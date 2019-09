Từ bài học chiến tranh Việt Nam, Mỹ huấn luyện lính trong rừng

Mỹ là một quốc gia ôn đới và dù có diện tích rất rộng, khắp nước Mỹ tìm mỏi mắt cũng không có một khu rừng nhiệt đới nào và binh lính Mỹ nhiều người cũng chưa từng tiếp xúc với rừng nhiệt đới trước khi nhập ngũ. Nguồn ảnh: FAS. Rút kinh nghiệm từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai khi đụng độNhật ở mặt trận Thái Bình Dương và đặc biệt là trong Chiến tranh Việt Nam, quân đội Mỹ đã xây dựng hẳn một trại huấn luyện giữa rừng nhiệt đới tại Nhật Bản để cho binh lính có điều kiện làm quen với môi trường phức tạp đầy nguy hiểm này. Nguồn ảnh: FAS. Tại đây, những "lính mới" của quân đội Mỹ sẽ được tiếp xúc trực tiếp với khí hậu nóng ẩm đến ngộp thở của rừng nhiệt đới lâu năm, học các kỹ năng tìm đường, định hướng, vượt rừng hay thậm chí cả những kỹ năng sinh tồn khi bị lạc. Nguồn ảnh: FAS. Các loại vũ khí của Mỹ cũng được mang ra thử nghiệm, tìm điểm yếu khi chúng hoạt động trong môi trường rừng rậm nhiệt đới để người lính biết cách phòng chống, bảo dưỡng các loại vũ khí này. Nguồn ảnh: FAS. Kỹ năng quan trọng nhất khi di chuyển trong rừng rậm nhiệt đới đó là việc định hướng. Không phải lúc nào người lính cũng có la bàn hoặc thiết bị GPS để tìm đường và rừng rậm nhiệt đới với cây cối dày tới mức vào giữa trưa người lính cũng chưa chắc đã nhìn thấy mặt trời để xác định phương hướng. Nguồn ảnh: FAS. Ngoài ra, các kỹ năng như tìm nguồn nước, tìm thức ăn khi đi lạc trong rừng nhiệt đới cũng đặc biệt quan trọng với những người lính này. Nguồn ảnh: FAS. Việc sơ cứu khi bị thương trong rừng rậm nhiệt đới cũng khác so với trong những môi trường khác. Do có môi trường ẩm ướt và bẩn thỉu, vết thương sẽ dễ bị nhiễm trùng hơn khi người lính bị thương ở môi trường này. Nguồn ảnh: FAS. Mọi loại thực vật, động vật ở trong rừng rậm nhiệt đới đều rất khác lạ với binh lính Mỹ, nhiều loại động thực vật đặc thù chỉ có thể tìm thấy ở một vài khu rừng nhiệt đới trên thế giới có thể mang độc khiến người lính phải cực kỳ cẩn trọng khi di chuyển. Nguồn ảnh: FAS. Trong Chiến tranh Việt Nam, người Mỹ luôn gặp phải rất nhiều khó khăn khi tác chiến trong rừng rậm, thậm chí trong nhiều cuộc giao tranh, binh lính Mỹ cơ động không hiểu ý nhau thậm chí đã quay ra bắn lẫn nhau khi quân giải phóng đã rút lui từ trước đó. Nguồn ảnh: FAS. Ngoài ra, cũng có không ít lính Mỹ bị thương hoặc thiệt mạng do côn trùng, động vật có độc cắn hoặc do lũ quét. Nguồn ảnh: FAS. Vậy nên, quân đội Mỹ ở thời điểm hiện tại đã chi bội tiền để đưa lính tham gia các khoá huấn luyện tác chiến trong rừng nhiệt đới ở khu vực Đông Nam Á và Nhật Bản nhằm tìm ra cách thức tối ưu nhất khi "chẳng may" lại một lần nữa phải tham chiến với quy mô lớn ở môi trường này. Nguồn ảnh: FAS. Lính Mỹ ăn sống một con rắn - một bài học sinh tồn khi tham gia khoá huấn luyện Rắn Hổ Mang Vàng - khoá huấn luyện tác chiến trong rừng nhiệt đới lớn nhất được Mỹ phối hợp với một vài quốc gia Đông Nam Á thực hiện. Nguồn ảnh: FAS. Mời độc giả xem Video: Lính Mỹ vật lộn khi huấn luyện trong rừng rậm nhiệt đới, lội suối khi nước cao đến tận cổ.

