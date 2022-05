“Tướng bí ẩn” - Tổng tư lệnh duyệt binh tại Quảng trường Đỏ là ai?

Đại tướng Salyukov trên xe chỉ huy trong Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Chiến thắng 9/5/2022. Ảnh Sputnik

Lễ duyệt binh ở Quảng trường Đỏ năm nay, Bộ Quốc phòng Nga dự kiến ban đầu cử 11.000 binh sĩ, 131 bộ vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại, 77 máy bay và trực thăng (số lượng máy bay trùng với lễ kỷ niệm 77 năm chiến thắng của Chiến tranh chống phát xít).

Trước cuộc duyệt binh, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, phần trên không của cuộc duyệt binh đã bị hủy bỏ do thời tiết. Tuy nhiên, tình huống bất ngờ không làm giảm sự hào hứng của mọi người, đối với lễ duyệt binh.

Trong cuộc duyệt binh năm nay, vào thời điểm quan trọng trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, với nhiều yếu tố đan xen; nên càng thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế, so với những năm trước.

Ngôi sao trong Học viện Quân sự

Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ là "cuộc trình diễn thường niên" của Quân đội Nga. Trong suốt sự kiện, Tổng tư lệnh cuộc duyệt binh của Quân đội Nga, tướng Salyukov luôn có một vẻ mặt “nghiêm túc”.

Không phải vì tướng Salyukov quá căng thẳng, mà vì tính cách của ông. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đại tướng Salyukov (hàng trước, đầu tiên từ trái sang) chỉ huy Lễ duyệt binh. Ảnh Sputnik

Người ta nói rằng, Salyukov là vị tướng ít cười nhất trong Quân đội Nga. Mọi người không thể đoán được thái độ của Salyukov; và ngay cả cấp dưới của ông, cũng khó có thể nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của ông ta.

Có lẽ, những gương mặt đầy sức sống trong lễ diễu binh, sẽ khiến ông nhớ lại thời trai trẻ, khi còn ngồi trên ghế học viện quân sự.

Salyukov tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chỉ huy Xe tăng Cận vệ Ulyanovsk, được đặt theo tên của lãnh tụ Lênin (trước đây là Vladimir Ilyich Ulyanov). Đó là trường đào tạo chỉ huy sĩ quan xe tăng tốt nhất của Liên Xô và là nơi đào tạo ra nhiều tướng lĩnh cho đất nước.

Cha của Salyukov, cũng là một người lính xe tăng và đã tham gia Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Ông đã được trao tặng Huân chương Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại hạng Nhất và Huân chương Sao Đỏ, và sau đó là Bí thư thành phố Penza.

Penza là một thành phố cảng nằm ở hạ lưu sông Volga, con sông mẹ của Nga. Xa hơn về phía tây Penza là đồng bằng Ukraine, với đầu mối giao thông thuận tiện, đã khiến nơi đây trở thành yếu địa của các nhà chiến lược quân sự, từ thời cổ đại; ngoài ra còn có nhiều doanh trại, sân bay và học viện quân sự.

Sân bay Engels gần Penza từng là căn cứ của Lực lượng Không quân chiến lược Liên Xô. Vào thời điểm đó, máy bay ném bom chiến lược Tu-95, được NATO gọi là "con gấu khổng lồ thời tiền sử", thường bay qua đầu Salyukov. Với tiếng gầm chói tai của máy bay, cậu bé Salyukov đã chắp cánh ước mơ "làm lính".

Ngay sau đó, các giáo viên của trường xe tăng đã chú ý đến Salyukov. Anh có một khát khao tri thức mạnh mẽ, một mong muốn phục vụ Tổ quốc và quyết tâm cống hiến hết mình cho Tổ quốc trong thời điểm quan trọng. Salyukov khi còn là học viên ở Học viện quân sự xe tăng.

Những nỗ lực của Salyukov cũng đã được đền đáp. Năm 1977, anh tốt nghiệp cử nhân xuất sắc từ Học viện quân sự với thành tích thủ khoa.

Thời gian đầu, Salyukov phục vụ trong đơn vị xe tăng của Quân khu Kiev, trải qua các chức vụ từ trung đội trưởng, đại đội trưởng, tham mưu trưởng tiểu đoàn và tiểu đoàn trưởng. Salyukov được đánh giá là người rất giỏi cả trong chỉ huy và tham mưu.

Bị "đày ải" hơn mười năm

Sẵn sàng chịu đựng gian khổ, dũng cảm chiến đấu giỏi nên Salyukov khá được trọng dụng trong Quân đội.

Năm 1984, Salyukov được thăng cấp từ Phó Trung đoàn trưởng xe tăng lên Phó Sư đoàn trưởng xe tăng. Trong thời gian này, ông được cử đi học vòng hai tại Học viện Quân sự của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Liên Xô trong hai năm; đây là cơ sở cao nhất đào tạo các tướng lĩnh cao cấp của Quân đội Liên Xô. Đại tướng Salyukov, Tư lệnh lực lượng lục quân Nga. Ảnh Sputnik

Năm 1997, Salyukov được lệnh chuyển đến Quân khu Viễn Đông. Vào thời điểm đó, Nga đã trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính và đó là thời kỳ khó khăn nhất đối với nền kinh tế Nga. Các đơn vị đồn trú ở Viễn Đông thường không được trả lương, nhưng Salyukov vẫn gắn bó với Quân đội.

Một số người nói rằng, Salyukov đã bị "đày ải", nhưng những người quen thuộc với Salyukov nói rằng, ông là một người không có tham vọng, và luôn luôn như vậy.

Ngoài việc không có tham vọng cá nhân, Salyukov cũng là con người rất "bí ẩn". Một số phương tiện truyền thông Nga từng mô tả, Salyukov là một người đàn ông bí ẩn, và bất kỳ nỗ lực tìm hiểu chi tiết từ tiểu sử của ông ta đều thất bại.

Đóng quân ở Viễn Đông hơn mười năm, cấp bậc của Salyukov cũng đã thăng từ Sư đoàn trưởng lên Tham mưu trưởng và Phó tư lệnh thứ nhất Quân khu. Lúc này Bộ Quốc phòng Nga đang tiến hành một cuộc "cải tổ Quân đội" quy mô lớn.

Năm 2007, Serdyukov, người có xuất thân "dân sự", trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga. Ngay sau đó, Nga và Gruzia đã xảy ra chiến tranh vào tháng 8/2008.

Serdyukov vội vàng cho rằng, hoạt động của các đơn vị cơ giới quy mô lớn của Quân đội Nga, trong cuộc xung đột Nga-Gruzia là không hiệu quả và ít tác dụng.

Năm 2009, Salyukov được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân khu phía Đông (lúc này Quân khu Viễn đông giải tán và thành lập Quân khu phía Đông). Đại tướng Salyukov, Tư lệnh lực lượng lục quân Nga trong một cuộc tập trận của Quân đội Nga. Ảnh Sputnik

Tuy nhiên, một số chuyên gia quân sự Nga cho rằng, ông Serdyukov đã quá khen ngợi hệ thống và kinh nghiệm của Quân đội Mỹ, làm cho hỏa lực và khả năng cơ động của lục quân Nga bị giảm đáng kể; đồng thời lãng phí ngân sách và tham nhũng nhiều hơn.

Để kịp thời ngăn chặn tổn thất, Chính phủ Nga đã nhanh chóng thay đổi chỉ huy Quân đội, đồng thời Salyukov cũng được điều động trở lại Matxcova để làm Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga và bước vào cơ quan “đầu não” của Quân đội Nga.

Một cuộc điện thoại thay đổi nghề nghiệp quân sự

Sau khi nhậm chức Phó Tổng Tham mưu trưởng, Salyukov rất coi trọng công tác huấn luyện chiến đấu; trên cơ sở rút kinh nghiệm cuộc diễn tập, ông đã phát huy vai trò của các binh chủng đặc biệt, các lữ đoàn pháo binh và tên lửa.

Ông cũng rất chú trọng đến việc xây dựng thông tin hóa Quân đội, và đã đích thân giám sát việc phát triển hệ thống chỉ huy tự động, tích hợp "trinh sát-chỉ huy-hỗ trợ". Đại tướng Salyukov, Tư lệnh lực lượng lục quân Nga. Ảnh Sputnik

Salyukov thậm chí còn cho rằng, hệ thống chỉ huy tự động, chiến thuật và chiến lược, có liên quan đến việc Quân đội Nga có thể hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu một cách hiệu quả trong tương lai hay không.

Theo yêu cầu mà Bộ chỉ huy Quân đội Nga đưa ra, Tư lệnh tương lai của Quân đội Nga, có thể phát lệnh chiến đấu bằng cách chỉ cần nhấp chuột vào máy tính hiển thị tình hình chiến trường, và các binh sĩ tiền tuyến có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tấn công.

Theo một loạt các dự án cải cách do Salyukov tham mưu, hiệu quả chiến đấu của Quân đội Nga đã được khôi phục; đồng thời ông cũng được Tổng thống Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu khẳng định và khen ngợi. Tổng thống Nga Putin bắt tay tướng Salyukov tại Điện Kremlin. Ảnh Sputnik

Vào ngày 2/5/2014, Salyukov khi đang kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân khu phía Nam ở Bắc Kavkaz, bất ngờ nhận được lệnh từ Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu, yêu cầu ông tham gia một cuộc hội đàm từ xa ngay tại chỗ.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Shoigu đã đọc Sắc lệnh số 291 do Tổng thống Putin ký, và Salyukov sẽ được bổ nhiệm làm Tư lệnh Lục quân Nga, vị trí đã bị bỏ trống hơn 120 ngày; đây là lực lượng có quân số chiến đấu lớn nhất trong Quân đội Nga.

Để bày tỏ sự ủng hộ và tin tưởng đối với Salyukov, Putin cũng đã bổ nhiệm ông làm Tổng chỉ huy cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ở Moscow năm đó.

Trên cương vị mới, ông đã hoàn thành trách nhiệm nặng nề của Tổng thống Putin và hoàn thành tốt công việc của Tư lệnh lục quân; cho thế giới bên ngoài nhìn thấy "cơ bắp" của nước Nga. Sau đó, ông cũng nhiều lần giữ chức Tổng tư lệnh duyệt binh ở Quảng trường Đỏ.

Vào "ngày trọng đại" của nước Nga, việc chứng tỏ sức mạnh quân sự đang tái nổi của Moscow, thông qua các cuộc duyệt binh ngày càng trở nên quan trọng. Chẳng hạn, trong lễ duyệt binh năm nay, nhiều vũ khí mới được bổ sung vào đội diễu binh.

Đó là hệ thống phóng tên lửa đa năng "Cyclone-G" cỡ nòng 122mm được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực và dẫn đường tự động đã ra mắt lần đầu tiên tại lễ duyệt binh.

Ngoài ra, hệ thống tên lửa đạn đạo "Iskander-M", có thể mang đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân, và hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa "Yars" với tính năng siêu cơ động và khả năng xuyên phá hệ thống phòng thủ của đối phương…đều là vũ khí hiện đại của lực lượng Lục quân Nga.

Đối với Salyukov, ông cũng sẽ ghi nhớ ý định ban đầu là thi vào trường xe tăng; chỉ cần đất nước cần, ông sẵn sàng ra chiến trường cùng với tất cả binh lính Nga để bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Salyukov trên xe chỉ huy trong Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Chiến thắng 9/5/2022. Ảnh Sputnik

Lễ duyệt binh ở Quảng trường Đỏ năm nay, Bộ Quốc phòng Nga dự kiến ban đầu cử 11.000 binh sĩ, 131 bộ vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại, 77 máy bay và trực thăng (số lượng máy bay trùng với lễ kỷ niệm 77 năm chiến thắng của Chiến tranh chống phát xít).

Trước cuộc duyệt binh, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, phần trên không của cuộc duyệt binh đã bị hủy bỏ do thời tiết. Tuy nhiên, tình huống bất ngờ không làm giảm sự hào hứng của mọi người, đối với lễ duyệt binh.

Trong cuộc duyệt binh năm nay, vào thời điểm quan trọng trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, với nhiều yếu tố đan xen; nên càng thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế, so với những năm trước.

Ngôi sao trong Học viện Quân sự

Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ là "cuộc trình diễn thường niên" của Quân đội Nga. Trong suốt sự kiện, Tổng tư lệnh cuộc duyệt binh của Quân đội Nga, tướng Salyukov luôn có một vẻ mặt “nghiêm túc”.

Không phải vì tướng Salyukov quá căng thẳng, mà vì tính cách của ông. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đại tướng Salyukov (hàng trước, đầu tiên từ trái sang) chỉ huy Lễ duyệt binh. Ảnh Sputnik

Người ta nói rằng, Salyukov là vị tướng ít cười nhất trong Quân đội Nga. Mọi người không thể đoán được thái độ của Salyukov; và ngay cả cấp dưới của ông, cũng khó có thể nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của ông ta.

Có lẽ, những gương mặt đầy sức sống trong lễ diễu binh, sẽ khiến ông nhớ lại thời trai trẻ, khi còn ngồi trên ghế học viện quân sự.

Salyukov tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chỉ huy Xe tăng Cận vệ Ulyanovsk, được đặt theo tên của lãnh tụ Lênin (trước đây là Vladimir Ilyich Ulyanov). Đó là trường đào tạo chỉ huy sĩ quan xe tăng tốt nhất của Liên Xô và là nơi đào tạo ra nhiều tướng lĩnh cho đất nước.

Cha của Salyukov, cũng là một người lính xe tăng và đã tham gia Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Ông đã được trao tặng Huân chương Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại hạng Nhất và Huân chương Sao Đỏ, và sau đó là Bí thư thành phố Penza.

Penza là một thành phố cảng nằm ở hạ lưu sông Volga, con sông mẹ của Nga. Xa hơn về phía tây Penza là đồng bằng Ukraine, với đầu mối giao thông thuận tiện, đã khiến nơi đây trở thành yếu địa của các nhà chiến lược quân sự, từ thời cổ đại; ngoài ra còn có nhiều doanh trại, sân bay và học viện quân sự.

Sân bay Engels gần Penza từng là căn cứ của Lực lượng Không quân chiến lược Liên Xô. Vào thời điểm đó, máy bay ném bom chiến lược Tu-95, được NATO gọi là "con gấu khổng lồ thời tiền sử", thường bay qua đầu Salyukov. Với tiếng gầm chói tai của máy bay, cậu bé Salyukov đã chắp cánh ước mơ "làm lính".

Ngay sau đó, các giáo viên của trường xe tăng đã chú ý đến Salyukov. Anh có một khát khao tri thức mạnh mẽ, một mong muốn phục vụ Tổ quốc và quyết tâm cống hiến hết mình cho Tổ quốc trong thời điểm quan trọng. Salyukov khi còn là học viên ở Học viện quân sự xe tăng.

Những nỗ lực của Salyukov cũng đã được đền đáp. Năm 1977, anh tốt nghiệp cử nhân xuất sắc từ Học viện quân sự với thành tích thủ khoa.

Thời gian đầu, Salyukov phục vụ trong đơn vị xe tăng của Quân khu Kiev, trải qua các chức vụ từ trung đội trưởng, đại đội trưởng, tham mưu trưởng tiểu đoàn và tiểu đoàn trưởng. Salyukov được đánh giá là người rất giỏi cả trong chỉ huy và tham mưu.

Bị "đày ải" hơn mười năm

Sẵn sàng chịu đựng gian khổ, dũng cảm chiến đấu giỏi nên Salyukov khá được trọng dụng trong Quân đội.

Năm 1984, Salyukov được thăng cấp từ Phó Trung đoàn trưởng xe tăng lên Phó Sư đoàn trưởng xe tăng. Trong thời gian này, ông được cử đi học vòng hai tại Học viện Quân sự của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Liên Xô trong hai năm; đây là cơ sở cao nhất đào tạo các tướng lĩnh cao cấp của Quân đội Liên Xô. Đại tướng Salyukov, Tư lệnh lực lượng lục quân Nga. Ảnh Sputnik

Năm 1997, Salyukov được lệnh chuyển đến Quân khu Viễn Đông. Vào thời điểm đó, Nga đã trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính và đó là thời kỳ khó khăn nhất đối với nền kinh tế Nga. Các đơn vị đồn trú ở Viễn Đông thường không được trả lương, nhưng Salyukov vẫn gắn bó với Quân đội.

Một số người nói rằng, Salyukov đã bị "đày ải", nhưng những người quen thuộc với Salyukov nói rằng, ông là một người không có tham vọng, và luôn luôn như vậy.

Ngoài việc không có tham vọng cá nhân, Salyukov cũng là con người rất "bí ẩn". Một số phương tiện truyền thông Nga từng mô tả, Salyukov là một người đàn ông bí ẩn, và bất kỳ nỗ lực tìm hiểu chi tiết từ tiểu sử của ông ta đều thất bại.

Đóng quân ở Viễn Đông hơn mười năm, cấp bậc của Salyukov cũng đã thăng từ Sư đoàn trưởng lên Tham mưu trưởng và Phó tư lệnh thứ nhất Quân khu. Lúc này Bộ Quốc phòng Nga đang tiến hành một cuộc "cải tổ Quân đội" quy mô lớn.

Năm 2007, Serdyukov, người có xuất thân "dân sự", trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga. Ngay sau đó, Nga và Gruzia đã xảy ra chiến tranh vào tháng 8/2008.

Serdyukov vội vàng cho rằng, hoạt động của các đơn vị cơ giới quy mô lớn của Quân đội Nga, trong cuộc xung đột Nga-Gruzia là không hiệu quả và ít tác dụng.

Năm 2009, Salyukov được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân khu phía Đông (lúc này Quân khu Viễn đông giải tán và thành lập Quân khu phía Đông). Đại tướng Salyukov, Tư lệnh lực lượng lục quân Nga trong một cuộc tập trận của Quân đội Nga. Ảnh Sputnik

Tuy nhiên, một số chuyên gia quân sự Nga cho rằng, ông Serdyukov đã quá khen ngợi hệ thống và kinh nghiệm của Quân đội Mỹ, làm cho hỏa lực và khả năng cơ động của lục quân Nga bị giảm đáng kể; đồng thời lãng phí ngân sách và tham nhũng nhiều hơn.

Để kịp thời ngăn chặn tổn thất, Chính phủ Nga đã nhanh chóng thay đổi chỉ huy Quân đội, đồng thời Salyukov cũng được điều động trở lại Matxcova để làm Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga và bước vào cơ quan “đầu não” của Quân đội Nga.

Một cuộc điện thoại thay đổi nghề nghiệp quân sự

Sau khi nhậm chức Phó Tổng Tham mưu trưởng, Salyukov rất coi trọng công tác huấn luyện chiến đấu; trên cơ sở rút kinh nghiệm cuộc diễn tập, ông đã phát huy vai trò của các binh chủng đặc biệt, các lữ đoàn pháo binh và tên lửa.

Ông cũng rất chú trọng đến việc xây dựng thông tin hóa Quân đội, và đã đích thân giám sát việc phát triển hệ thống chỉ huy tự động, tích hợp "trinh sát-chỉ huy-hỗ trợ". Đại tướng Salyukov, Tư lệnh lực lượng lục quân Nga. Ảnh Sputnik

Salyukov thậm chí còn cho rằng, hệ thống chỉ huy tự động, chiến thuật và chiến lược, có liên quan đến việc Quân đội Nga có thể hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu một cách hiệu quả trong tương lai hay không.

Theo yêu cầu mà Bộ chỉ huy Quân đội Nga đưa ra, Tư lệnh tương lai của Quân đội Nga, có thể phát lệnh chiến đấu bằng cách chỉ cần nhấp chuột vào máy tính hiển thị tình hình chiến trường, và các binh sĩ tiền tuyến có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tấn công.

Theo một loạt các dự án cải cách do Salyukov tham mưu, hiệu quả chiến đấu của Quân đội Nga đã được khôi phục; đồng thời ông cũng được Tổng thống Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu khẳng định và khen ngợi. Tổng thống Nga Putin bắt tay tướng Salyukov tại Điện Kremlin. Ảnh Sputnik

Vào ngày 2/5/2014, Salyukov khi đang kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân khu phía Nam ở Bắc Kavkaz, bất ngờ nhận được lệnh từ Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu, yêu cầu ông tham gia một cuộc hội đàm từ xa ngay tại chỗ.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Shoigu đã đọc Sắc lệnh số 291 do Tổng thống Putin ký, và Salyukov sẽ được bổ nhiệm làm Tư lệnh Lục quân Nga, vị trí đã bị bỏ trống hơn 120 ngày; đây là lực lượng có quân số chiến đấu lớn nhất trong Quân đội Nga.

Để bày tỏ sự ủng hộ và tin tưởng đối với Salyukov, Putin cũng đã bổ nhiệm ông làm Tổng chỉ huy cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ở Moscow năm đó.

Trên cương vị mới, ông đã hoàn thành trách nhiệm nặng nề của Tổng thống Putin và hoàn thành tốt công việc của Tư lệnh lục quân; cho thế giới bên ngoài nhìn thấy "cơ bắp" của nước Nga. Sau đó, ông cũng nhiều lần giữ chức Tổng tư lệnh duyệt binh ở Quảng trường Đỏ.

Vào "ngày trọng đại" của nước Nga, việc chứng tỏ sức mạnh quân sự đang tái nổi của Moscow, thông qua các cuộc duyệt binh ngày càng trở nên quan trọng. Chẳng hạn, trong lễ duyệt binh năm nay, nhiều vũ khí mới được bổ sung vào đội diễu binh.

Đó là hệ thống phóng tên lửa đa năng "Cyclone-G" cỡ nòng 122mm được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực và dẫn đường tự động đã ra mắt lần đầu tiên tại lễ duyệt binh.

Ngoài ra, hệ thống tên lửa đạn đạo "Iskander-M", có thể mang đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân, và hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa "Yars" với tính năng siêu cơ động và khả năng xuyên phá hệ thống phòng thủ của đối phương…đều là vũ khí hiện đại của lực lượng Lục quân Nga.

Đối với Salyukov, ông cũng sẽ ghi nhớ ý định ban đầu là thi vào trường xe tăng; chỉ cần đất nước cần, ông sẵn sàng ra chiến trường cùng với tất cả binh lính Nga để bảo vệ Tổ quốc.