. Sau đó, Quân đội Nga phóng UAV tự sát Lancet phá hủy hệ thống phòng không này, trong đó có cả đạn tên lửa chưa được phóng đi. Người Anh đã phát triển hệ thống tên lửa phòng không HM-132 và trang bị cho nó các bệ phóng tên lửa Sidewinder AIM-9X, ăng-ten liên lạc và trạm theo dõi quang học. Tên lửa Sidewinder AIM-9X là loại tên lửa không đối không tầm ngắn, dẫn đường bằng đầu dò hồng ngoại. Tên lửa có trọng lượng 88 kg và đầu đạn nặng 10 kg, là vũ khí tiêu chuẩn được trang bị trên tất cả các máy bay chiến đấu của Không quân Mỹ. Sidewinder AIM-9X có chiều dài 2,9 m, đường kính thân 166 mm và sải cánh đuôi 455 mm. Phạm vi phóng không đối không của tên lửa được công bố là hơn 25 km; nhưng trong một số phiên bản cải tiến, tầm bắn tối đa có thể tới 50 km. Tuy nhiên khi phóng từ mặt đất, tên lửa Sidewinder AIM-9X chỉ có thể đạt tới 15-20 km; đồng thời trọng lượng tên lửa sẽ lớn hơn, do phải trang bị một động cơ phóng phụ cho tên lửa. Hệ thống phòng không HM-132 được thiết kế để đánh chặn tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Nga, giúp Ukraine cải thiện khả năng phòng thủ trước máy bay không người lái cảm tử và các mối đe dọa tầm ngắn. Hệ thống tên lửa phòng không HM-132 cũng là một trong 2 dự án tạm thời được Anh cung cấp nhằm hỗ trợ tên lửa phòng không cho Ukraine trong lúc khó khăn hiện nay. Việc Nga phá hủy hệ thống phòng không di động đơn giản này chắc chắn là một bước thụt lùi về mặt chiến thuật đối với Ukraine, vì hệ thống đánh chặn phòng không này của Anh cũng không thể đối phó với các mối đe dọa của UAV Nga. Nhưng Quân đội Ukraine cũng không phải quá lo lắng, khi Thủ tướng Anh Sunak đã hứa cung cấp một lượng đáng kể hệ thống phòng không này trong gói viện trợ hỗ trợ cho Ukraine vào cuối tháng 4 vừa qua. Do vậy Ukraine không cần phải lo lắng quá nhiều về tổn thất trong các hoạt động chiến đấu. Tuy nhiên, Quân đội Ukraine cũng phải điều chỉnh sử dụng những hệ thống này, khi nó hiệu quả hơn để chống lại UAV Geran-2 của Nga. Do vậy, họ nên bố trí bảo vệ các mục tiêu sâu phía trong nội địa và tránh xa khu vực chiến tuyến, để tránh đòn tấn công của UAV và đạn pháo dẫn đường của Nga. (Nguồn ảnh: CNN, Ukrinform, Reuters). Hệ thống phòng không cơ động AIM-132 ASRAAM mà Anh mới viện trợ cho Ukraine đã bị quân Nga phá hủy ở chiến trường. Nguồn: c.m.163.

Tìm kiếm nguồn tên lửa phòng không trên toàn thế giới hiện là nhiệm vụ quốc phòng cấp bách nhất của Kiev lúc này và nó đương nhiên trở thành một trong những nhiệm vụ chính của các đồng minh châu Âu và Mỹ. Để đáp ứng yêu cầu này, Anh đã cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không mới nhất, được phát triển đặc biệt cho Ukraine trong đơn đặt hàng hỗ trợ viện trợ lớn cách đây nửa tháng. Đó là hệ thống phòng không tầm ngắn AIM-132 ASRAAM, được trang bị khung gầm cơ động cao Supacat HMT của Anh. Bệ phóng phòng không HM-132 là sự kết hợp của tên lửa không đối không (ASRAAM), là đặc điểm dễ thấy của nó. Nhưng thật không may, nó đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công của Nga vào ngày 7/5 vừa qua. Đây cũng là hệ thống tên lửa phòng không HM-132 đầu tiên của Quân đội Ukraine vừa đưa tới chiến trường bị phá hủy. Các video về cảnh hệ thống phòng không này nổ tung đã xuất hiện trên mạng xã hội. Đánh giá từ video, hệ thống tên lửa phòng không HM-132 được giấu trong một cánh rừng trồng ven đường, nhưng không may lại bị máy bay không người lái Nga phát hiện. Sau đó, Quân đội Nga phóng UAV tự sát Lancet phá hủy hệ thống phòng không này, trong đó có cả đạn tên lửa chưa được phóng đi. Người Anh đã phát triển hệ thống tên lửa phòng không HM-132 và trang bị cho nó các bệ phóng tên lửa Sidewinder AIM-9X, ăng-ten liên lạc và trạm theo dõi quang học. Tên lửa Sidewinder AIM-9X là loại tên lửa không đối không tầm ngắn, dẫn đường bằng đầu dò hồng ngoại. Tên lửa có trọng lượng 88 kg và đầu đạn nặng 10 kg, là vũ khí tiêu chuẩn được trang bị trên tất cả các máy bay chiến đấu của Không quân Mỹ. Sidewinder AIM-9X có chiều dài 2,9 m, đường kính thân 166 mm và sải cánh đuôi 455 mm. Phạm vi phóng không đối không của tên lửa được công bố là hơn 25 km; nhưng trong một số phiên bản cải tiến, tầm bắn tối đa có thể tới 50 km. Tuy nhiên khi phóng từ mặt đất, tên lửa Sidewinder AIM-9X chỉ có thể đạt tới 15-20 km; đồng thời trọng lượng tên lửa sẽ lớn hơn, do phải trang bị một động cơ phóng phụ cho tên lửa. Hệ thống phòng không HM-132 được thiết kế để đánh chặn tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Nga, giúp Ukraine cải thiện khả năng phòng thủ trước máy bay không người lái cảm tử và các mối đe dọa tầm ngắn. Hệ thống tên lửa phòng không HM-132 cũng là một trong 2 dự án tạm thời được Anh cung cấp nhằm hỗ trợ tên lửa phòng không cho Ukraine trong lúc khó khăn hiện nay. Việc Nga phá hủy hệ thống phòng không di động đơn giản này chắc chắn là một bước thụt lùi về mặt chiến thuật đối với Ukraine, vì hệ thống đánh chặn phòng không này của Anh cũng không thể đối phó với các mối đe dọa của UAV Nga. Nhưng Quân đội Ukraine cũng không phải quá lo lắng, khi Thủ tướng Anh Sunak đã hứa cung cấp một lượng đáng kể hệ thống phòng không này trong gói viện trợ hỗ trợ cho Ukraine vào cuối tháng 4 vừa qua. Do vậy Ukraine không cần phải lo lắng quá nhiều về tổn thất trong các hoạt động chiến đấu. Tuy nhiên, Quân đội Ukraine cũng phải điều chỉnh sử dụng những hệ thống này, khi nó hiệu quả hơn để chống lại UAV Geran-2 của Nga. Do vậy, họ nên bố trí bảo vệ các mục tiêu sâu phía trong nội địa và tránh xa khu vực chiến tuyến, để tránh đòn tấn công của UAV và đạn pháo dẫn đường của Nga. (Nguồn ảnh: CNN, Ukrinform, Reuters). Hệ thống phòng không cơ động AIM-132 ASRAAM mà Anh mới viện trợ cho Ukraine đã bị quân Nga phá hủy ở chiến trường. Nguồn: c.m.163.