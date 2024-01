Nga dồn dật tấn công tên lửa và UAV tự sát, phòng không Ukraine bất lực

Sáng ngày 2/1, Nga đã mở nhiều đợt tấn công vào các mục tiêu quân sự của Ukraine. Một cảnh báo không kích đã được ban bố trên khắp lãnh thổ nước này. Công dân Ukraine được gửi tin nhắn nhắc nhở về sự cần thiết phải ở những nơi an toàn. Một số vụ nổ đã được thông báo ở Kiev và Kharkov. Làn sóng tấn công đầu tiên của Nga bắt đầu ngay trước bình minh. Có thông tin cho rằng, 16 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và 4 máy bay Tu-22M3 đã cất cánh cùng lúc và phóng loạt tên lửa đầu tiên vào các mục tiêu. Vào lúc bình minh, cuộc tấn công thứ hai được thực hiện vào các mục tiêu quân sự của Ukraine. Chính quyền Ukraine đã xác nhận các vụ nổ mạnh ở Kiev và Kharkov, khiến một phần thủ đô Ukraine bị cắt điện. Ngoài ra, các kênh giám sát của Ukraine còn đưa tin, tên lửa đánh vào khu vực Cherkasy và Kirovograd. Các kênh Telegram của Nga đưa tin về vụ phóng tên lửa siêu thanh Kinzhal từ máy bay chiến đấu MiG-31I. Ngoài ra, UAV tự sát Geran-2 còn tham gia vào các cuộc tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine với mật độ “chưa từng có”. Mặc dù Kiev có những quy định về việc hạn chế đưa tin các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga, nhưng đã có nhiều thông tin được người dân Ukraine đưa lên mạng xã hội. Hiện lo lắng của giới chức Ukraine là vẫn chưa xác định được chính xác số lượng tên lửa mà Không quân Nga đã phóng đi. Đây là làn sóng tấn công bằng tên lửa và UAV tự sát thứ hai vào Ukraine trong vài ngày qua. Một ngày trước, lãnh đạo Ukraine thông báo về một cuộc tấn công chưa từng có bằng UAV tự sát Geran-2 của Nga. Theo thông tin từ Kiev, có tới 90 UAV Geran-2 tham gia cuộc tấn công trong một lần. Theo Quân đội Ukraine, ít nhất 17 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và 4 chiếc Tu-22M3 đã phóng tổng cộng 110 tên lửa. Sau hai đợt tấn công của Nga vào Kiev, một số đám cháy lớn đã bùng phát ở thủ đô Ukraine; một trong những mục tiêu đang bốc cháy dữ dội là kho chứa nhiên liệu. Lực lượng phòng không của Ukraine tiếp tục phải căng mình chống đỡ, do có số lượng lớn tên lửa bay vào thành phố, nên lực lượng phòng không Ukraine đã sử dụng hết đạn và không còn thời gian để nạp đạn lại cho hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T và Patriot. Một điều hơi lạ là trong các đợt tấn công vừa qua, Nga chỉ sử dụng tên lửa phóng từ trên không và UAV tự sát Geran-2, mà chưa có sự tham gia của các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen. Rất có thể sau hàng loạt đợt tấn công của máy bay ném bom, các tàu chiến được trang bị tên lửa Calibre mới tham gia chiến đấu. Trong khi đó, người dân Ukraine đã quay video và đăng lên trên mạng xã hội những khoảnh khắc tên lửa Nga tấn công. Thậm chí một người dân ở Kiev còn ghi lại được một vụ nổ mạnh bằng điện thoại di động. Đánh giá tốc độ tên lửa thì đó không phải là tên lửa hành trình. Trong những mục tiêu của Ukraine bị tên lửa Nga tấn công trong những ngày qua đã xuất hiện nhiều trên mạng xã hội, đó chính là Khách sạn Kharkov Palace. Theo công bố của Nga, trong những tháng gần đây, tòa nhà này đã được biến thành địa điểm giành cho các sĩ quan của Tổng cục Tình báo Ukraine ở khu vực đông bắc. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các sĩ quan tình báo Ukraine đã ngụy trang dưới vỏ bọc là các phóng viên nước ngoài. Ngoài ra, còn có các chiến binh “Kraken” bị Nga liệt vào danh sách nhóm khủng bố đã trú ngụ trong khách sạn Kharkov Place để hội họp với các sĩ quan tình báo Ukraine. Trên nóc khách sạn Kharkov Place, tình báo Ukraine đã đặt một tổ hợp ăng-ten, có nhiệm vụ giám sát các hoạt động trên lãnh thổ Nga. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông phương Tây cho rằng, cuộc tấn công vào khách sạn Kharkov Place, Nga đã “vi phạm công ước về tự do báo chí”. Còn trong thông cáo báo chí mới của Bộ Quốc phòng Anh, dẫn nguồn từ tình báo Anh, phân tích các cuộc tấn công tên lửa mới nhất của Nga vào Ukraine và đưa ra kết luận rằng, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật tấn công. Tình báo Anh cho rằng, Quân đội Nga đã tập trung đánh vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine, trong khi năm 2022 mục tiêu tấn công là các cơ sở hạ tầng năng lượng. Ngoài ra, các kho vũ khí và nhà kho khác nhau cũng là mục tiêu tập trung tấn công. Theo tình báo Anh, lãnh đạo Quân đội Nga nhận ra tầm quan trọng ngày càng tăng của năng lực công nghiệp quốc phòng Ukraine, khi Kiev chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh kéo dài là phải “dựa vào sức mình là chính”, thay vì trông chờ vào viện trợ từ phương Tây. Theo các nguồn tin Ukraine, trong cuộc tấn công mới nhất vào Kiev, mục tiêu mà Nga tập trung tấn công là nhà máy sản xuất quốc phòng Artyom và phòng thiết kế Luch, nhà máy Mayak và các doanh nghiệp khác của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine. Tình báo Anh cũng cho biết, trong hai cuộc tấn công tên lửa lớn vào ngày 29/12 và ngày 2/1, Quân đội Nga được cho là đã sử dụng “một phần đáng kể số tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo phóng từ trên không trong kho dự trữ”. Nhưng London không thông báo rằng Nga đã hết tên lửa. Tên lửa Nga tấn công thủ đô Kiev vào rạng sáng ngày 2/1. Nguồn: Topwar

