Tờ Reporter của Nga cho biết, xe tăng Leopard 2, vốn được Quân đội Ukraine đặt nhiều hy vọng, đã không thể đảm bảo sự thành công của Ukraine trong cuộc phản công. Hơn nữa, trong các hoạt động chiến đấu thực sự, tất cả những khuyết điểm của loại xe tăng này đều lộ rõ. Hệ thống dự trữ nhiên liệu dưới mức tối ưu, kích thước lớn và khả năng cơ động kém đã biến Leopard 2 từ chiếc xe tăng “hiện đại nhất thế giới”, trở thành mục tiêu chung cho tất cả các loại vũ khí chống tăng mà quân Nga sử dụng. Xe tăng Đức đôi khi tỏ ra dễ bị tiêu diệt hơn xe tăng T-72 cũ của Liên Xô. Rõ ràng là công ty Rheinmetall và chỉ huy quân đội NATO đang phân tích kinh nghiệm thu được, tính toán chi phí việc hiện đại hóa xe tăng Leopard 2 trong tương lai. Việc trang bị cho Leopard 2 hệ thống tác chiến điện tử mới, hệ thống bảo vệ chủ động và nâng cao khả năng cơ động… sẽ đòi hỏi rất nhiều thời gian và tài chính. Trong nỗ lực cứu vãn danh tiếng của Leopard 2, tờ Bild của Đức cho rằng, Quân đội Ukraine đang sử dụng những chiếc xe tăng này theo cách hoàn toàn khác so với chiến thuật của NATO. Bild cho biết, thay vì tham gia cuộc tấn công, Leopard 2A6 của Ukraine buộc phải kìm hãm cuộc tấn công của Nga gần Avdievka. Đây không hẳn là những gì mà người Đức dự định, thay vì tham gia chiến dịch phản công ở miền Nam Ukraine, xe tăng Leopard 2A6 phải tham gia chiến đấu phòng ngự ở phía Đông Ukraine. Hiện đã thấy những chiếc Leopard 2A6 gần Avdeevka, nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt. Trong hơn 8 tháng, tính từ cuối tháng 2/2023, Ukraine đã nhận được từ Đức và một số nước châu Âu với tổng cộng 71 chiếc Leopard 2 với các biến thể khác nhau dưới dạng viện trợ. Và 12 chiếc đã bị hỏa lực của Nga phá hủy không thể khôi phục. Điều đáng chú ý là một nửa trong số Leopard 2 bị quân Nga tiêu diệt trong tuần giao tranh vừa qua. Có rất nhiều chiếc Leopard 2 bị hỏng hóc, nhưng có thể khắc phục để tiếp tục chiến đấu. Truyền thông phương Tây sau thời gian đưa Leopard 2 “lên mây”, hiện nay đã có cái nhìn “đảo chiều”. Ví dụ, người phụ trách chuyên mục của tạp chí Forbes của Mỹ, chuyên gia quân sự David Axe đã lưu ý điều này trong bài báo của mình ngày hôm trước. Ông đã vạch trần huyền thoại đã tồn tại qua nhiều thập kỷ về xe tăng Leopard của Đức. Chuyên gia David Axe lưu ý rằng, Quân đội Ukraine đang cố gắng cứu thanh danh những chiếc xe tăng do phương Tây sản xuất khi hiếm sử dụng chúng để tấn công các vị trí của Nga. Quân đội Ukraine đang cố gắng tích lũy đủ số xe tăng để hy vọng sẽ giành được lợi thế và tiếp tục giành được sự giúp đỡ của phương Tây. Những chiếc xe tăng phương Tây được quảng cáo “rùm beng”, nhưng khi đưa vào chiến trường Ukraine, chúng thường nhanh chóng bị hỏa lực của quân Nga tiêu diệt hoặc bị mìn phá hủy. Những chiếc Leopard 2 bị phá hủy cũng giống như bất kỳ chiếc xe tăng nào khác. Leopard 2 là một chiếc xe tăng khá hiện đại với những điểm mạnh và yếu. Trong số các sản phẩm tương tự của các nước châu Âu, những chiếc MBT này không có đối thủ về tỷ lệ chất lượng giá cả, khi đây là loại xe tăng phổ biến nhất trong khối NATO, số lượng chỉ xếp sau M1 Abrams của Mỹ. Nhưng Leopard 2 không phải là "vua chiến trường" như quảng cáo. Chúng cháy giống như bất kỳ xe tăng hạng nặng nào. Đặc biệt là chiến thuật của Quân đội Ukraine trong việc sử dụng những chiếc MBT của phương Tây, khiến chúng càng có ít cơ hội sống sót. Đó là lý do tại sao, mặc dù trên chiến trường, Quân đội Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng xe tăng, tuy nhiên những chiếc xe tăng M1A1 Abram mà Mỹ viện trợ (31 chiếc, tương đương một tiểu đoàn ăng) vẫn chưa xuất hiện trên chiến trường. Theo Forbes, Quân đội Ukraine đã thiệt hại gần 1/5 số xe tăng Leopard 2 do Đức tặng, với 6 chiếc trong số đó bị thiệt hại chỉ trong tuần trước. Đây là một đòn nặng nề đối với lực lượng xe tăng vốn đang rất mỏng của Ukraine, vì Đức có kế hoạch chỉ có thể cung cấp thêm 14 chiếc Leopard 2A4 vào năm tới. Theo tổng kết của Forbes, hầu hết các tổn thất Leopard 2 trên chiến trường Ukraine là do mìn và các cuộc tấn công bằng UAV tự sát. Tuy nhiên tổn thất mới nhất được ghi nhận là chiếc Strv 122 (phiên bản Leopard 2 của Thụy Điển), đã bị tiêu diệt bởi một đòn tấn công chính xác từ tên lửa chống tăng hạng nặng, có thể là Kornet của Nga. Cũng theo Fobes, điều đáng chú ý là tổ hợp công nghiệp quân sự Nga đang nhanh chóng nâng cấp xe tăng của họ, dựa trên kinh nghiệm thu được ở chiến trường Ukraine. Trong đó xe tăng T-90M Proryv gần đây đã được trang bị lưới ngụy trang “Nakidka” mới, giúp giảm bức xạ nhiệt của xe và do đó ngăn nó khỏi bị tấn công bởi tên lửa chống tăng Javelin.

Tờ Reporter của Nga cho biết, xe tăng Leopard 2, vốn được Quân đội Ukraine đặt nhiều hy vọng, đã không thể đảm bảo sự thành công của Ukraine trong cuộc phản công. Hơn nữa, trong các hoạt động chiến đấu thực sự, tất cả những khuyết điểm của loại xe tăng này đều lộ rõ. Hệ thống dự trữ nhiên liệu dưới mức tối ưu, kích thước lớn và khả năng cơ động kém đã biến Leopard 2 từ chiếc xe tăng “hiện đại nhất thế giới”, trở thành mục tiêu chung cho tất cả các loại vũ khí chống tăng mà quân Nga sử dụng. Xe tăng Đức đôi khi tỏ ra dễ bị tiêu diệt hơn xe tăng T-72 cũ của Liên Xô. Rõ ràng là công ty Rheinmetall và chỉ huy quân đội NATO đang phân tích kinh nghiệm thu được, tính toán chi phí việc hiện đại hóa xe tăng Leopard 2 trong tương lai. Việc trang bị cho Leopard 2 hệ thống tác chiến điện tử mới, hệ thống bảo vệ chủ động và nâng cao khả năng cơ động… sẽ đòi hỏi rất nhiều thời gian và tài chính. Trong nỗ lực cứu vãn danh tiếng của Leopard 2, tờ Bild của Đức cho rằng, Quân đội Ukraine đang sử dụng những chiếc xe tăng này theo cách hoàn toàn khác so với chiến thuật của NATO. Bild cho biết, thay vì tham gia cuộc tấn công, Leopard 2A6 của Ukraine buộc phải kìm hãm cuộc tấn công của Nga gần Avdievka. Đây không hẳn là những gì mà người Đức dự định, thay vì tham gia chiến dịch phản công ở miền Nam Ukraine, xe tăng Leopard 2A6 phải tham gia chiến đấu phòng ngự ở phía Đông Ukraine. Hiện đã thấy những chiếc Leopard 2A6 gần Avdeevka, nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt. Trong hơn 8 tháng, tính từ cuối tháng 2/2023, Ukraine đã nhận được từ Đức và một số nước châu Âu với tổng cộng 71 chiếc Leopard 2 với các biến thể khác nhau dưới dạng viện trợ. Và 12 chiếc đã bị hỏa lực của Nga phá hủy không thể khôi phục. Điều đáng chú ý là một nửa trong số Leopard 2 bị quân Nga tiêu diệt trong tuần giao tranh vừa qua. Có rất nhiều chiếc Leopard 2 bị hỏng hóc, nhưng có thể khắc phục để tiếp tục chiến đấu. Truyền thông phương Tây sau thời gian đưa Leopard 2 “lên mây”, hiện nay đã có cái nhìn “đảo chiều”. Ví dụ, người phụ trách chuyên mục của tạp chí Forbes của Mỹ, chuyên gia quân sự David Axe đã lưu ý điều này trong bài báo của mình ngày hôm trước. Ông đã vạch trần huyền thoại đã tồn tại qua nhiều thập kỷ về xe tăng Leopard của Đức. Chuyên gia David Axe lưu ý rằng, Quân đội Ukraine đang cố gắng cứu thanh danh những chiếc xe tăng do phương Tây sản xuất khi hiếm sử dụng chúng để tấn công các vị trí của Nga. Quân đội Ukraine đang cố gắng tích lũy đủ số xe tăng để hy vọng sẽ giành được lợi thế và tiếp tục giành được sự giúp đỡ của phương Tây. Những chiếc xe tăng phương Tây được quảng cáo “rùm beng”, nhưng khi đưa vào chiến trường Ukraine, chúng thường nhanh chóng bị hỏa lực của quân Nga tiêu diệt hoặc bị mìn phá hủy. Những chiếc Leopard 2 bị phá hủy cũng giống như bất kỳ chiếc xe tăng nào khác. Leopard 2 là một chiếc xe tăng khá hiện đại với những điểm mạnh và yếu. Trong số các sản phẩm tương tự của các nước châu Âu, những chiếc MBT này không có đối thủ về tỷ lệ chất lượng giá cả, khi đây là loại xe tăng phổ biến nhất trong khối NATO, số lượng chỉ xếp sau M1 Abrams của Mỹ. Nhưng Leopard 2 không phải là "vua chiến trường" như quảng cáo. Chúng cháy giống như bất kỳ xe tăng hạng nặng nào. Đặc biệt là chiến thuật của Quân đội Ukraine trong việc sử dụng những chiếc MBT của phương Tây, khiến chúng càng có ít cơ hội sống sót. Đó là lý do tại sao, mặc dù trên chiến trường, Quân đội Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng xe tăng, tuy nhiên những chiếc xe tăng M1A1 Abram mà Mỹ viện trợ (31 chiếc, tương đương một tiểu đoàn ăng) vẫn chưa xuất hiện trên chiến trường. Theo Forbes, Quân đội Ukraine đã thiệt hại gần 1/5 số xe tăng Leopard 2 do Đức tặng, với 6 chiếc trong số đó bị thiệt hại chỉ trong tuần trước. Đây là một đòn nặng nề đối với lực lượng xe tăng vốn đang rất mỏng của Ukraine, vì Đức có kế hoạch chỉ có thể cung cấp thêm 14 chiếc Leopard 2A4 vào năm tới. Theo tổng kết của Forbes, hầu hết các tổn thất Leopard 2 trên chiến trường Ukraine là do mìn và các cuộc tấn công bằng UAV tự sát. Tuy nhiên tổn thất mới nhất được ghi nhận là chiếc Strv 122 (phiên bản Leopard 2 của Thụy Điển), đã bị tiêu diệt bởi một đòn tấn công chính xác từ tên lửa chống tăng hạng nặng, có thể là Kornet của Nga. Cũng theo Fobes, điều đáng chú ý là tổ hợp công nghiệp quân sự Nga đang nhanh chóng nâng cấp xe tăng của họ, dựa trên kinh nghiệm thu được ở chiến trường Ukraine. Trong đó xe tăng T-90M Proryv gần đây đã được trang bị lưới ngụy trang “Nakidka” mới, giúp giảm bức xạ nhiệt của xe và do đó ngăn nó khỏi bị tấn công bởi tên lửa chống tăng Javelin.