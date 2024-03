Truyền hình Đức: Quân Nga “vồ” được xe tăng Leopard 2 hoàn chỉnh

Kênh truyền hình News TV của Đức ngày 12/3 đưa tin, Quân đội Nga đã thu giữ một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A6 hoàn chỉnh của Ukraine, do Đức sản xuất. Một số nhà phân tích cho rằng, nó sẽ sớm được chuyển đến thủ đô Moscow. Tờ Bild của Đức thì đưa tin, binh lính Nga đã đăng ảnh xe tăng lên internet vào ngày 10/3. Bức ảnh được cho là chụp cách làng Stepove khoảng 900m về phía nam; ngôi làng nằm ở phía bắc thành phố Avdiivka, hiện đang bị Quân đội Nga chiếm đóng. Bức ảnh một binh sĩ Nga “tạo dáng” bên chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A6 của Ukraine, được trang bị giáp lồng chống UAV đã xuất hiện trên mạng xã hội. Theo các nguồn tin, đây là lần đầu tiên Quân đội Nga thu giữ xe tăng Leopard-2 của phương Tây hỗ trợ Ukraine. Chiếc xe tăng Leopard 2 này được Quân đội Ukraine đưa vào chiến đấu vào ngày 30/10 năm ngoái. Nhưng ngay ngày hôm sau nó đã bị pháo binh Nga bắn hư hỏng và ngay lập tức bị Quân đội Ukraine bỏ rơi. Một đoạn video do UAV của Nga quay vào ngày 31/10 năm ngoái cho thấy, nhiên liệu đang cháy tràn ra từ gầm chiếc Leopard 2 này; được biết, cả 4 thành viên kíp xe đã rút về vị trí an toàn. Hiện nay Quân đội Nga đã mở rộng phạm vi chiếm đóng ở khu vực Avdiivka, nên họ đã có thể thu giữ được chiếc xe tăng không thể hoạt động này. Việc để mất chiếc xe tăng Leopard 2 quý giá là "nỗi đau" đối với Ukraine. Đức đã cung cấp 18 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-2A6 cho Ukraine vào đầu năm 2023, nhưng chưa đề cập đến việc sẽ cung cấp thêm. Trên mạng xã hội vẫn còn rất nhiều tranh cãi về vị trí của chiếc xe tăng này. Một số người nói rằng nó đã bị tịch thu gần Avdiivka, thậm chí còn nói rằng nó sẽ sớm được trưng bày ở Moscow. Một số người cũng cho rằng nó đã bị một UAV FPV cho nổ tung ở đâu đó vào tháng 11 năm ngoái và đã bị phá hủy thêm. Tuy nhiên, xét theo tình trạng thân xe tăng thì nó được bảo quản rất tốt, đối với một chiếc xe tăng như vậy, Quân đội Ukraine sẽ không bỏ rơi và nhất định sẽ tìm cách kéo nó về. Trên internet cũng có thông tin cho rằng, Quân đội Nga đã đẩy lui quân Ukraine đang chuẩn bị giải cứu xe tăng Leopard. 2. Tóm lại, hiện tại có một số mâu thuẫn về chiếc xe tăng Leopard 2A6 này của Ukraine. Nhưng Quân đội Nga ít nhất đã chiếm phương tiện này trong một khoảng thời gian nhất định, khi đó binh lính Nga mới tới gần để chụp ảnh. Sau khi đến chiến trường Ukraine, nhiều chiếc Leopard 2A6 đã bị quân Nga tiêu diệt và Quân đội Ukraine cũng đã thực hiện một số “nâng cấp” nhất định đối với chiếc Leopard 2 của họ, ví dụ như lắp thêm lớp giáp phản ứng nổ Kontact 1. Nhưng biện pháp thêm lớp giáp lồng dạng thanh xung quanh tháp pháo này, là lần đầu tiên nhìn thấy trên xe tăng Leopard 2A6. Có khả năng nó đã được binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến “tự nâng cấp”, để đối phó với tên lửa chống tăng và máy bay không người lái FPV. Trước đó, Quân đội Nga đã thu giữ một xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley do Mỹ sản xuất và vận chuyển về thủ đô Moscow để trưng bày. Rõ ràng, nếu bắt được một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A6 tiên tiến nhất do Đức sản xuất, thì giá trị của nó chắc chắn sẽ lớn hơn xe chiến đấu bộ binh Bradley. Nếu chiếc Leopard 2A6 của Ukraine bị bỏ rơi ở gần Avdivka, thì Quân đội Nga có cơ hội để kéo nó về tuyến sau, vì sau khi chiếm được thành phố vào giữa tháng 2, Quân đội Ukraine đã bị quân Nga tiếp tục đánh bật về phía tây; điều này đã tạo cho Quân đội Nga cơ hội tiếp cận các loại vũ khí mà Ukraine bỏ lại. Vào tháng 11 năm ngoái, máy bay không người lái FPV của Nga cũng đã tiêu diệt một xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A6 của Ukraine, đoạn video quay lúc đó rất rõ ràng, tổ lái xe tăng Ukraine trốn thoát khỏi xe tăng và bỏ rơi xe tăng ở địa hình bằng phẳng. Hơn nữa, chiếc xe tăng đó còn bị nghi ngờ được trang bị lưới tản nhiệt ngụy trang và hướng quay của tháp pháo cũng rất giống với chiếc Leopard 2A6 trong ảnh trên mạng xã hội mà truyền thông Đức đã nêu. Vì vậy, một số người cho rằng bức ảnh này rất có thể đã được chụp ở mặt trận khác trước đó, nếu không đáp ứng điều kiện sơ tán, thì có thể chiếc xe tăng Leopard 2A6 còn trong tình trạng rất tốt này, rất có thể cuối cùng sẽ bị Quân đội Nga phá hủy, để tránh rơi lại vào tay Ukraine . Trang web Oryx tính toán tổn thất vũ khí của cả hai bên trong cuộc xung đột Nga-Ukraine dựa trên các bức ảnh. Oryx Trang Oryx cho biết, tính đến nay, Quân đội Ukraine đã mất 17 chiếc Leopard 2A4 và 12 chiếc Leopard 2A6. Ngoài Đức, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Na Uy, thì Canada cũng cung cấp xe tăng Leopard do Đức sản xuất cho Ukraine (Nguồn ảnh: CNN, Reuters, Sputnik). Chiếc xe tăng M1A1 Abrams thứ tư của Ukraine bị quân Nga tiêu diệt ở phía tây thành phố Avdiivka. Nguồn Topwar

Kênh truyền hình News TV của Đức ngày 12/3 đưa tin, Quân đội Nga đã thu giữ một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A6 hoàn chỉnh của Ukraine, do Đức sản xuất. Một số nhà phân tích cho rằng, nó sẽ sớm được chuyển đến thủ đô Moscow. Tờ Bild của Đức thì đưa tin, binh lính Nga đã đăng ảnh xe tăng lên internet vào ngày 10/3. Bức ảnh được cho là chụp cách làng Stepove khoảng 900m về phía nam; ngôi làng nằm ở phía bắc thành phố Avdiivka, hiện đang bị Quân đội Nga chiếm đóng. Bức ảnh một binh sĩ Nga “tạo dáng” bên chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A6 của Ukraine, được trang bị giáp lồng chống UAV đã xuất hiện trên mạng xã hội. Theo các nguồn tin, đây là lần đầu tiên Quân đội Nga thu giữ xe tăng Leopard-2 của phương Tây hỗ trợ Ukraine. Chiếc xe tăng Leopard 2 này được Quân đội Ukraine đưa vào chiến đấu vào ngày 30/10 năm ngoái. Nhưng ngay ngày hôm sau nó đã bị pháo binh Nga bắn hư hỏng và ngay lập tức bị Quân đội Ukraine bỏ rơi. Một đoạn video do UAV của Nga quay vào ngày 31/10 năm ngoái cho thấy, nhiên liệu đang cháy tràn ra từ gầm chiếc Leopard 2 này; được biết, cả 4 thành viên kíp xe đã rút về vị trí an toàn. Hiện nay Quân đội Nga đã mở rộng phạm vi chiếm đóng ở khu vực Avdiivka, nên họ đã có thể thu giữ được chiếc xe tăng không thể hoạt động này. Việc để mất chiếc xe tăng Leopard 2 quý giá là "nỗi đau" đối với Ukraine. Đức đã cung cấp 18 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-2A6 cho Ukraine vào đầu năm 2023, nhưng chưa đề cập đến việc sẽ cung cấp thêm. Trên mạng xã hội vẫn còn rất nhiều tranh cãi về vị trí của chiếc xe tăng này. Một số người nói rằng nó đã bị tịch thu gần Avdiivka, thậm chí còn nói rằng nó sẽ sớm được trưng bày ở Moscow. Một số người cũng cho rằng nó đã bị một UAV FPV cho nổ tung ở đâu đó vào tháng 11 năm ngoái và đã bị phá hủy thêm. Tuy nhiên, xét theo tình trạng thân xe tăng thì nó được bảo quản rất tốt, đối với một chiếc xe tăng như vậy, Quân đội Ukraine sẽ không bỏ rơi và nhất định sẽ tìm cách kéo nó về. Trên internet cũng có thông tin cho rằng, Quân đội Nga đã đẩy lui quân Ukraine đang chuẩn bị giải cứu xe tăng Leopard. 2. Tóm lại, hiện tại có một số mâu thuẫn về chiếc xe tăng Leopard 2A6 này của Ukraine. Nhưng Quân đội Nga ít nhất đã chiếm phương tiện này trong một khoảng thời gian nhất định, khi đó binh lính Nga mới tới gần để chụp ảnh. Sau khi đến chiến trường Ukraine, nhiều chiếc Leopard 2A6 đã bị quân Nga tiêu diệt và Quân đội Ukraine cũng đã thực hiện một số “nâng cấp” nhất định đối với chiếc Leopard 2 của họ, ví dụ như lắp thêm lớp giáp phản ứng nổ Kontact 1. Nhưng biện pháp thêm lớp giáp lồng dạng thanh xung quanh tháp pháo này, là lần đầu tiên nhìn thấy trên xe tăng Leopard 2A6. Có khả năng nó đã được binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến “tự nâng cấp”, để đối phó với tên lửa chống tăng và máy bay không người lái FPV. Trước đó, Quân đội Nga đã thu giữ một xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley do Mỹ sản xuất và vận chuyển về thủ đô Moscow để trưng bày. Rõ ràng, nếu bắt được một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A6 tiên tiến nhất do Đức sản xuất, thì giá trị của nó chắc chắn sẽ lớn hơn xe chiến đấu bộ binh Bradley. Nếu chiếc Leopard 2A6 của Ukraine bị bỏ rơi ở gần Avdivka, thì Quân đội Nga có cơ hội để kéo nó về tuyến sau, vì sau khi chiếm được thành phố vào giữa tháng 2, Quân đội Ukraine đã bị quân Nga tiếp tục đánh bật về phía tây; điều này đã tạo cho Quân đội Nga cơ hội tiếp cận các loại vũ khí mà Ukraine bỏ lại. Vào tháng 11 năm ngoái, máy bay không người lái FPV của Nga cũng đã tiêu diệt một xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A6 của Ukraine, đoạn video quay lúc đó rất rõ ràng, tổ lái xe tăng Ukraine trốn thoát khỏi xe tăng và bỏ rơi xe tăng ở địa hình bằng phẳng. Hơn nữa, chiếc xe tăng đó còn bị nghi ngờ được trang bị lưới tản nhiệt ngụy trang và hướng quay của tháp pháo cũng rất giống với chiếc Leopard 2A6 trong ảnh trên mạng xã hội mà truyền thông Đức đã nêu. Vì vậy, một số người cho rằng bức ảnh này rất có thể đã được chụp ở mặt trận khác trước đó, nếu không đáp ứng điều kiện sơ tán, thì có thể chiếc xe tăng Leopard 2A6 còn trong tình trạng rất tốt này, rất có thể cuối cùng sẽ bị Quân đội Nga phá hủy, để tránh rơi lại vào tay Ukraine . Trang web Oryx tính toán tổn thất vũ khí của cả hai bên trong cuộc xung đột Nga-Ukraine dựa trên các bức ảnh. Oryx Trang Oryx cho biết, tính đến nay, Quân đội Ukraine đã mất 17 chiếc Leopard 2A4 và 12 chiếc Leopard 2A6. Ngoài Đức, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Na Uy, thì Canada cũng cung cấp xe tăng Leopard do Đức sản xuất cho Ukraine (Nguồn ảnh: CNN, Reuters, Sputnik). Chiếc xe tăng M1A1 Abrams thứ tư của Ukraine bị quân Nga tiêu diệt ở phía tây thành phố Avdiivka. Nguồn Topwar