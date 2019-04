Túng quẫn máy bay, Nga lôi 5 chiếc Su-30 đời đầu ra dùng nốt!

Theo mạng quân sự Nga, Nhà máy sửa chữa hàng không 275 (đơn vị con của Công ty CP Hàng không thống nhất Sukhoi) đã hoàn thành việc đại tu và sửa chữa thành công một máy bay Su-27PU (hay còn được biết tới là Su-30 thế hệ đầu tiên). Nguồn ảnh: bmpd Dự kiến, đơn vị này sẽ bàn giao lại ít nhất 5 chiếc Su-30 cho Không quân Nga, chúng sẽ được vận hành tại Trung tâm thử nghiệm và huấn luyện hàng không tại Lipetsk. Nguồn ảnh: bmpd Hiện vẫn chưa rõ lý do thật sự đằng sau việc này bởi Không quân Nga đang tập trung việc hợp đồng và nhận mới các máy bay Su-30SM nhằm nâng cấp lực lượng không quân. Vậy nên việc họ bỗng dưng đại tu các máy bay Su-30 đời sâu thật là động thái khó hiểu. Có nguồn tin cho rằng, việc này là do thiếu hụt máy bay huấn luyện dẫn tới việc họ khôi phục số Su-30 "đời cổ". Nguồn ảnh: bmpd Su-30 đời đầu hay còn được biết đến với cái tên nổi tiếng hơn Su-27PU hay mẫu thử T-10PU là phiên bản được phát triển cho Quân chủng Phòng không Liên Xô trong những năm 1980 dựa trên cơ sở phiên bản Su-27UB huấn luyện hai chỗ ngồi. Theo thiết kế, Su-27PU là máy bay chỉ huy tiêm kích phòng không kiêm huấn luyện chiến đấu và tuần tra chiến đấu tầm xa... Nguồn ảnh: bmpd Sau khi OKB Sukhoi đề xuất và được BQP Nga chấp thuận tháng 4/1992, T-10PU (Su-27PU) chính thức được đặt lại tên là Su-30. Đây được xem "ngày khai sinh" chính thức dòng máy bay Sukhoi Su-30 nổi tiếng thế giới. Nguồn ảnh: bmpd Sau khi trải qua thử nghiệm, việc sản xuất hàng loạt Su-27PU (Su-30) đã diễn ra từ năm 1992 tại Nhà máy chế tạo hàng không Irkutsk (IAP). Thế nhưng, thực tế việc sản xuất loạt đầu gồm 10 chiếc Su-30 đã được thực hiện từ năm 1991, trong đó 3 chiếc đầu tiên (số hiệu 01-01, 0-02 và 02-01) đã được thực hiện trong năm 1992-1993 để phục vụ công tác nghiên cứu phát triển của Sukhoi. Hai trong số đó được phát triển thành phiên bản Su-30K và Su-30I. Nguồn ảnh: bmpd Chỉ có thêm 5 chiếc máy bay loại này được bàn giao cho BQP Nga giai đoạn 1994-1996 (số series 02-02, 02-03, 03-01, 03-03 và 03-04 với số hiệu chiến đấu từ 50 tới 54 "xanh"). Nguồn ảnh: bmpd Ban đầu, toàn bộ 5 chiếc Su-30 được bàn giao và biên chế cho Trung đoàn tiêm kích cận vệ số 58 giai đoạn 1994-1996. Đến khi đơn vị này giải thể năm 2002, toàn bộ 5 chiếc Su-30 lại "lưu lạc" tới Trung tâm thử nghiệm và huấn luyện hàng không ở Lipetsk. Nguồn ảnh: bmpd Khi về đơn vị mới, 4 trong 5 chiếc Su-30 nhận số hiệu từ 66-69 "Đỏ" còn chiếc 51 "xanh" trước đó trong tình trạng không thể bay do thiếu phụ tùng từ năm 1998. Toàn bộ máy bay sau đó được sơn lại và đưa vào biên chế Phi đội Falcons bay biểu diễn nhưng rất ít sử dụng. Nguồn ảnh: bmpd 4 chiếc máy bay này tiếp tục "dặt dẹo" và "nhập kho" lần lượt năm 2011 (số 66), 2006 (số 67-68), năm 2015 là số 69. Đến năm 2016, BQP Nga bất ngờ ra quyết định "hồi sinh" toàn bộ các máy bay Su-27PU (Su-30). Nguồn ảnh: bmpd Hiện nay, việc đại tu sửa chữa lớn chiếc 68 "đỏ" cơ bản hoàn thành, dẫu vậy hầu như chúng không được hiện đại hóa mà chủ yếu là hồi phục khả năng bay và chiến đấu. Nguồn ảnh: bmpd Các máy bay Su-30 hay Su-27PU nhìn chung kém hơn hẳn phiên bản Su-30MK hay Su-30SM được phát triển cho thị trường xuất khẩu và Không quân Nga sau này. Nhiều khí tài trên Su-30 "cổ lỗ" vẫn lấy từ thế hệ Su-27. Nguồn ảnh: bmpd Mời độc giả xem video hoạt động của Su-33 tại Syria. Nguồn: Youtube

