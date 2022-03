Những đơn vị tinh nhuệ Nga chưa xuất trận, Ukraine đã chao đảo

Sau khi bắt đầu các hoạt động quân sự ở nước láng giềng Ukraine vào sáng ngày 24/2, nhiều tuyên bố khác nhau liên quan đến thành công của các lực lượng vũ trang Nga trong 72 giờ đầu tiên đã được đưa ra. Lãnh thổ của Ukraine vẫn là vùng đất lớn nhất ở châu Âu tính theo diện tích đất liền, bằng 169% diện tích của Đức. Chính diện tích rộng lớn đã giúp cản trở bước tiến của lực lượng Nga đến thủ đô Kiev của nước này. Ukraine là số ít các quốc gia ở châu Âu đang biên chế máy bay chiến đấu hạng nặng Su-27 và Su-24, đồng thời trang bị một đội quân thường trực lớn với khoảng 200.000 quân, 100.000 nhân viên bán quân sự và 900.000 quân dự bị. Ukraine cũng có một kho vũ khí tên lửa đạn đạo và cũng có lực lượng xe tăng lớn nhất châu Âu với ước tính khoảng 850 xe. Trong khi các nguồn tin chính phủ Ukraine và các phương tiện truyền thông phương Tây tuyên truyền rộng rãi rằng, quân đội Nga đang thất bại ở Ukraine. Thì trên thực tế là những kết quả của Nga trong 72 giờ đầu tiên là rất thành công, đặc biệt là khi so sánh với các chiến dịch của các quốc gia lớn tương tự ở những nơi khác trên thế giới. Đáng chú ý là chiến dịch quân sự của Nga không cần đến các cuộc không kích kéo dài vài tuần, thậm chí là vài năm như trường hợp các cuộc can thiệp của phương Tây nhằm vào Iraq hoặc Nam Tư, điều này chứng tỏ sự tự tin của các lực lượng mặt đất Nga trong việc chống lại quân đội Ukraine. Các chuyên gia quân sự cho rằng, kết quả hiện tại không chỉ phản ánh sức mạnh của các lực lượng Nga và khả năng tấn công chính xác của vũ khí, vốn đã được Nga thử nghiệm rộng rãi trước đây để hỗ trợ các nỗ lực chống nổi dậy ở Syria, mà còn là điểm yếu của các lực lượng Ukraine. Ukraine được kế thừa nhiều vũ khí từ Liên Xô, tuy nhiên số vũ khí này đã bị lạc hậu sau hơn 30 năm cất giữ như xe tăng T-64B và T-72A, được sản xuất từ giữa những năm 1970. Lực lượng không quân Ukraine cũng không sáng sủa hơn là bao, với phi đội máy bay phản lực MiG-29, Su-27 và Su-24 tương đối nhỏ và bị áp đảo về mặt công nghệ so với các máy bay Nga. Bên cạnh đó, mạng lưới phòng không của Ukraine được xây dựng vào khoảng những năm 1980 với hệ thống 300PS/PT và BuK-M1 cũng gặp phải vấn đề tương tự. Theo các nguồn tin quân sự những ngày qua cho thấy, tổn thất của các đơn vị Ukraine đặc biệt là các máy bay chiến đấu và lực lượng phòng không của nước này là rất lớn, trong khi thương vong của quân đội Nga và người dân Ukraine đều ở mức thấp. Điều đặc biệt đáng chú ý là các lực lượng Nga được triển khai tới Ukraine chưa phải là lực lượng mạnh và tinh nhuệ nhất. Theo nhiều chuyên gia, Nga vẫn chưa tấn công mạnh mẽ với các đơn vị thiện chiến để giữ những lực lượng này làm dự bị, nhằm răn đe sự can thiệp của các cường quốc phương Tây khác. Một ví dụ đáng chú ý là các lực lượng Nga chỉ triển khai xe tăng T-72B3, một mẫu xe được sử dụng rộng rãi nhưng vẫn được đánh giá là có ưu thế hơn so với các đơn vị Ukraine. Trong khi đó các đơn vị xe tăng T-90 ưu tú hay xe tăng T-80U vẫn chưa được nhìn thấy hoạt động trên chiến trường. Ngoài ra quân đội Nga cũng đã cố gắng tránh tấn công nhầm vào các mục tiêu dân sự. Nếu các lực lượng Nga không thực hiện các biện pháp phòng ngừa như vậy, đặc biệt là ở các thành phố thì cuộc tấn công của họ sẽ giảm được chi phí và thời gian hơn nhiều. Bất chấp những yếu tố này, các lực lượng Nga vẫn tiến rất nhanh trong 72 giờ đầu tiên của chiến dịch và tới các vùng ngoại ô của Kiev trong vòng 48 giờ, ngoại trừ các khu vực biên giới với Ba Lan, nơi các phần tử thân phương Tây tập trung với số lượng lớn. Trong khi đó, các nước phương Tây đang tích cực hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, với mục đích khiến Nga sa lầy vào cuộc chiến này. Điều này cũng có thể khiến Nga phải leo thang chiến tranh và triển khai nhiều loại vũ khí có khả năng hơn, từ hệ thống pháo nhiệt áp TOS-1A đến xe BMPT-90 và tên lửa đạn đạo Iskander. Tình hình chiến sự vẫn rất khó đoán, nhưng những nỗ lực để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự của Nga là rất đáng khích lệ. Hy vọng rằng quân đội Nga sẽ nhanh chóng kết thúc chiến dịch quân sự này và cuộc xung đột sẽ nhanh chóng kết thúc. Nguồn ảnh: Victr.

Sau khi bắt đầu các hoạt động quân sự ở nước láng giềng Ukraine vào sáng ngày 24/2, nhiều tuyên bố khác nhau liên quan đến thành công của các lực lượng vũ trang Nga trong 72 giờ đầu tiên đã được đưa ra. Lãnh thổ của Ukraine vẫn là vùng đất lớn nhất ở châu Âu tính theo diện tích đất liền, bằng 169% diện tích của Đức. Chính diện tích rộng lớn đã giúp cản trở bước tiến của lực lượng Nga đến thủ đô Kiev của nước này. Ukraine là số ít các quốc gia ở châu Âu đang biên chế máy bay chiến đấu hạng nặng Su-27 và Su-24, đồng thời trang bị một đội quân thường trực lớn với khoảng 200.000 quân, 100.000 nhân viên bán quân sự và 900.000 quân dự bị. Ukraine cũng có một kho vũ khí tên lửa đạn đạo và cũng có lực lượng xe tăng lớn nhất châu Âu với ước tính khoảng 850 xe. Trong khi các nguồn tin chính phủ Ukraine và các phương tiện truyền thông phương Tây tuyên truyền rộng rãi rằng, quân đội Nga đang thất bại ở Ukraine. Thì trên thực tế là những kết quả của Nga trong 72 giờ đầu tiên là rất thành công, đặc biệt là khi so sánh với các chiến dịch của các quốc gia lớn tương tự ở những nơi khác trên thế giới. Đáng chú ý là chiến dịch quân sự của Nga không cần đến các cuộc không kích kéo dài vài tuần, thậm chí là vài năm như trường hợp các cuộc can thiệp của phương Tây nhằm vào Iraq hoặc Nam Tư, điều này chứng tỏ sự tự tin của các lực lượng mặt đất Nga trong việc chống lại quân đội Ukraine. Các chuyên gia quân sự cho rằng, kết quả hiện tại không chỉ phản ánh sức mạnh của các lực lượng Nga và khả năng tấn công chính xác của vũ khí, vốn đã được Nga thử nghiệm rộng rãi trước đây để hỗ trợ các nỗ lực chống nổi dậy ở Syria, mà còn là điểm yếu của các lực lượng Ukraine. Ukraine được kế thừa nhiều vũ khí từ Liên Xô, tuy nhiên số vũ khí này đã bị lạc hậu sau hơn 30 năm cất giữ như xe tăng T-64B và T-72A, được sản xuất từ giữa những năm 1970. Lực lượng không quân Ukraine cũng không sáng sủa hơn là bao, với phi đội máy bay phản lực MiG-29, Su-27 và Su-24 tương đối nhỏ và bị áp đảo về mặt công nghệ so với các máy bay Nga. Bên cạnh đó, mạng lưới phòng không của Ukraine được xây dựng vào khoảng những năm 1980 với hệ thống 300PS/PT và BuK-M1 cũng gặp phải vấn đề tương tự. Theo các nguồn tin quân sự những ngày qua cho thấy, tổn thất của các đơn vị Ukraine đặc biệt là các máy bay chiến đấu và lực lượng phòng không của nước này là rất lớn, trong khi thương vong của quân đội Nga và người dân Ukraine đều ở mức thấp. Điều đặc biệt đáng chú ý là các lực lượng Nga được triển khai tới Ukraine chưa phải là lực lượng mạnh và tinh nhuệ nhất. Theo nhiều chuyên gia, Nga vẫn chưa tấn công mạnh mẽ với các đơn vị thiện chiến để giữ những lực lượng này làm dự bị, nhằm răn đe sự can thiệp của các cường quốc phương Tây khác. Một ví dụ đáng chú ý là các lực lượng Nga chỉ triển khai xe tăng T-72B3, một mẫu xe được sử dụng rộng rãi nhưng vẫn được đánh giá là có ưu thế hơn so với các đơn vị Ukraine. Trong khi đó các đơn vị xe tăng T-90 ưu tú hay xe tăng T-80U vẫn chưa được nhìn thấy hoạt động trên chiến trường. Ngoài ra quân đội Nga cũng đã cố gắng tránh tấn công nhầm vào các mục tiêu dân sự. Nếu các lực lượng Nga không thực hiện các biện pháp phòng ngừa như vậy, đặc biệt là ở các thành phố thì cuộc tấn công của họ sẽ giảm được chi phí và thời gian hơn nhiều. Bất chấp những yếu tố này, các lực lượng Nga vẫn tiến rất nhanh trong 72 giờ đầu tiên của chiến dịch và tới các vùng ngoại ô của Kiev trong vòng 48 giờ, ngoại trừ các khu vực biên giới với Ba Lan, nơi các phần tử thân phương Tây tập trung với số lượng lớn. Trong khi đó, các nước phương Tây đang tích cực hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, với mục đích khiến Nga sa lầy vào cuộc chiến này. Điều này cũng có thể khiến Nga phải leo thang chiến tranh và triển khai nhiều loại vũ khí có khả năng hơn, từ hệ thống pháo nhiệt áp TOS-1A đến xe BMPT-90 và tên lửa đạn đạo Iskander. Tình hình chiến sự vẫn rất khó đoán, nhưng những nỗ lực để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự của Nga là rất đáng khích lệ. Hy vọng rằng quân đội Nga sẽ nhanh chóng kết thúc chiến dịch quân sự này và cuộc xung đột sẽ nhanh chóng kết thúc. Nguồn ảnh: Victr.