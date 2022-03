Truyền thông Anh: Vũ khí NATO không thể giúp Ukraine cản Nga

Sau khi quân đội Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, đã có rất nhiều suy đoán về kết cục của cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine. Ngoài ra, các chuyên gia quân sự cũng đặc biệt quan tâm đến việc quân đội Ukraine hiện tại có thể đối đầu với Nga được bao lâu? Trước khi cuộc xung đột xảy ra, tờ Skynews của Anh cho biết nếu so sánh quân sự Nga-Ukraine hiện nay, hai bên còn cách xa nhau: "Nga có lợi thế gần như 5 chọi 1 về sức mạnh quân sự thông thường so với Ukraine". Theo báo cáo, tổng quân số thường trực của quân đội Nga lên tới 900.000 người, vượt xa con số 196.000 của quân đội Ukraine. Sự chênh lệch này rõ ràng nhất là ở lực lượng hải quân lớn gấp 10 lần Ukraine, với 74 tàu chiến và 51 tàu ngầm, trong khi Ukraine chỉ có hai tàu chiến lớn hơn một chút. Bên cạnh đó, lợi thế về trang bị của Nga cũng quá rõ ràng. Số lượng pháo của Nga là 5.934 khẩu, gấp ba lần Ukraine; số xe tăng là 13.367 chiếc, gấp sáu lần Ukraine; số lượng xe bọc thép là 19.783 chiếc, gần gấp bảy lần Ukraine. So sánh lực lượng không quân thì tình hình cũng không khác là bao khi Nga có số lượng máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng nhiều gấp 10 lần Ukraine. Về hỏa lực tấn công tầm xa, Nga có lợi thế rõ ràng với hơn 500 bệ phóng tên lửa đạn đạo. Theo một báo cáo do tổ chức nghiên cứu của Mỹ "Hội đồng Đại Tây Dương" công bố, quân đội chính phủ Ukraine đã được tái thiết sau cuộc xung đột với Nga vào năm 2014 và đang cố gắng tiến gần hơn đến các tiêu chuẩn của NATO và loại bỏ tham nhũng trong quân đội. Theo báo cáo, quân đội Ukraine mặc dù đã đạt được một số kết quả nhưng vẫn còn nhiều tồn tại. Ví dụ, các sĩ quan ở tất cả các cấp có quan niệm lạc hậu về chiến tranh hiện đại và hầu hết các sĩ quan cũng như hạ sĩ quan có trình độ tiếng Anh rất hạn chế, khó khăn trong việc xử lý tài liệu và giao tiếp với các lực lượng NATO. Về vũ khí trang bị, quân đội Ukraine không thể có đủ vũ khí trang bị mới để thay thế vũ khí cũ từ thời Liên Xô. Tệ hơn nữa, năng lực sản xuất quốc phòng hiện có của Ukraine cũng không thể đảm bảo. Lý do trên xuất phát từ việc hơn 20 công ty công nghiệp quốc phòng, bao gồm cả các nhà máy sản xuất đạn dược, chủ yếu nằm ở miền đông Ukraine nơi có các lực lượng ly khai, Ukraine đã đánh mất phần lớn năng lực sản xuất công nghiệp quốc phòng trong cuộc xung đột 2014. Mặc dù phương Tây gần đây đã tích cực cung cấp nhiều loại vũ khí khác nhau như súng trường, tên lửa chống tăng và tên lửa phòng không vác vai cho Ukraine, nhìn chung đây chỉ là những vũ khí chiến đấu riêng lẻ và có vai trò rất hạn chế trong việc ngăn chặn lực lượng thiết giáp khổng lồ của Nga. Ngoài ra pháo tự hành tiên tiến, xe tăng và các loại vũ khí hạng nặng khác đòi hỏi phải được đào tạo chuyên môn lâu dài mới phát huy được sức mạnh chiến đấu hiệu quả, nên chúng thực sự là "bài toán cấp bách" đối với quân đội chính phủ Ukraine. Ngay cả trang tin "Sky" cũng thừa nhận rằng vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Ukraine cũng chỉ gây ra một chút tổn thất và làm tăng chi phí cuộc chiến cho Nga, nhưng ít chuyên gia tin rằng chúng có thể thay đổi cục diện của cuộc tấn công từ Nga". Nguồn ảnh: TH.

