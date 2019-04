Trung Quốc lộ 8 vũ khí chết người sau cuộc duyệt binh hải quân

Dù buổi duyệt binh hải quân hôm 23/4 vừa rồi tại Quân cảng Thanh Đảo của Hải quân Trung Quốc có phần không thành công do thời tiết dày đặc sương mù, tầm nhìn chỉ dưới 1 hải lý nhưng truyền thông quốc tế vẫn để mắt thấy rất nhiều loại vũ khí khủng được hải quân Trung Quốc mang ra trình diễn. Nguồn ảnh: BI. Đầu tiên là sự xuất hiện của khu trục hạm mạnh nhất trong biên chế của lực lượng hải quân Trung Quốc hiện tại, khu trục hạm mang tên Nam Xương hiện đang phục vụ trong hạm đội Nam Hải của Hải quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: BI. Đây là khu trục hạm được đóng theo lớp Type 055 - NATO đặt mã cho khu trục hạm này là Renhai - Biển Người. Khu trục hạm lớn nhất Trung Quốc có độ giãn nước tối đa 12.000 tấn. Nguồn ảnh: BI. Tiếp theo là tàu ngầm Type 094. Đây là tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo sử dụng động cơ hạt nhân do lực lượng hải quân Trung Quốc phát triển và đưa vào sử dựng từ năm 2007 tới nay. Nguồn ảnh: BI. Hiện tại trong biên chế của Hải quân Trung Quốc có 4 chiếc đang hoạt động. Trong tương lai, lực lượng tàu ngầm hạt nhân theo lớp Type 094 của Trung Quốc có thể tăng lên 8 chiếc. Nguồn ảnh: BI. Trung Quốc còn cho lộ diện loại tàu ngầm được mệnh danh là "Vạn Lý Trường Thành" dưới biển - tàu ngầm 361 thuộc lớp Type 035 của Hải quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: BI. Lớp tàu ngầm Type 035 của Trung Quốc có định danh NATO là lớp Ming và tới nay Trung Quốc đã đóng được tổng cộng khoảng hơn 30 chiếc, hiện đang sử dụng 14 chiếc và đã từng bị mất một chiếc do tai nạn. Nguồn ảnh: BI. Ngoài ra trong cuộc duyệt binh hôm 23/4 vừa rồi, Hải quân Trung Quốc còn cho xuất hiện khu trục hạm loại Type 052C và Type 052D. Nguồn ảnh: BI. Trong quá khứ, một khu trục hạm thuộc lớp Type 052D của Hải quân Trung Quốc từng cố... đâm một tàu chiến của Mỹ ở khu vực biển Đông. Nguồn ảnh: BI. Tổng cộng có 8 khinh hạm loại Type 054 tham gia cuộc duyệt binh hôm 23/4 vừa rồi. Nguồn ảnh: BI. Nếu không tính các xuồng tuần tra cao tốc, khinh hạm Type 054A đang là loại khinh hạm có số lượng nhiều nhất trong hải quân Trung Quốc với tổng quân số là 30 chiếc. Nguồn ảnh: BI. Cuộc duyệt binh của Hải quân Trung Quốc còn có sự tham gia của các tàu đổ bộ Type 071 và Type 072. Nguồn ảnh: BI. Đây được coi là lực lượng chính của Trung Quốc trong các cuộc tấn công đổ bộ và phục vụ hậu cần cho một cuộc giao tranh dài hơi trên biển. Nguồn ảnh: BI. Kế đó là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc - tàu sân bay Liêu Ninh. Nguồn ảnh: BI. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc chỉ được sử dụng phục vụ cho mục đích huấn luyện chứ không được sử dụng cho thực chiến. Nguồn ảnh: BI. Cuối cùng là chiến đấu cơ đa năng J-15 của Không quân Hải quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: BI. Đây là loại chiến đấu cơ duy nhất của không quân Trung Quốc trong thời điểm hiện tại có khả năng cất - hạ cánh trên tàu sân bay. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Tàu chiến Nga lừng lững tiến vào Thanh Đảo mừng sinh nhật 70 của Hải quân Trung Quốc.

