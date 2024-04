Phòng không Ukraine tê liệt, Su-25 của Nga lập tức xuất kích

Theo các nhà quan sát phương Tây, hiện cuộc chiến ở Ukraine đã đến thời điểm quan trọng. Hãng tin Mỹ Bloomberg đưa tin, Ukraine đang ở vị trí dễ bị đe dọa nhất kể từ hai năm chiến tranh bùng nổ, với nguy cơ Quân đội Ukraine sụp đổ và Nga có thể đè bẹp hệ thống phòng thủ của nước này. Trong những ngày qua, Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV tự sát vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, ném bom thành phố lớn thứ hai của Ukraine là Kharkov và tấn công dọc theo tiền tuyến; làm dấy lên lo ngại xung đột ở Ukraine sắp bước vào bước ngoặt. Vấn đề lớn nhất hiện nay Quân đội Ukraine phải đối mặt là khó khăn về phòng không trên toàn khu vực, do bị quân Nga săn lùng và phá hủy, làm tê liệt hệ thống phòng không. Theo phán đoán, Ukraine hiện đã mất gần như toàn bộ hệ thống tên lửa phòng không chiến trường. Những người trong Quân đội Ukraine nắm rõ tình hình hiện tại của Quân đội Ukraine đã đưa tin rằng, các hệ thống phòng không của Ukraine đã hết đạn tên lửa, bao gồm cả hệ thống phòng không Patriot PAC-2/3, Iris-T và NASAMS do phương Tây hỗ trợ. Điều này có nghĩa là toàn bộ không phận tiền tuyến và hậu phương hiện tại ở miền đông Ukraine không được bảo vệ trước sức tiến công mãnh liệt của lực lượng không quân chiến thuật Nga. Minh chứng là hàng ngày, hàng trăm quả bom lượn có điều khiển được máy bay chiến đấu Nga thả xuống chiến trường. Thậm chí gần đây còn xuất hiện video quay cảnh giao tranh ở thành phố Chasov Yar cho thấy Không quân Nga sử dụng máy bay cường kích Su-25 yểm trợ tầm gần, để bộ binh Nga tiến công. 4 chiến đấu cơ Su-25 bay ở tầm thấp, nã đạn rocket vào các vị trí phòng thủ của Ukraine trong thành phố. Mặc dù phi công lái Su-25 của Nga chủ động phóng mồi bẫy để ngăn chặn nguy cơ binh sĩ Ukraine bắn trả bằng tên lửa phòng không vác vai, nhưng đây dường như chỉ là biện pháp đề phòng, vì không thấy tên lửa phóng lên từ mặt đất. Các cuộc không kích và yểm trợ tầm gần như vậy của Không quân Nga ở thành phố Chasov Yar đang tạo sức ép lớn cho các đơn vị phòng thủ Ukraine tại đây, bao gồm Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 67 và Tiểu đoàn bộ binh số 23. Việc sử dụng không quân chiến thuật ném bom giúp Nga không còn phải sử dụng số lượng lớn tên lửa Iskander và tên lửa siêu thanh Kinzhal đắt tiền để tấn công các mục tiêu ở tiền tuyến, mà ưu tiên cho các cuộc tấn công chiến lược nhằm vào các mục tiêu sâu ở Kiev và miền tây Ukraine. Các nhiệm vụ ném bom khu vực tiền tuyến và độ sâu phía sau tiến tuyền 100 km, có thể được giao an toàn cho máy bay tiêm kích bom Su-34, cường kích Su-25 và máy bay ném bom chiến đấu Su-24. So với máy bay tiêm kích bom tiên tiến Su-34 thả bom dẫn đường FAB-500, thì cường kích Su-25 sử dụng bom thường FAB-250 là rẻ nhất. Trong kho vũ khí từ thời Chiến tranh Lạnh ở Nga hiện đang cất giữ hàng trăm nghìn quả bom thường. Nếu phòng không Ukraine tê liệt, sử dụng Su-25 ném bom thường là hiệu quả nhất. Chiến thuật hiện nay của Quân đội Nga là trước tiên cho máy bay tiêm kích bom Su-34 với hệ thống điện tử tiên tiến và khả năng cơ động cao, loại bỏ các mối đe dọa phòng không mặt đất của Ukraine và mở hành lang ném bom. Tiếp theo đó là sử dụng phi đội máy bay cường kích Su-25 thực hiện các nhiệm vụ ném bom quy mô vào các vị trí phòng ngự của Ukraine. Trước đó, Quân đội Nga phải thận trọng trong việc sử dụng máy bay ném bom chiến thuật Su-24 và máy bay cường kích Su-25 tấn công ở cự ly gần. Các chuyên gia quân sự phân tích, do tên lửa phòng không của Quân đội Ukraine gần như hết và viện trợ quân sự của phương Tây vẫn chưa đến, nên máy bay cường kích Su-25 của Quân đội Nga, vốn phải áp sát tấn công, có thể sẽ bắt đầu "hồi sinh", để chia sẻ gánh nặng với số máy bay Su-34. Ở mặt trận Seversk, hơn 10 máy bay cường kích Su-25 đang ném bom theo nhóm, làm đảo lộn các vị trí tiền phương của Ukraine hàng giờ. Nó khiến binh lính và thiết bị phòng thủ Ukraine khó có thể giữ vững trận địa phòng ngự. Tình huống tương tự cũng xảy ra ở mặt trận Chasov Yar. Quân đội Ukraine hy vọng có được máy bay chiến đấu F-16 mà phương Tây hứa hẹn càng sớm càng tốt, để thay đổi tình thế bị động hiện nay; nhưng có vẻ khó đạt được điều đó trong ngắn hạn. Tướng Cavoli, người đứng đầu Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ chỉ ra rằng, ngoài việc không biết tiếng Anh, các phi công Ukraine còn gặp một vấn đề khác là họ quen sử dụng các máy bay chiến đấu cũ của Liên Xô, nên khó chuyển sang sử dụng máy bay chiến đấu F-16, khi hai hệ thống kỹ thuật hoàn toàn khác nhau. (Nguồn ảnh: CNN, Topwar, Sputnik, Ukrinform). Máy bay Su-34 của Nga phóng tên lửa Kh-38 phá hủy cây cầu ở Velyka Novosilka, thuộc Kharkov vào ngày 12/4. Ảnh: Topwar.

Theo các nhà quan sát phương Tây, hiện cuộc chiến ở Ukraine đã đến thời điểm quan trọng. Hãng tin Mỹ Bloomberg đưa tin, Ukraine đang ở vị trí dễ bị đe dọa nhất kể từ hai năm chiến tranh bùng nổ, với nguy cơ Quân đội Ukraine sụp đổ và Nga có thể đè bẹp hệ thống phòng thủ của nước này. Trong những ngày qua, Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV tự sát vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, ném bom thành phố lớn thứ hai của Ukraine là Kharkov và tấn công dọc theo tiền tuyến; làm dấy lên lo ngại xung đột ở Ukraine sắp bước vào bước ngoặt. Vấn đề lớn nhất hiện nay Quân đội Ukraine phải đối mặt là khó khăn về phòng không trên toàn khu vực, do bị quân Nga săn lùng và phá hủy, làm tê liệt hệ thống phòng không. Theo phán đoán, Ukraine hiện đã mất gần như toàn bộ hệ thống tên lửa phòng không chiến trường. Những người trong Quân đội Ukraine nắm rõ tình hình hiện tại của Quân đội Ukraine đã đưa tin rằng, các hệ thống phòng không của Ukraine đã hết đạn tên lửa, bao gồm cả hệ thống phòng không Patriot PAC-2/3, Iris-T và NASAMS do phương Tây hỗ trợ. Điều này có nghĩa là toàn bộ không phận tiền tuyến và hậu phương hiện tại ở miền đông Ukraine không được bảo vệ trước sức tiến công mãnh liệt của lực lượng không quân chiến thuật Nga. Minh chứng là hàng ngày, hàng trăm quả bom lượn có điều khiển được máy bay chiến đấu Nga thả xuống chiến trường. Thậm chí gần đây còn xuất hiện video quay cảnh giao tranh ở thành phố Chasov Yar cho thấy Không quân Nga sử dụng máy bay cường kích Su-25 yểm trợ tầm gần, để bộ binh Nga tiến công. 4 chiến đấu cơ Su-25 bay ở tầm thấp, nã đạn rocket vào các vị trí phòng thủ của Ukraine trong thành phố. Mặc dù phi công lái Su-25 của Nga chủ động phóng mồi bẫy để ngăn chặn nguy cơ binh sĩ Ukraine bắn trả bằng tên lửa phòng không vác vai, nhưng đây dường như chỉ là biện pháp đề phòng, vì không thấy tên lửa phóng lên từ mặt đất. Các cuộc không kích và yểm trợ tầm gần như vậy của Không quân Nga ở thành phố Chasov Yar đang tạo sức ép lớn cho các đơn vị phòng thủ Ukraine tại đây, bao gồm Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 67 và Tiểu đoàn bộ binh số 23. Việc sử dụng không quân chiến thuật ném bom giúp Nga không còn phải sử dụng số lượng lớn tên lửa Iskander và tên lửa siêu thanh Kinzhal đắt tiền để tấn công các mục tiêu ở tiền tuyến, mà ưu tiên cho các cuộc tấn công chiến lược nhằm vào các mục tiêu sâu ở Kiev và miền tây Ukraine. Các nhiệm vụ ném bom khu vực tiền tuyến và độ sâu phía sau tiến tuyền 100 km, có thể được giao an toàn cho máy bay tiêm kích bom Su-34, cường kích Su-25 và máy bay ném bom chiến đấu Su-24. So với máy bay tiêm kích bom tiên tiến Su-34 thả bom dẫn đường FAB-500, thì cường kích Su-25 sử dụng bom thường FAB-250 là rẻ nhất. Trong kho vũ khí từ thời Chiến tranh Lạnh ở Nga hiện đang cất giữ hàng trăm nghìn quả bom thường. Nếu phòng không Ukraine tê liệt, sử dụng Su-25 ném bom thường là hiệu quả nhất. Chiến thuật hiện nay của Quân đội Nga là trước tiên cho máy bay tiêm kích bom Su-34 với hệ thống điện tử tiên tiến và khả năng cơ động cao, loại bỏ các mối đe dọa phòng không mặt đất của Ukraine và mở hành lang ném bom. Tiếp theo đó là sử dụng phi đội máy bay cường kích Su-25 thực hiện các nhiệm vụ ném bom quy mô vào các vị trí phòng ngự của Ukraine. Trước đó, Quân đội Nga phải thận trọng trong việc sử dụng máy bay ném bom chiến thuật Su-24 và máy bay cường kích Su-25 tấn công ở cự ly gần. Các chuyên gia quân sự phân tích, do tên lửa phòng không của Quân đội Ukraine gần như hết và viện trợ quân sự của phương Tây vẫn chưa đến, nên máy bay cường kích Su-25 của Quân đội Nga, vốn phải áp sát tấn công, có thể sẽ bắt đầu "hồi sinh", để chia sẻ gánh nặng với số máy bay Su-34. Ở mặt trận Seversk, hơn 10 máy bay cường kích Su-25 đang ném bom theo nhóm, làm đảo lộn các vị trí tiền phương của Ukraine hàng giờ. Nó khiến binh lính và thiết bị phòng thủ Ukraine khó có thể giữ vững trận địa phòng ngự. Tình huống tương tự cũng xảy ra ở mặt trận Chasov Yar. Quân đội Ukraine hy vọng có được máy bay chiến đấu F-16 mà phương Tây hứa hẹn càng sớm càng tốt, để thay đổi tình thế bị động hiện nay; nhưng có vẻ khó đạt được điều đó trong ngắn hạn. Tướng Cavoli, người đứng đầu Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ chỉ ra rằng, ngoài việc không biết tiếng Anh, các phi công Ukraine còn gặp một vấn đề khác là họ quen sử dụng các máy bay chiến đấu cũ của Liên Xô, nên khó chuyển sang sử dụng máy bay chiến đấu F-16, khi hai hệ thống kỹ thuật hoàn toàn khác nhau. (Nguồn ảnh: CNN, Topwar, Sputnik, Ukrinform). Máy bay Su-34 của Nga phóng tên lửa Kh-38 phá hủy cây cầu ở Velyka Novosilka, thuộc Kharkov vào ngày 12/4. Ảnh: Topwar.