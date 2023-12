Đầu cầu Krynki ven sông Dnieper trở thành “bãi săn” của pháo binh Nga

Ngôi làng chài nhỏ Krynki bên tả ngạn sông Dnieper ở Kherson đã thực sự trở thành “bãi săn bắn” của Quân đội Nga, với pháo binh bắn hàng ngày. Thương vong buộc Quân đội Ukraine phải bổ sung quân số thường xuyên. Với sự chỉ điểm 24/24 của UAV trinh sát, pháo binh Nga bắn phá liên tục vào đầu cầu Krynki; ngoài ra, trong những ngày gần đây, khi thời tiết bắt đầu tốt lên, Không quân Nga bắt đầu ném bom trở lại cả hai bên khu vực bờ sông. Các mục tiêu mà pháo binh và không quân Nga tập trung tấn công, ngoài khu vực đầu cầu Krynki; còn có sở chỉ huy, khu tập kết và các trận địa pháo binh, súng cối của Ukraine ở bờ bắc sông, làm nhiệm vụ yểm trợ cho lực lượng vượt sông. Theo trang Topwar/Nga, diện tích khu vực đầu cầu của Ukraine ở bờ nam sông Dnieper tại Kherson (trung tâm là làng Krynki) đã bị thu hẹp, diện tích không vượt quá một km2. Trong những ngày gần đây, mặc dù bị pháo kích liên tục, nhưng do Quân Nga không sử dụng bộ binh tấn công, nên Quân đội Ukraine đã giảm cường độ chuyển quân sang bờ nam và sử dụng chiến thuật “Marinka”; đó là phần lớn thời gian binh lính ẩn náu trong tầng hầm của những ngôi nhà bị phá hủy. Các đơn vị chiến đấu của Nga, ngoài việc pháo kích vào các mục tiêu của Ukraine, chỉ tổ chức ngăn chặn quân Ukraine tiến vào khu vực rừng trồng, gần nhà kính. Tuy nhiên quân Ukraine dù bị tổn thất, vẫn không từ bỏ nỗ lực tiến vào vùng xám ở sườn phía tây và phía đông làng Krynki. Nhiều khả năng những nỗ lực gây áp lực của phía Ukraine tại khu vực này sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Điều này được chứng minh một cách gián tiếp bằng việc chuyển đạn pháo 155 mm và các trận địa pháo binh đến Tyaginka và đến sườn phía bắc của đảo Frolov. Đồng thời theo truyền thông Ukraine, các cuộc tấn công của quân đội nước này đã gây tổn thất nặng nề cho phía Nga, đồng thời mô tả pháo binh, tên lửa và UAV tự sát của Ukraine đã tấn công tất cả các vị trí của quân Nga trên khu vực bờ đông sông Dnieper tại Kherson. Tuy nhiên, sự trả đũa của Quân đội Nga đã sớm ập đến, thành phố Kherson ở bờ Tây sông Dnieper do Ukraine kiểm soát đã bị Quân đội Nga pháo kích nhiều lần, đạn pháo và bom lượn có điều khiển của Nga đã gây thiệt hại lớn cho khu đô thị Kherson. Các binh sĩ lực lượng Thủy quân lục chiến Ukraine nói với phóng viên tờ New York Times (NYT) rằng, các đơn vị pháo binh và UAV của Ukraine được triển khai ở bờ bắc sông, có lợi thế là cao hơn bờ nam và có khả năng tiếp cận nguồn bảo đảm hậu cần và UAV đóng một vai trò quan trọng trong các hoạt động vượt sông của họ. Theo phân tích của phóng viên NYT, trọng tâm của chiến dịch vượt sông Dnieper của Ukraine hiện nay không phải là đột phá mà là thu hút càng nhiều quân Nga về đây càng tốt; mục đích là kéo giãn Quân đội Nga, làm giảm áp lực ở các hướng khác. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của Quân đội Ukraine thường gặp phải hỏa lực pháo binh Nga dữ dội hơn. Phóng viên tờ NYT đã phỏng vấn một lính thủy quân lục chiến Ukraine, từng tham gia chiến đấu ở đầu cầu Krynki tên là Maxim và được biết, các cuộc không kích cũng như hỏa lực của xe tăng, pháo binh và súng cối của Nga dữ dội đến mức, trung đội của anh không thể thoát ra khỏi tầng hầm nơi các binh sĩ trú ẩn lần đầu tiên. Maxim cũng cho biết thêm, ba lính thủy đánh bộ thiệt mạng trong cuộc không kích và trung đội được lệnh sơ tán, nhưng nó nhanh chóng trở thành một cuộc rút lui hỗn loạn và thảm khốc. Trong bóng tối, những người lính bị pháo binh Nga truy đuổi khi họ di chuyển đến bờ sông; nhưng khi đến nơi, họ được thông báo rằng họ phải đợi ba giờ để có thuyền đến đón. Maxim nói: “Đó là một khu vực đầm lầy chứa đầy nước và bùn, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc vùi mình vào những hố đạn pháo càng nhiều càng tốt và lúc đó mọi người đều đã bị thương. Cuối cùng có một chiếc thuyền đến đón và đưa những người bị thương nặng nhất sang sông”. Số lính Ukraine còn lại trong đó có Maxim phải chờ thêm thuyền đến đón; lúc này máy bay chiến đấu của Nga đã ném bom bờ sông bằng ba quả bom lượn nặng nửa tấn, làm nổ tung những miệng hố lớn trên mặt đất. Một chiếc thuyền kayak khác đến và đưa thêm 5 người bị thương đi. Maxim trải lòng: "Bờ nam sông Dnieper giống như địa ngục, bạn may mắn không chết, nhưng bạn không cảm thấy mình còn sống". Một nửa trong số 10 người trong trung đội của anh đã chết hoặc mất tích. Trang web "War Zone" của Mỹ bình luận về cuộc giao tranh của Ukraine gần sông Dnieper được mô tả là địa ngục. Trang này tin rằng, phía Ukraine đã phải chịu tổn thất lớn trên chiến trường ở Zaporozhye, Donetsk và thậm chí cả tỉnh Kharkov. Còn Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, nỗ lực phản công của Quân đội Ukraine nhằm chọc thủng tuyến phòng ngự của Nga bờ nam sông Dnieper và đưa quân đến làng Krynki vì mục đích chính trị hơn là mục tiêu quân sự. Không quân sử dụng bom lượn hạng nặng 1.500 kg tấn công vào vị trí quân Ukraine ở bờ bắc sông Dnieper khu vực Kherson. Nguồn: Topwar.

