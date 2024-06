Đọ vẻ gợi cảm của Quỳnh Lương - Xoài Non

Mới đây, diễn viên Quỳnh Lương bất ngờ bàn về hôn nhân của Xoài Non (phải). Quỳnh Lương và Xoài Non không thua kém nhau về sắc vóc. Cả hai đều sở hữu vóc dáng thon gọn. Khuôn mặt của Quỳnh Lương trẻ trung còn Xoài Non sở hữu gương mặt xinh như búp bê. Quỳnh Lương và Xoài Non đều khiến người đối diện khó rời mắt bởi nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ. Quỳnh Lương từng một lần sinh nở. Cô có chiều cao 1m67, số đo 3 vòng 80-60-88 cm. Nữ diễn viên phim "Đừng làm mẹ cáu" có thể cân mọi phong cách. Quỳnh Lương khoe vóc dáng gợi cảm với đầm cúp ngực khi dự sự kiện. Xoài Non được khen thần thái hơn sau khi kết hôn với Xemesis. Hot girl sinh năm 2002 làm người mẫu ảnh, diễn viên trước khi lập gia đình. Gần đây, Xoài Non tỏ ra bức xúc khi bị mỉa mai "sống bám" gia đình nhà chồng. "21 năm cuộc đời chưa bao giờ ngửa tay xin tiền ai ngoài bố mẹ ruột. Mỗi ngày đều phải đi làm để tự lo cho bản thân và gia đình. Vậy mà lúc nào cũng bị mang danh "ăn bám", "đào mỏ". Thêu dệt những câu chuyện đọc xong chỉ thấy sao mà đáng sợ", Xoài Non cho biết. Xem trailer phim "Đừng làm mẹ cáu". Nguồn VFC

