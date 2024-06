Để “sống sót”, tăng M1 Abrams phải đeo “gạch” và “mặc” giáp lồng

Theo EurAsian Times, có nhiều bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams do Mỹ viện trợ cho Quân đội Ukraine được trang bị thêm lớp giáp lồng chống máy bay không người lái và giáp phản ứng nổ (ERA) Kontakt-1. Ảnh: EurAsian Times. Sự đổi mới này được xem là một bước cải tiến quan trọng trong việc nâng cao khả năng phòng thủ cho xe tăng. Những hình ảnh thú vị trên xuất hiện sau khoảng một tháng, kể từ khi có thông tin về việc Ukraine rút xe tăng M1A1 khỏi tiền tuyến, do lo ngại chúng dễ bị máy bay không người lái cảm tử của Nga tấn công. Ảnh: Forbes. Chiếc xe tăng M1 Abrams mới được sửa đổi của Ukraine có tính năng bảo vệ khá toàn diện, nhờ lớp giáp lồng bọc kín và lớp giáp phản ứng nổ bổ sung. Ngày càng có nhiều xe tăng của cả phía Nga và Ukraine xuất hiện với những lớp bảo vệ như vậy trên chiến trường. Ảnh: X. Những sửa đổi này là một phần trong sáng kiến của Tập đoàn Metinvest có trụ sở tại Ukraine, tập đoàn nổi tiếng chuyên về khai thác và sản xuất thép, tập đoàn này đã công bố triển khai các lá chắn bọc thép mới cho xe tăng của Quân đội Ukraine vào cuối tháng 5 vừa qua. Ảnh: The War Zone. Theo thông cáo báo chí của Metinvest, tập đoàn đang sản xuất lớp giáp chống máy bay không người lái cho xe tăng Abrams và những xe tăng do Liên Xô thiết kế, chẳng hạn như dòng T-64, T-72 và những dòng cao cấp hơn như T-80 và T-90. Tuy nhiên, bằng chứng trực quan hiện tại chỉ cho thấy thiết kế trên được triển khai cho xe tăng M1 Abrams. Ảnh: Militarnyi. Sáng kiến này là một phần trong chiến lược sản xuất thời chiến với tên gọi là “Mặt trận thép” của Tập đoàn Metinvest, mục tiêu ban đầu của chiến lược này là cung cấp những nơi trú ẩn được chế tạo sẵn, áo giáp và các vật liệu thiết yếu khác cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Thông cáo báo chí của Metinvest nhấn mạnh rằng, quá trình thử nghiệm đã được thực hiện rất cụ thể, tỉ mỉ trước khi chuyển giao những lớp giáp bằng thép cho Quân đội Ukraine. Metinvest cũng lưu ý rằng, hơn 25 hệ thống bảo vệ đã được sản xuất và chuyển giao, trong đó có 7 hệ thống được thiết kế đặc biệt cho xe tăng M1 Abrams. Những bức ảnh do Metinvest công bố cho thấy một loạt lớp giáp lồng được lắp trên xe tăng Abrams. Lớp giáp chính được gắn trên đỉnh tháp pháo, còn các tấm lưới bổ sung bảo vệ phía trước, hai bên và phía sau xe tăng. Mặc dù đã được trang bị những tấm giáp lồng khá toàn diện, tuy nhiên các kỹ sư Ukraine vẫn lo ngại những khoảng trống chưa được bảo vệ trên xe tăng, bởi lính Nga rất thành thạo trong việc điều khiển máy bay không người lái FPV (Chế độ xem góc nhìn thứ nhất), họ có thể điều khiển những chiếc UAV tấn công chính xác vào những khu vực chưa được bảo vệ. Chính vì vậy, ngoài các lớp giáp lồng chống máy bay không người lái, xe tăng M1 Abrams của Ukraine còn được trang bị thêm giáp phản ứng nổ Kontakt-1, chúng được gắn bên trên lớp giáp phản ứng M19 Abrams (ARAT) theo tiêu chuẩn của Mỹ, nằm dọc theo hai bên thân xe tăng. Các tấm gạch ERA Kontakt-1 do Liên Xô thiết kế còn được gắn vào mặt trước của xe tăng. Những trang bị bổ sung này được đánh giá là rất quan trọng và kịp thời, trong việc tăng cường khả năng sống sót của xe tăng Abrams trên chiến trường Ukraine, giúp cho chiếc xe tăng đắt đỏ này có thể đối phó với những loại UAV cảm tử của Nga. Một thông tin quan trọng khác cũng liên quan đến xe tăng Abrams, theo EurAsian Times, Bộ trưởng Kinh tế Romania Radu Oprea tuyên bố Romania muốn trở thành nhà sản xuất đạn dược hàng đầu cho xe tăng Abrams của Mỹ. Oprea tiết lộ rằng Romania đã nỗ lực thực hiện một số dự án nhằm chuyển đổi năng lực sản xuất quốc phòng của mình. Ông nói: “Có những dự án chúng tôi đã thực hiện trong một thời gian dài, một số đã bắt đầu, một số đã thành hiện thực thông qua các biên bản ghi nhớ đã được ký kết”. Bộ trưởng Oprea đã đề cập đến bản ghi nhớ được ký với Hệ thống chiến thuật và quân sự chung (GDOTS). Đại sứ Mỹ Kathleen Kavalec cũng đã có mặt tại lễ ký kết. Sự hợp tác giữa công ty quốc phòng nhà nước Romania ROMARM và GDOTS sẽ giúp biến các nhà máy ở Romania thành trung tâm để sản xuất đạn dược cỡ lớn, đặc biệt là loại đạn 120mm và 155mm. Những loại đạn này sẽ được sản xuất tại Romania và xuất khẩu sang các nước Đông và Trung Âu, cũng như cho xe tăng Abrams của Mỹ được triển khai trên toàn thế giới. Các động thái chiến lược của Romania cũng phù hợp với việc mua khí tài quân sự của Mỹ gần đây. Vào tháng 11/2023, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc bán 54 xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 SEPv3 Abrams cho Romania với chi phí ước tính là 2,53 tỷ USD. Với những phát triển này, Romania đã định vị mình là nhân tố chủ chốt trong cơ sở hạ tầng quốc phòng của NATO và là nhà cung cấp chính của các loại đạn dược quan trọng của liên minh.

