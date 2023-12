Tư lệnh Quân đội Ukraine phủ nhận đang bế tắc, trông chờ vào F-16

Theo hãng tin "RBC Ukraina", sau khi phát hiện ra thiết bị nghe lén trong văn phòng mới mà ông sắp chuyển đến, Tướng Zaluzhny, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, khi được "RBC Ukraina" phỏng vấn, liệu ông có tin rằng chiến tranh đã đi vào bế tắc hay không, Zaluzhny nói "không". Trước đó, khi trả lời phỏng vấn của tờ Financial Times, Tướng Zaluzhny từng tuyên bố, ông tin rằng cuộc chiến có thể đi vào bế tắc sau chiến dịch phản công diễn ra không suôn sẻ; nhưng điều này ngay lập tức bị Tổng thống Ukraine Zelensky phủ nhận. Nhưng hiện tại, tướng Zaluzhny nói rằng, ông không tin rằng cuộc chiến đã đi vào bế tắc; nhưng không rõ liệu ông có thực sự nghĩ như vậy hay đang cố gắng thể hiện “tinh thần đoàn kết” với Chính phủ Ukraine; đặc biệt là với Tổng thống Ukraine Zelensky. Khi được hỏi liệu Quân đội Ukraine có tiến hành một cuộc tấn công mới vào năm 2024 hay không, Tướng Zaluzhny cho biết ông không thể đưa ra bất kỳ bình luận nào về các kế hoạch quân sự, bao gồm cả cái gọi là "chiến dịch phản công mới". “Là kế hoạch, chúng ta phải làm gì? Nếu không, đây sẽ là một màn trình diễn chứ không phải một cuộc chiến, và cái giá của chiến tranh là mạng sống của con người; và dù sao chúng ta cũng không thể nói về vấn đề này"; Tướng Zaluzhny kết luận. Quân đội Ukraine đã tiêu tốn rất nhiều đạn dược trong chiến dịch phản công mùa hè diễn ra không suôn sẻ, hoặc nói thẳng ra là thất bại; đồng thời mất nhiều xe tăng và xe chiến đấu bộ binh tiên tiến được phương Tây hỗ trợ trong giai đoạn đầu phản công. Các nhà phân tích quân sự phương Tây cho rằng, Quân đội Ukraine vẫn giữ lại được phần lớn trang bị của mình sau khi trải qua đợt phản công khó khăn trong mùa hè, tỷ lệ tổn thất của một số xe chiến đấu bộ binh phương Tây thậm chí còn dưới 5%. Vấn đề hiện tại là thiếu đạn pháo. Còn Tướng Tarnavsky, Tư lệnh chiến trường phía đông nam Ukraine, đã xác nhận điều này trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Anh Reuters. Tướng Tarnavsky cho biết, do thiếu viện trợ quân sự của phương Tây, đặc biệt là đạn pháo, Quân đội Ukraine buộc phải giảm một số hoạt động. “Đạn pháo của phương Tây không đủ để đáp ứng nhu cầu của chúng tôi, vì vậy chúng tôi đang phân bổ lại chúng; hiện chúng tôi đang lên kế hoạch lại cho các nhiệm vụ mà chúng tôi đã đặt ra cho mình và giảm số lượng nhiệm vụ, vì chúng tôi cần tập trung hỗ trợ cho các nhiệm vụ mang tính cấp bách”. Tướng Tarnavsky gọi việc thiếu đạn pháo trên khắp chiến tuyến, đặc biệt là đạn pháo của Liên Xô, bao gồm cả đạn pháo 122mm và 152mm, là "một vấn đề rất lớn". Đồng thời, Tướng Tarnavsky cũng đề cập đến việc Quân đội Nga cũng thiếu đạn pháo; Tướng Tarnavsky dẫn nguồn thông tin từ các nhà phân tích cho rằng, mặc dù ngành công nghiệp quốc phòng Nga hoạt động ngày đêm và đã nhận được nguồn cung đạn pháo mới từ một số nước đồng minh của Nga. Nhưng do chiến thuật pháo binh của Quân đội Nga và các lý do khác khiến Quân đội Nga bị ảnh hưởng, không còn có thể bắn lãng phí đạn pháo như năm 2022, Tướng Tarnavsky cho biết. Tướng Tarnavsky cũng cho biết thêm, kỹ thuật cũng như chiến thuật sử dụng pháo binh Nga trong chiến tranh bị hạn chế bởi các yếu tố như chất lượng đạn kém, thiếu radar trinh sát pháo và điều đó ảnh hưởng đến nguyên tắc sử dụng pháo binh của họ. Tướng Tarnavsky cũng đề cập rằng, UAV của Nga là mối đe dọa lớn. Những chiếc UAV của Nga không chỉ tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine ở sâu trong lãnh thổ, mà còn tấn công Quân đội Ukraine ở tiền tuyến. Trong các câu chuyện, cả Tướng Tarnavsky cũng như Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine Zaluzhny đều đặt hy vọng vào máy bay chiến đấu F-16. Họ cho rằng “Sự xuất hiện của máy bay chiến đấu F-16 giống như Zaporozhets (một hãng xe cũ của Liên Xô) gặp Mercedes-Benz. Mọi người đều mong chờ điều đó". Theo các thông tin trước đó, các phi công Ukraine nhiều khả năng sẽ bay một mình trên máy bay chiến đấu F-16 và dự kiến sẽ lái máy bay chiến đấu F-16 tham chiến vào mùa xuân tới và có thể đóng vai trò lớn hơn trong tấn công mặt đất. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, thật khó để nói liệu các phi công Ukraine chỉ được huấn luyện nửa năm trên máy bay chiến đấu F-16, thay vì vài năm huấn luyện, đã có thể thành thạo đầy đủ về kỹ chiến thuật cũng như kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường. Ngược lại, các nhà phân tích cũng cho rằng, lãnh đạo Quân đội Ukraine đang quá mơ tưởng về một loại “vũ khí thần kỳ”. Trong khi “đang đợi” F-16 là những chiếc máy bay chiến đấu “siêu đánh chặn” của Nga như MiG-31, Su-30SM và đặc biệt là Su-35; tất cả đều do các phi công ưu tú của Nga điều khiển. Ukraine cũng nên nhớ bài học từ UAV TB-2, tên lửa HIMARS hay xe tăng Leopard 2 cũng từng được tung hô và chờ đợi như là “vũ khí thay đổi cuộc chơi” và kết quả như thế nào đã được khẳng định. Các nhà phân tích cũng cho rằng, Không quân Ukraine không nên “có mới, nới cũ” khi quá đặt hy vọng vào F-16, để xem thường những chiến đấu cơ Liên Xô mà họ đang sở hữu.

Theo hãng tin "RBC Ukraina", sau khi phát hiện ra thiết bị nghe lén trong văn phòng mới mà ông sắp chuyển đến, Tướng Zaluzhny, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, khi được "RBC Ukraina" phỏng vấn, liệu ông có tin rằng chiến tranh đã đi vào bế tắc hay không, Zaluzhny nói "không". Trước đó, khi trả lời phỏng vấn của tờ Financial Times, Tướng Zaluzhny từng tuyên bố, ông tin rằng cuộc chiến có thể đi vào bế tắc sau chiến dịch phản công diễn ra không suôn sẻ; nhưng điều này ngay lập tức bị Tổng thống Ukraine Zelensky phủ nhận. Nhưng hiện tại, tướng Zaluzhny nói rằng, ông không tin rằng cuộc chiến đã đi vào bế tắc; nhưng không rõ liệu ông có thực sự nghĩ như vậy hay đang cố gắng thể hiện “tinh thần đoàn kết” với Chính phủ Ukraine; đặc biệt là với Tổng thống Ukraine Zelensky. Khi được hỏi liệu Quân đội Ukraine có tiến hành một cuộc tấn công mới vào năm 2024 hay không, Tướng Zaluzhny cho biết ông không thể đưa ra bất kỳ bình luận nào về các kế hoạch quân sự, bao gồm cả cái gọi là "chiến dịch phản công mới". “Là kế hoạch, chúng ta phải làm gì? Nếu không, đây sẽ là một màn trình diễn chứ không phải một cuộc chiến, và cái giá của chiến tranh là mạng sống của con người; và dù sao chúng ta cũng không thể nói về vấn đề này"; Tướng Zaluzhny kết luận. Quân đội Ukraine đã tiêu tốn rất nhiều đạn dược trong chiến dịch phản công mùa hè diễn ra không suôn sẻ, hoặc nói thẳng ra là thất bại; đồng thời mất nhiều xe tăng và xe chiến đấu bộ binh tiên tiến được phương Tây hỗ trợ trong giai đoạn đầu phản công. Các nhà phân tích quân sự phương Tây cho rằng, Quân đội Ukraine vẫn giữ lại được phần lớn trang bị của mình sau khi trải qua đợt phản công khó khăn trong mùa hè, tỷ lệ tổn thất của một số xe chiến đấu bộ binh phương Tây thậm chí còn dưới 5%. Vấn đề hiện tại là thiếu đạn pháo. Còn Tướng Tarnavsky, Tư lệnh chiến trường phía đông nam Ukraine, đã xác nhận điều này trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Anh Reuters. Tướng Tarnavsky cho biết, do thiếu viện trợ quân sự của phương Tây, đặc biệt là đạn pháo, Quân đội Ukraine buộc phải giảm một số hoạt động. “Đạn pháo của phương Tây không đủ để đáp ứng nhu cầu của chúng tôi, vì vậy chúng tôi đang phân bổ lại chúng; hiện chúng tôi đang lên kế hoạch lại cho các nhiệm vụ mà chúng tôi đã đặt ra cho mình và giảm số lượng nhiệm vụ, vì chúng tôi cần tập trung hỗ trợ cho các nhiệm vụ mang tính cấp bách”. Tướng Tarnavsky gọi việc thiếu đạn pháo trên khắp chiến tuyến, đặc biệt là đạn pháo của Liên Xô, bao gồm cả đạn pháo 122mm và 152mm, là "một vấn đề rất lớn". Đồng thời, Tướng Tarnavsky cũng đề cập đến việc Quân đội Nga cũng thiếu đạn pháo; Tướng Tarnavsky dẫn nguồn thông tin từ các nhà phân tích cho rằng, mặc dù ngành công nghiệp quốc phòng Nga hoạt động ngày đêm và đã nhận được nguồn cung đạn pháo mới từ một số nước đồng minh của Nga. Nhưng do chiến thuật pháo binh của Quân đội Nga và các lý do khác khiến Quân đội Nga bị ảnh hưởng, không còn có thể bắn lãng phí đạn pháo như năm 2022, Tướng Tarnavsky cho biết. Tướng Tarnavsky cũng cho biết thêm, kỹ thuật cũng như chiến thuật sử dụng pháo binh Nga trong chiến tranh bị hạn chế bởi các yếu tố như chất lượng đạn kém, thiếu radar trinh sát pháo và điều đó ảnh hưởng đến nguyên tắc sử dụng pháo binh của họ. Tướng Tarnavsky cũng đề cập rằng, UAV của Nga là mối đe dọa lớn. Những chiếc UAV của Nga không chỉ tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine ở sâu trong lãnh thổ, mà còn tấn công Quân đội Ukraine ở tiền tuyến. Trong các câu chuyện, cả Tướng Tarnavsky cũng như Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine Zaluzhny đều đặt hy vọng vào máy bay chiến đấu F-16. Họ cho rằng “Sự xuất hiện của máy bay chiến đấu F-16 giống như Zaporozhets (một hãng xe cũ của Liên Xô) gặp Mercedes-Benz. Mọi người đều mong chờ điều đó". Theo các thông tin trước đó, các phi công Ukraine nhiều khả năng sẽ bay một mình trên máy bay chiến đấu F-16 và dự kiến sẽ lái máy bay chiến đấu F-16 tham chiến vào mùa xuân tới và có thể đóng vai trò lớn hơn trong tấn công mặt đất. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, thật khó để nói liệu các phi công Ukraine chỉ được huấn luyện nửa năm trên máy bay chiến đấu F-16, thay vì vài năm huấn luyện, đã có thể thành thạo đầy đủ về kỹ chiến thuật cũng như kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường. Ngược lại, các nhà phân tích cũng cho rằng, lãnh đạo Quân đội Ukraine đang quá mơ tưởng về một loại “vũ khí thần kỳ”. Trong khi “đang đợi” F-16 là những chiếc máy bay chiến đấu “siêu đánh chặn” của Nga như MiG-31, Su-30SM và đặc biệt là Su-35; tất cả đều do các phi công ưu tú của Nga điều khiển. Ukraine cũng nên nhớ bài học từ UAV TB-2, tên lửa HIMARS hay xe tăng Leopard 2 cũng từng được tung hô và chờ đợi như là “vũ khí thay đổi cuộc chơi” và kết quả như thế nào đã được khẳng định. Các nhà phân tích cũng cho rằng, Không quân Ukraine không nên “có mới, nới cũ” khi quá đặt hy vọng vào F-16, để xem thường những chiến đấu cơ Liên Xô mà họ đang sở hữu.